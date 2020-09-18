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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577444064.html
В Севастополе вернули обязательный масочный режим
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев распорядился возобновить в городе обязательный масочный режим в публичных местах в целях недопущения распространения... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T14:25
2020-09-18T14:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил развожаев
севастополь
общество
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> Михаил Развожаев распорядился возобновить в городе обязательный масочный режим в публичных местах в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции."Когда у нас ситуация стабилизировалась, и мы принимали решение о снятии мер ограничения, то в указе убрали обязательство ношения масок. Прошу внести в указ обратно обязательство ношения масок в закрытых помещениях, транспорте, объектах торговли, учреждениях культуры и все, что с этим связано", - сказал <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Razvozhaev/" target="_blank">Развожаев </a>на заседании городского оперативного штаба по недопущению распространяя коронавируса.По его словам, в городе не планируется ограничивать работу сфер экономики из-за коронавируса, однако ношение масок должно соблюдаться строго."Это надо контролировать… Для театров, кинотеатров отдельно закупить маски, чтобы они обязательно были на входе, и обязательно требовать, чтобы маска была надета", - сказал губернатор.Всего в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 737 человек. В настоящий момент в стационарах находится 181 человек. Выздоровели 506 человек, 21 умер. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил развожаев, севастополь, общество

В Севастополе вернули обязательный масочный режим

14:25 18.09.2020
2236
© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев распорядился возобновить в городе обязательный масочный режим в публичных местах в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.
"Когда у нас ситуация стабилизировалась, и мы принимали решение о снятии мер ограничения, то в указе убрали обязательство ношения масок. Прошу внести в указ обратно обязательство ношения масок в закрытых помещениях, транспорте, объектах торговли, учреждениях культуры и все, что с этим связано", - сказал Развожаев на заседании городского оперативного штаба по недопущению распространяя коронавируса.
По его словам, в городе не планируется ограничивать работу сфер экономики из-за коронавируса, однако ношение масок должно соблюдаться строго.
"Это надо контролировать… Для театров, кинотеатров отдельно закупить маски, чтобы они обязательно были на входе, и обязательно требовать, чтобы маска была надета", - сказал губернатор.
Всего в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 737 человек. В настоящий момент в стационарах находится 181 человек. Выздоровели 506 человек, 21 умер.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
16210212
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил РазвожаевСевастопольОбщество
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