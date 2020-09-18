https://ria.ru/20200918/kapibara-1577428232.html

Директор Ленинградского зоопарка спасла капибару во время пожара

Директор Ленинградского зоопарка спасла от пожара капибару, которая укрывалась от дождя в загоревшемся домике на территории вольера для летнего содержания... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T10:54

2020-09-18T10:54

2020-09-18T11:04

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен – РИА Новости.</strong> Директор <a href="http://ria.ru/organization_Leningradskijj_zoopark/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградского зоопарка</a> спасла от пожара капибару, которая укрывалась от дождя в загоревшемся домике на территории вольера для летнего содержания животных, сообщает пресс-служба городского комитета по культуре.Возгорание было полностью ликвидировано через полтора часа. Пострадавших нет.Ленинградский зоопарк работает в штатном режиме. По предварительным данным, причиной пожара мог стать обрыв кабеля подсветки в домике-укрытии от шквального ветра.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - туризм, животные, ленинградский зоопарк, происшествия