https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577444064.html

В Севастополе вернули обязательный масочный режим

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев распорядился возобновить в городе обязательный масочный режим в публичных местах в целях недопущения распространения... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T14:25

2020-09-18T14:25

2020-09-18T14:25

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил развожаев

севастополь

общество

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> Михаил Развожаев распорядился возобновить в городе обязательный масочный режим в публичных местах в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции."Когда у нас ситуация стабилизировалась, и мы принимали решение о снятии мер ограничения, то в указе убрали обязательство ношения масок. Прошу внести в указ обратно обязательство ношения масок в закрытых помещениях, транспорте, объектах торговли, учреждениях культуры и все, что с этим связано", - сказал <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Razvozhaev/" target="_blank">Развожаев </a>на заседании городского оперативного штаба по недопущению распространяя коронавируса.По его словам, в городе не планируется ограничивать работу сфер экономики из-за коронавируса, однако ношение масок должно соблюдаться строго."Это надо контролировать… Для театров, кинотеатров отдельно закупить маски, чтобы они обязательно были на входе, и обязательно требовать, чтобы маска была надета", - сказал губернатор.Всего в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 737 человек. В настоящий момент в стационарах находится 181 человек. Выздоровели 506 человек, 21 умер. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

севастополь

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил развожаев, севастополь, общество