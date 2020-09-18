https://ria.ru/20200918/kibervmeshatelstvo-1577429966.html

Лавров ответил на обвинения в кибервмешательстве России в дела Запада

Западу придется отвечать с фактами за обвинения в адрес Москвы: и по якобы кибервмешательству России, и по "делу Навального", сказал глава МИД РФ Сергей Лавров... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T11:18

2020-09-18T11:18

2020-09-18T12:10

россия

дональд трамп

роберт мюллер

сергей лавров

алексей навальный

германия

сша

политика

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Западу придется отвечать с фактами за обвинения в адрес Москвы: и по якобы кибервмешательству России, и по "делу Навального", сказал глава МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a> в интервью РИА Новости.Как отметил глава <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a>, большинство претензий Запада о вмешательстве касается киберпространства, Россию обвиняют "чуть ли не в государственном хакерстве, во внедрении во все мыслимые и немыслимые системы жизнеобеспечения наших западных коллег". Он добавил, что Москва поэтому предложила Западу возобновить диалог по кибербезопасности, по международной информационной безопасности во всех ее аспектах и заявила о готовности рассматривать взаимные озабоченности.Он отметил, что отговорка Запада заключается в том, что Россия предлагает вести диалог по кибербезопасности, то есть по той самой сфере, которую, по мнению западных стран, Россия якобы использует для вмешательства во внутренние дела стран Запада."Вот и все. Это примерно так же, как с <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Навальным</a> – те же аргументы. "Вы что, нам не верите?... Поэтому мы убеждены, что когда-то все-таки придется отвечать на конкретные вопросы, когда-то придется факты предъявлять. И в этой ситуации, и в ситуации с Навальным, и в ситуации, кстати сказать, с отравлением (Скрипалей) в Солсбери", - добавил министр иностранных дел России.Спецпрокурор <a href="https://ria.ru/person_Robert_Mjuller" target="_blank">Роберт Мюллер</a> два года расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году и обвинения в "сговоре <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональда Трампа</a> с Россией". Мюллер подтвердил обвинения во "вмешательстве", которые опровергали в Кремле, но не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали и в Москве, и в Вашингтоне.В конце июля комитет британского парламента по разведке опубликовал доклад о якобы имевшем место вмешательстве РФ в британскую политику, где обвинил Россию в попытках подорвать мировой порядок через участие в международных организациях. До этого Национальный центр кибербезопасности Великобритании сообщил, что работает с США и Канадой над выявлением хакерских атак, затрагивающих фармацевтические компании и ученых, в нескольких странах. По мнению центра, связанные с РФ хакеры пытались похитить в трех странах данные о разработке вакцины от COVID-19.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Позднее оппозиционера перевезли самолетом в <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позднее кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.<strong><a href="https://ria.ru/20200918/lavrov-1577430551.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова >></a></strong>

https://ria.ru/20160130/1367379933.html

https://ria.ru/20200902/gazoprovod-1576654499.html

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германия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, роберт мюллер, сергей лавров, алексей навальный, германия, сша, политика