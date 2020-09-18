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https://ria.ru/20200918/koronavir-1577463092.html
Стала известна цена препарата от COVID-19 "Коронавир"
Препарат от COVID-19 "Коронавир" будет стоить в аптеках 11 550 рублей за 50 таблеток в упаковке, заявили РИА Новости в пресс-службе компании-производителя... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T19:05
2020-09-18T19:14
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
р-фарм
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
распространение нового коронавируса
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Препарат от COVID-19 "Коронавир" будет стоить в аптеках 11 550 рублей за 50 таблеток в упаковке, заявили РИА Новости в пресс-службе компании-производителя "Р-Фарм"."На сегодняшний день "Р-Фарм" устанавливает отпускную цену на уровне 11 550 рублей", - сообщили в компании.В четверг <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF" target="_blank">Минздрав</a> разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир", сообщала пресс-служба министерства. Ранее препараты могли применяться только для лечения пациентов в стационарах.ГК "Р-Фарм" специализируется на разработке, производстве и коммерциализации высокотехнологичных лекарственных средств, лабораторного оборудования и медицинской техники. Группа работает на территории РФ, а также в странах <a href="https://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_go" target="_blank">СНГ</a>, <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a>, <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германии</a>, <a href="https://ria.ru/location_Japan" target="_blank">Японии</a>. Среди акционеров - основатель компании Алексей Репик и японская компания Mitsui (10%). Долей "Р-Фарм" также владеет РФПИ через Российско-японский инвестфонд.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577451494.html
Ну уж нет. Я уж по старинке - арбидольчиком - лечиться буду. Проверенный временем препарат, надёжный производитель, известные лоббисты его.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, р-фарм, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, общество

Стала известна цена препарата от COVID-19 "Коронавир"

19:05 18.09.2020 (обновлено: 19:14 18.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19
Сотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Препарат от COVID-19 "Коронавир" будет стоить в аптеках 11 550 рублей за 50 таблеток в упаковке, заявили РИА Новости в пресс-службе компании-производителя "Р-Фарм".
"На сегодняшний день "Р-Фарм" устанавливает отпускную цену на уровне 11 550 рублей", - сообщили в компании.
В четверг Минздрав разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир", сообщала пресс-служба министерства. Ранее препараты могли применяться только для лечения пациентов в стационарах.
ГК "Р-Фарм" специализируется на разработке, производстве и коммерциализации высокотехнологичных лекарственных средств, лабораторного оборудования и медицинской техники. Группа работает на территории РФ, а также в странах СНГ, США, Германии, Японии. Среди акционеров - основатель компании Алексей Репик и японская компания Mitsui (10%). Долей "Р-Фарм" также владеет РФПИ через Российско-японский инвестфонд.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Арепливир - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 16:10Распространение нового коронавируса
Названа рекомендованная цена российского лекарства от коронавируса
581411689
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийР-фармМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Здоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Ну уж нет. Я уж по старинке - арбидольчиком - лечиться буду. Проверенный временем препарат, надёжный производитель, известные лоббисты его.
18 сентября, 19:11
Александр АникинАлександр Аникин
470007
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