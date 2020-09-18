Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200918/kibervmeshatelstvo-1577429966.html
Лавров ответил на обвинения в кибервмешательстве России в дела Запада
Западу придется отвечать с фактами за обвинения в адрес Москвы: и по якобы кибервмешательству России, и по "делу Навального", сказал глава МИД РФ Сергей Лавров... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T11:18
2020-09-18T12:10
россия
дональд трамп
роберт мюллер
сергей лавров
алексей навальный
германия
сша
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155750/90/1557509070_0:0:2048:1152_1400x0_80_0_0_ba211621d4a8c96d04b9c93b594b7a30.jpg
<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Западу придется отвечать с фактами за обвинения в адрес Москвы: и по якобы кибервмешательству России, и по "делу Навального", сказал глава МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a> в интервью РИА Новости.Как отметил глава <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a>, большинство претензий Запада о вмешательстве касается киберпространства, Россию обвиняют "чуть ли не в государственном хакерстве, во внедрении во все мыслимые и немыслимые системы жизнеобеспечения наших западных коллег". Он добавил, что Москва поэтому предложила Западу возобновить диалог по кибербезопасности, по международной информационной безопасности во всех ее аспектах и заявила о готовности рассматривать взаимные озабоченности.Он отметил, что отговорка Запада заключается в том, что Россия предлагает вести диалог по кибербезопасности, то есть по той самой сфере, которую, по мнению западных стран, Россия якобы использует для вмешательства во внутренние дела стран Запада."Вот и все. Это примерно так же, как с <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Навальным</a> – те же аргументы. "Вы что, нам не верите?... Поэтому мы убеждены, что когда-то все-таки придется отвечать на конкретные вопросы, когда-то придется факты предъявлять. И в этой ситуации, и в ситуации с Навальным, и в ситуации, кстати сказать, с отравлением (Скрипалей) в Солсбери", - добавил министр иностранных дел России.Спецпрокурор <a href="https://ria.ru/person_Robert_Mjuller" target="_blank">Роберт Мюллер</a> два года расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году и обвинения в "сговоре <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональда Трампа</a> с Россией". Мюллер подтвердил обвинения во "вмешательстве", которые опровергали в Кремле, но не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали и в Москве, и в Вашингтоне.В конце июля комитет британского парламента по разведке опубликовал доклад о якобы имевшем место вмешательстве РФ в британскую политику, где обвинил Россию в попытках подорвать мировой порядок через участие в международных организациях. До этого Национальный центр кибербезопасности Великобритании сообщил, что работает с США и Канадой над выявлением хакерских атак, затрагивающих фармацевтические компании и ученых, в нескольких странах. По мнению центра, связанные с РФ хакеры пытались похитить в трех странах данные о разработке вакцины от COVID-19.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Позднее оппозиционера перевезли самолетом в <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позднее кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.<strong><a href="https://ria.ru/20200918/lavrov-1577430551.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20160130/1367379933.html
https://ria.ru/20200902/gazoprovod-1576654499.html
2
россия
германия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155750/90/1557509070_256:0:1792:1152_1400x0_80_0_0_587bb37c41aa6a3bc60d35d929cb0e05.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дональд трамп, роберт мюллер, сергей лавров, алексей навальный, германия, сша, политика

Лавров ответил на обвинения в кибервмешательстве России в дела Запада

11:18 18.09.2020 (обновлено: 12:10 18.09.2020)
424
© U.S. Air Force / Maj. Christopher VasquezСотрудники эскадрильи сетевых операций базы ВВС США Лекленд во время учений по отражению кибератак
Сотрудники эскадрильи сетевых операций базы ВВС США Лекленд во время учений по отражению кибератак - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© U.S. Air Force / Maj. Christopher Vasquez
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Западу придется отвечать с фактами за обвинения в адрес Москвы: и по якобы кибервмешательству России, и по "делу Навального", сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.
Как отметил глава МИД РФ, большинство претензий Запада о вмешательстве касается киберпространства, Россию обвиняют "чуть ли не в государственном хакерстве, во внедрении во все мыслимые и немыслимые системы жизнеобеспечения наших западных коллег". Он добавил, что Москва поэтому предложила Западу возобновить диалог по кибербезопасности, по международной информационной безопасности во всех ее аспектах и заявила о готовности рассматривать взаимные озабоченности.

"Поэтому мы и американцам, и англичанам не раз говорили: если у вас есть какие-либо претензии к нам – пожалуйста, давайте осуществлять диалог профессиональный, дипломатический, на основе фактов... У нас тоже зарегистрировано не мало случаев, которые позволяют подозревать вмешательство западных сайтов, западных представителей и, соответственно, хакеров на наши ресурсы жизненно важные. Категорический отказ", - сказал Лавров.

