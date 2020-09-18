https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577420133.html

Роспотребнадзор проверил замороженные продукты на наличие коронавируса

Роспотребнадзор за месяц изучил более 1,5 тысячи образцов замороженных овощей, фруктов, мясной продукции и не выявил в них РНК коронавируса, сообщили РИА... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T07:09

2020-09-18T07:09

2020-09-18T07:09

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> за месяц изучил более 1,5 тысячи образцов замороженных овощей, фруктов, мясной продукции и не выявил в них РНК коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Роспотребнадзор проводит исследование по оценке рисков появления возбудителя коронавируса в продуктах питания, при проведении тестирования исследовались замороженные продукты."В период с 05.08.2020 по 10.09.2020 было проведено исследование 1677 образцов пищевой продукции. Основную массу составляла овощная продукция (40%), мясо и мясосодержащая продукция (26%) и фрукты (22%). Все образцы продукции дали отрицательные результаты тестирования на наличие РНК SARS CoV2", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577419838.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество