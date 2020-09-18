https://ria.ru/20200918/kirkorov-1577441304.html

Представитель Киркорова объяснила смысл песни с цитатой Лукашенко

Композиция с участием певца Филиппа Киркорова, в которой использована цитата президента Белоруссии Александра Лукашенко "Любимую не отдают", не несет в себе... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T13:55

2020-09-18T13:55

2020-09-18T13:59

культура

анита цой

александр лукашенко

диана гурцкая

филипп киркоров

николай басков

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Композиция с участием певца <a href="http://ria.ru/person_Filipp_Kirkorov/" target="_blank" data-auto="true">Филиппа Киркорова</a>, в которой использована цитата президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> "Любимую не отдают", не несет в себе политических подоплек, она записана в поддержку мира, заявила РИА Новости представитель артиста.Ранее популярные белорусские и российские исполнители, среди которых Руслан Алехно, Анита Цой, Филипп Киркоров, Александр Буйнов, <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Baskov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Басков</a>, Диана Гурцкая, Анатолий Ярмоленко, Юлия Быкова, Виктория Алешко, Жанет и другие, записали композицию под названием "Любимую не отдают". Это цитата из заявления Лукашенко "Беларусь наша, она любимая, а любимую не отдают", которое он сделал в ходе обращения с посланием к народу и парламенту в преддверии президентских выборов 9 августа, после которых в стране начались акции протеста.Ранее представители артистов Николая Баскова и Дианы Гурцкой в разговоре с РИА Новости отказались от комментариев.Заслуженная артистка Белоруссии, представитель страны на международном конкурсе "Евровидение-2013" Алена Ланская, принявшая участие в записи клипа, ранее сообщила РИА Новости, что артисты из Белоруссии и РФ бесплатно работали над песней с цитатой президента республики Лукашенко "Любимую не отдают", по ее словам, их всех объединяет любовь к белорусской земле.

https://ria.ru/20200617/1573040253.html

https://ria.ru/20200214/1564795364.html

Калинка Малинкова А кому не отдают-то? Пока только Путин нацелился. 16

Ludmila Ivanova Лукашенко пытается силой удержать «любимую» Беларусь, хотя в его случае «любимая»-это ВЛАСТЬ, а не страна. Если бы он любил Беларусь, он бы не гробил ее сейчас экономически, не делал бы из неё «приставку» России. «Любимая»-не вещь, ее нельзя «не отдать». Да, можно сломить психологически и физически, запереть, пользоваться, но разве это любовь? Стыдно за певцов, особенно за белорусских 16

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белоруссия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анита цой, александр лукашенко, диана гурцкая, филипп киркоров, николай басков, белоруссия, в мире