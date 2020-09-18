https://ria.ru/20200918/gosdolg-1577422636.html

Кудрин назвал уровень российского госдолга объектом зависти других стран

Уровень российского госдолга на протяжении многих лет являлся объектом зависти других стран, его планируемый рост в ближайшие три года до 21% ВВП не критичен... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T09:35

2020-09-18T09:35

2020-09-18T09:35

алексей кудрин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155621/54/1556215403_0:86:3068:1812_1400x0_80_0_0_65ab353ddb30b1944f4d6dc481af80f3.jpg

<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Уровень российского госдолга на протяжении многих лет являлся объектом зависти других стран, его планируемый рост в ближайшие три года до 21% ВВП не критичен для экономики, считает глава Счетной палаты <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kudrin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кудрин</a>.На начало 2020 года госдолг РФ составлял 12,3% ВВП. Согласно пояснительной записке к проекту бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, которая есть в распоряжении РИА Новости, в 2021 году он вырастет до 20,3% ВВП, в 2022 - до 20,8% ВВП, а в 2023 - до 21,3% ВВП."Увеличение госдолга в ходе трехлетки до 21% ВВП не является критическим для нашей экономики. После погашения долгов в 2000-е этот показатель на протяжении многих лет находился на исторически низком уровне и являлся объектом зависти правительств других стран. Для того мы и снижали в тучные годы госдолг, чтобы в кризисный момент его низкий уровень был еще одним резервом правительства", - написал Кудрин в статье в <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a>.

https://ria.ru/20200813/1575742406.html

8

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей кудрин, экономика