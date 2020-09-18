https://ria.ru/20200918/kardashyan-1577429451.html
Сестра Кардашьян озадачила фанатов постом с фото в купальнике
Старшая сестра звезды американских реалити-шоу Ким Кардашьян Кортни удивила пользователей Сети подписью под опубликованным постом. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T11:10
2020-09-18T11:10
2020-09-18T11:10
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Старшая сестра звезды американских реалити-шоу <a href="https://ria.ru/person_Kim_Kardashjan/" target="_blank">Ким Кардашьян</a> Кортни удивила пользователей Сети подписью под опубликованным постом.Она выложила в Instagram совместное с подругой фото в бикини и странно поздравила ее. У поклонников девушки возникло много вопросов по поводу этой записи."Вы что, поженились? Как-то я пропустила это событие", — удивилась ojaica."Жена? Она теперь стала лесбиянкой?", — написал big_game2ez.Однако один из пользователей пояснил значение слова "жена" для телезвезды и ее подруги."Люди, вы тут наверное новенькие. Кортни и Стефани всегда так друг друга зовут. Стеф замужем", — написала memetiko.
https://ria.ru/20200917/seryabkina-1577381890.html
сша
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.
Старшая сестра звезды американских реалити-шоу Ким Кардашьян
Кортни удивила пользователей Сети подписью под опубликованным постом.
Она выложила в Instagram совместное с подругой фото в бикини и странно поздравила ее.
"С днем рождения, жена. Я люблю тебя всю жизнь. Я благодарна за каждую секунду, которую мы проводим вместе", — написала Кортни.
У поклонников девушки возникло много вопросов по поводу этой записи.
"Вы что, поженились? Как-то я пропустила это событие", — удивилась ojaica.
"Жена? Она теперь стала лесбиянкой?", — написал big_game2ez.
Однако один из пользователей пояснил значение слова "жена" для телезвезды и ее подруги.
"Люди, вы тут наверное новенькие. Кортни и Стефани всегда так друг друга зовут. Стеф замужем", — написала memetiko.