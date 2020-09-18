https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577420133.html
Роспотребнадзор проверил замороженные продукты на наличие коронавируса
Роспотребнадзор за месяц изучил более 1,5 тысячи образцов замороженных овощей, фруктов, мясной продукции и не выявил в них РНК коронавируса, сообщили РИА... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T07:09
2020-09-18T07:09
2020-09-18T07:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577101994_464:324:3072:1791_1400x0_80_0_0_f64cf6305b05472e86bd93bea99a56c2.jpg
<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> за месяц изучил более 1,5 тысячи образцов замороженных овощей, фруктов, мясной продукции и не выявил в них РНК коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Роспотребнадзор проводит исследование по оценке рисков появления возбудителя коронавируса в продуктах питания, при проведении тестирования исследовались замороженные продукты."В период с 05.08.2020 по 10.09.2020 было проведено исследование 1677 образцов пищевой продукции. Основную массу составляла овощная продукция (40%), мясо и мясосодержащая продукция (26%) и фрукты (22%). Все образцы продукции дали отрицательные результаты тестирования на наличие РНК SARS CoV2", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577419838.html
1
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577101994_645:228:3072:2048_1400x0_80_0_0_6ac6e5201d141a88d3bdfd428c5894a6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество