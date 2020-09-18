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https://ria.ru/20200918/kogan-1577421859.html
Экс-солистка "Ленинграда" Юлия Коган родила дочь
Бывшая солистка группы "Ленинград" Юлия Коган стала матерью. Фото дочки она опубликовала в Instagram. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T08:45
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ленинград
шнур (сергей шнуров)
культура
юлия коган
россия
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. </strong>Бывшая солистка группы "Ленинград" <a href="https://ria.ru/person_yuliya-kogan/" target="_blank">Юлия Коган</a> стала матерью. Фото дочки она опубликовала в Instagram. "Карантин провела с пользой!" — подписала артистка снимок. Это второй ребенок Коган и Антона Бута. У пары есть шестилетняя дочь Лиза. Младшую дочку родители решили назвать Евой. Юлия Коган получила известность благодаря участию в группе <a href="https://ria.ru/organization_Leningrad_gruppa/" target="_blank">"Ленинград"</a> Сергея Шнурова. С 2010 по 2013 годы она была ведущей вокалисткой, многие считают ее самой яркой солисткой коллектива. Параллельно она выступала в составе группы St.Petersburg Ska-Jazz Review.
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ленинград, шнур (сергей шнуров), юлия коган, россия, шоу-бизнес

Экс-солистка "Ленинграда" Юлия Коган родила дочь

08:45 18.09.2020 (обновлено: 09:09 18.09.2020)
2655
© РИА Новости / Владимир АстапкоПевица Юлия Коган
Певица Юлия Коган - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Бывшая солистка группы "Ленинград" Юлия Коган стала матерью. Фото дочки она опубликовала в Instagram.
"Карантин провела с пользой!" — подписала артистка снимок.
Это второй ребенок Коган и Антона Бута. У пары есть шестилетняя дочь Лиза. Младшую дочку родители решили назвать Евой.
Юлия Коган получила известность благодаря участию в группе "Ленинград" Сергея Шнурова. С 2010 по 2013 годы она была ведущей вокалисткой, многие считают ее самой яркой солисткой коллектива. Параллельно она выступала в составе группы St.Petersburg Ska-Jazz Review.
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КультураЛенинградШнур (Сергей Шнуров)Юлия КоганРоссияШоу-бизнес
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