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Сестра Кардашьян озадачила фанатов постом с фото в купальнике
Старшая сестра звезды американских реалити-шоу Ким Кардашьян Кортни удивила пользователей Сети подписью под опубликованным постом. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T11:10
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сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Старшая сестра звезды американских реалити-шоу <a href="https://ria.ru/person_Kim_Kardashjan/" target="_blank">Ким Кардашьян</a> Кортни удивила пользователей Сети подписью под опубликованным постом.Она выложила в Instagram совместное с подругой фото в бикини и странно поздравила ее. У поклонников девушки возникло много вопросов по поводу этой записи."Вы что, поженились? Как-то я пропустила это событие", — удивилась ojaica."Жена? Она теперь стала лесбиянкой?", — написал big_game2ez.Однако один из пользователей пояснил значение слова "жена" для телезвезды и ее подруги."Люди, вы тут наверное новенькие. Кортни и Стефани всегда так друг друга зовут. Стеф замужем", — написала memetiko.
https://ria.ru/20200917/seryabkina-1577381890.html
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сша, в мире

Сестра Кардашьян озадачила фанатов постом с фото в купальнике

11:10 18.09.2020
1079
© AP Photo / Invision/Rich FuryКортни Кардашян
Кортни Кардашян - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© AP Photo / Invision/Rich Fury
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Старшая сестра звезды американских реалити-шоу Ким Кардашьян Кортни удивила пользователей Сети подписью под опубликованным постом.
Она выложила в Instagram совместное с подругой фото в бикини и странно поздравила ее.
"С днем рождения, жена. Я люблю тебя всю жизнь. Я благодарна за каждую секунду, которую мы проводим вместе", — написала Кортни.
У поклонников девушки возникло много вопросов по поводу этой записи.
"Вы что, поженились? Как-то я пропустила это событие", — удивилась ojaica.
"Жена? Она теперь стала лесбиянкой?", — написал big_game2ez.
Однако один из пользователей пояснил значение слова "жена" для телезвезды и ее подруги.
"Люди, вы тут наверное новенькие. Кортни и Стефани всегда так друг друга зовут. Стеф замужем", — написала memetiko.
Ольга Серябкина - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
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