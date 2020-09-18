https://ria.ru/20200918/gosdolg-1577422636.html
Кудрин назвал уровень российского госдолга объектом зависти других стран
Уровень российского госдолга на протяжении многих лет являлся объектом зависти других стран, его планируемый рост в ближайшие три года до 21% ВВП не критичен... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T09:35
2020-09-18T09:35
2020-09-18T09:35
алексей кудрин
экономика
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Уровень российского госдолга на протяжении многих лет являлся объектом зависти других стран, его планируемый рост в ближайшие три года до 21% ВВП не критичен для экономики, считает глава Счетной палаты <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kudrin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кудрин</a>.На начало 2020 года госдолг РФ составлял 12,3% ВВП. Согласно пояснительной записке к проекту бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, которая есть в распоряжении РИА Новости, в 2021 году он вырастет до 20,3% ВВП, в 2022 - до 20,8% ВВП, а в 2023 - до 21,3% ВВП."Увеличение госдолга в ходе трехлетки до 21% ВВП не является критическим для нашей экономики. После погашения долгов в 2000-е этот показатель на протяжении многих лет находился на исторически низком уровне и являлся объектом зависти правительств других стран. Для того мы и снижали в тучные годы госдолг, чтобы в кризисный момент его низкий уровень был еще одним резервом правительства", - написал Кудрин в статье в <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a>.
https://ria.ru/20200813/1575742406.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей кудрин, экономика