Он отметил, что отговорка Запада заключается в том, что Россия предлагает вести диалог по кибербезопасности, то есть по той самой сфере, которую, по мнению западных стран, Россия якобы использует для вмешательства во внутренние дела стран Запада.
"Вот и все. Это примерно так же, как с Навальным – те же аргументы. "Вы что, нам не верите?... Поэтому мы убеждены, что когда-то все-таки придется отвечать на конкретные вопросы, когда-то придется факты предъявлять. И в этой ситуации, и в ситуации с Навальным, и в ситуации, кстати сказать, с отравлением (Скрипалей) в Солсбери", - добавил министр иностранных дел России.
Хакер, архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.01.2016
30 января 2016, 04:48
Армия США в ближайшие годы рассмотрит создание "кибер-ополчения"Кибернетическое командование ВС США планирует мобилизовывать хакеров на срок до десяти дней. На данный момент в США уже создано 133 кибер-отряда, в которых служат около 9 тысяч человек.
Спецпрокурор Роберт Мюллер два года расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году и обвинения в "сговоре Дональда Трампа с Россией". Мюллер подтвердил обвинения во "вмешательстве", которые опровергали в Кремле, но не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали и в Москве, и в Вашингтоне.
В конце июля комитет британского парламента по разведке опубликовал доклад о якобы имевшем место вмешательстве РФ в британскую политику, где обвинил Россию в попытках подорвать мировой порядок через участие в международных организациях. До этого Национальный центр кибербезопасности Великобритании сообщил, что работает с США и Канадой над выявлением хакерских атак, затрагивающих фармацевтические компании и ученых, в нескольких странах. По мнению центра, связанные с РФ хакеры пытались похитить в трех странах данные о разработке вакцины от COVID-19.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позднее кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова >>
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 23:00
В США призвали остановить "Северный поток — 2" из-за ситуации с Навальным
2200012
Обсудить2
РоссияДональд ТрампРоберт МюллерСергей ЛавровАлексей НавальныйГерманияСШАПолитика
Рекомендуем
Производство первой в мире вакцины от COVID-19
Лавров: африканские страны интересуются производством вакцины "Спутник V"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Москва поднимет вопрос о дискриминации российских СМИ на саммите ОБСЕ
Лавров назвал дискриминацию RT и Sputnik неприемлемой
Лавров считает дискриминацию Sputnik и RT в Европе неприемлемой
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров заявил о бесперспективности американских санкций против Ирана
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает
Лавров назвал заявления о "подкупе" Россией талибов вымыслом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал отказ Германии отвечать на вопросы по Навальному
Член президиума оппозиционного Координационного совета Сергей Дылевский
Белорусского оппозиционера Дылевского освободили из СИЗО
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров раскритиковал нефтяную сделку между США и сирийскими курдами
Избиратели
ОП спрогнозировала тысячи фейков накануне выборов в 2021 году
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Москва надеется скоро открыть посольство в Триполи
Вид на здание Государственного Академического Большого театра в Москве
Эксперт рассказал, как не купить поддельный билет в театр
Димитрий Маслодудов
Задержан бывший глава минлесхоза Красноярского края Маслодудов
Крым
В Совфеде прокомментировали репортаж NBC о Крыме
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Новосибирске полицейский требовал взятку в салоне красоты
Новое четкое изображение Юпитера и Европы, полученное космическим телескопом Хаббл 25 августа 2020 года
Телескоп NASA сфотографировал жуткий белый шторм на Юпитере
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Эксперт рассказал, как быть, если вы случайно заблокировали телефон
03:02Ученые предупредили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга
02:59Мужчина попытался без страховки покорить самый высокий небоскреб Парижа
02:46Президент Бразилии назвал самоизоляцию проявлением слабости
02:31Власти Нидерландов планируют судить хозяев кошек-охотников
02:26Байден сравнил обеспокоенность из-за TikTok и действий Трампа
02:12Адвокат объяснила, как Ефремов может получить условный срок
02:01Эксперт рассказал о том, что нельзя включать в завещание
02:00Россиян научили секретам надежного пароля
01:10Пушков высмеял требования Украины "пустить" ее в Европу
00:54"Провал и кошмар": Трамп жестко раскритиковал Байдена
00:47Итоги "Кинотавра": почему фестиваль в Сочи всех удивил
00:45Жители городка в Канаде выбирают для него более благозвучное название
23:46Заявление Колесниковой передали из СК Белоруссии в МВД для проверки
23:38Коалиция во главе с США перебросит БМП на северо-восток Сирии
23:20Разработчик рассказал о революционных успехах препарата "Арепливир"
23:17Пашаев зачитал письмо Ефремова в свою защиту
23:09Врач предрек украинской госмедицине скорую "смерть"
23:03В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
22:54Трамп рассказал о "замечательных опциях" по сделке с TikTok
Лента новостейМолния