https://ria.ru/20200918/koronavir-1577463092.html

Стала известна цена препарата от COVID-19 "Коронавир"

Препарат от COVID-19 "Коронавир" будет стоить в аптеках 11 550 рублей за 50 таблеток в упаковке, заявили РИА Новости в пресс-службе компании-производителя... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T19:05

2020-09-18T19:05

2020-09-18T19:14

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

р-фарм

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

распространение нового коронавируса

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Препарат от COVID-19 "Коронавир" будет стоить в аптеках 11 550 рублей за 50 таблеток в упаковке, заявили РИА Новости в пресс-службе компании-производителя "Р-Фарм"."На сегодняшний день "Р-Фарм" устанавливает отпускную цену на уровне 11 550 рублей", - сообщили в компании.В четверг <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF" target="_blank">Минздрав</a> разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир", сообщала пресс-служба министерства. Ранее препараты могли применяться только для лечения пациентов в стационарах.ГК "Р-Фарм" специализируется на разработке, производстве и коммерциализации высокотехнологичных лекарственных средств, лабораторного оборудования и медицинской техники. Группа работает на территории РФ, а также в странах <a href="https://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_go" target="_blank">СНГ</a>, <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a>, <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германии</a>, <a href="https://ria.ru/location_Japan" target="_blank">Японии</a>. Среди акционеров - основатель компании Алексей Репик и японская компания Mitsui (10%). Долей "Р-Фарм" также владеет РФПИ через Российско-японский инвестфонд.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577451494.html

Александр Аникин Ну уж нет. Я уж по старинке - арбидольчиком - лечиться буду. Проверенный временем препарат, надёжный производитель, известные лоббисты его. 18

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, р-фарм, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, общество