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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577420133.html
Роспотребнадзор проверил замороженные продукты на наличие коронавируса
Роспотребнадзор за месяц изучил более 1,5 тысячи образцов замороженных овощей, фруктов, мясной продукции и не выявил в них РНК коронавируса, сообщили РИА... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T07:09
2020-09-18T07:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> за месяц изучил более 1,5 тысячи образцов замороженных овощей, фруктов, мясной продукции и не выявил в них РНК коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Роспотребнадзор проводит исследование по оценке рисков появления возбудителя коронавируса в продуктах питания, при проведении тестирования исследовались замороженные продукты."В период с 05.08.2020 по 10.09.2020 было проведено исследование 1677 образцов пищевой продукции. Основную массу составляла овощная продукция (40%), мясо и мясосодержащая продукция (26%) и фрукты (22%). Все образцы продукции дали отрицательные результаты тестирования на наличие РНК SARS CoV2", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

Роспотребнадзор проверил замороженные продукты на наличие коронавируса

07:09 18.09.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"Производство вакцины от COVID-19
Производство вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Роспотребнадзор за месяц изучил более 1,5 тысячи образцов замороженных овощей, фруктов, мясной продукции и не выявил в них РНК коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Роспотребнадзор проводит исследование по оценке рисков появления возбудителя коронавируса в продуктах питания, при проведении тестирования исследовались замороженные продукты.
"В период с 05.08.2020 по 10.09.2020 было проведено исследование 1677 образцов пищевой продукции. Основную массу составляла овощная продукция (40%), мясо и мясосодержащая продукция (26%) и фрукты (22%). Все образцы продукции дали отрицательные результаты тестирования на наличие РНК SARS CoV2", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
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