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Директор Ленинградского зоопарка спасла капибару во время пожара
Директор Ленинградского зоопарка спасла от пожара капибару, которая укрывалась от дождя в загоревшемся домике на территории вольера для летнего содержания... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T10:54
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новости - туризм
животные
ленинградский зоопарк
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен – РИА Новости.</strong> Директор <a href="http://ria.ru/organization_Leningradskijj_zoopark/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградского зоопарка</a> спасла от пожара капибару, которая укрывалась от дождя в загоревшемся домике на территории вольера для летнего содержания животных, сообщает пресс-служба городского комитета по культуре.Возгорание было полностью ликвидировано через полтора часа. Пострадавших нет.Ленинградский зоопарк работает в штатном режиме. По предварительным данным, причиной пожара мог стать обрыв кабеля подсветки в домике-укрытии от шквального ветра.
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новости - туризм, животные, ленинградский зоопарк, происшествия

Директор Ленинградского зоопарка спасла капибару во время пожара

10:54 18.09.2020 (обновлено: 11:04 18.09.2020)
792
© Фото : Pixabay/ schuetz-mediendesignКапибара
Капибара - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© Фото : Pixabay/ schuetz-mediendesign
Капибара. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Директор Ленинградского зоопарка спасла от пожара капибару, которая укрывалась от дождя в загоревшемся домике на территории вольера для летнего содержания животных, сообщает пресс-служба городского комитета по культуре.
"Сегодня ночью произошло возгорание в деревянной времянке Ленинградского зоопарка. В домике на территории вольера для летнего содержания животных в момент пожара укрывалась от дождя капибара. В учреждении сразу же сработала сигнализация, и оперативно прибывшая на место директор зоопарка тут же перенесла капибару в другой вольер", - сказано в сообщении.
Возгорание было полностью ликвидировано через полтора часа. Пострадавших нет.
Ленинградский зоопарк работает в штатном режиме. По предварительным данным, причиной пожара мог стать обрыв кабеля подсветки в домике-укрытии от шквального ветра.
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