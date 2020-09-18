https://ria.ru/20200918/kogan-1577421859.html

Экс-солистка "Ленинграда" Юлия Коган родила дочь

Бывшая солистка группы "Ленинград" Юлия Коган стала матерью. Фото дочки она опубликовала в Instagram. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T08:45

2020-09-18T08:45

2020-09-18T09:09

ленинград

шнур (сергей шнуров)

культура

юлия коган

россия

шоу-бизнес

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. </strong>Бывшая солистка группы "Ленинград" <a href="https://ria.ru/person_yuliya-kogan/" target="_blank">Юлия Коган</a> стала матерью. Фото дочки она опубликовала в Instagram. "Карантин провела с пользой!" — подписала артистка снимок. Это второй ребенок Коган и Антона Бута. У пары есть шестилетняя дочь Лиза. Младшую дочку родители решили назвать Евой. Юлия Коган получила известность благодаря участию в группе <a href="https://ria.ru/organization_Leningrad_gruppa/" target="_blank">"Ленинград"</a> Сергея Шнурова. С 2010 по 2013 годы она была ведущей вокалисткой, многие считают ее самой яркой солисткой коллектива. Параллельно она выступала в составе группы St.Petersburg Ska-Jazz Review.

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинград, шнур (сергей шнуров), юлия коган, россия, шоу-бизнес