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Кудрин назвал уровень российского госдолга объектом зависти других стран
Уровень российского госдолга на протяжении многих лет являлся объектом зависти других стран, его планируемый рост в ближайшие три года до 21% ВВП не критичен... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T09:35
2020-09-18T09:35
алексей кудрин
экономика
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Уровень российского госдолга на протяжении многих лет являлся объектом зависти других стран, его планируемый рост в ближайшие три года до 21% ВВП не критичен для экономики, считает глава Счетной палаты <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kudrin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кудрин</a>.На начало 2020 года госдолг РФ составлял 12,3% ВВП. Согласно пояснительной записке к проекту бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, которая есть в распоряжении РИА Новости, в 2021 году он вырастет до 20,3% ВВП, в 2022 - до 20,8% ВВП, а в 2023 - до 21,3% ВВП."Увеличение госдолга в ходе трехлетки до 21% ВВП не является критическим для нашей экономики. После погашения долгов в 2000-е этот показатель на протяжении многих лет находился на исторически низком уровне и являлся объектом зависти правительств других стран. Для того мы и снижали в тучные годы госдолг, чтобы в кризисный момент его низкий уровень был еще одним резервом правительства", - написал Кудрин в статье в <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a>.
https://ria.ru/20200813/1575742406.html
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алексей кудрин, экономика

Кудрин назвал уровень российского госдолга объектом зависти других стран

09:35 18.09.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГлава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Уровень российского госдолга на протяжении многих лет являлся объектом зависти других стран, его планируемый рост в ближайшие три года до 21% ВВП не критичен для экономики, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
На начало 2020 года госдолг РФ составлял 12,3% ВВП. Согласно пояснительной записке к проекту бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, которая есть в распоряжении РИА Новости, в 2021 году он вырастет до 20,3% ВВП, в 2022 - до 20,8% ВВП, а в 2023 - до 21,3% ВВП.
"Увеличение госдолга в ходе трехлетки до 21% ВВП не является критическим для нашей экономики. После погашения долгов в 2000-е этот показатель на протяжении многих лет находился на исторически низком уровне и являлся объектом зависти правительств других стран. Для того мы и снижали в тучные годы госдолг, чтобы в кризисный момент его низкий уровень был еще одним резервом правительства", - написал Кудрин в статье в РБК.
Министр финансов России Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 13.08.2020
13 августа, 15:31
Силуанов назвал уровень госдолга России безопасным
66710018
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Алексей КудринЭкономика
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