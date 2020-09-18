https://ria.ru/20200918/dokhody-1577465937.html

Росстат сообщил о росте числа бедных во втором квартале 2020 года

Доля россиян, чьи доходы не достигают уровня прожиточного минимума, во втором квартале 2020 года выросла до 13,5 процента против 12,7 процента годом ранее,... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T20:19

2020-09-18T20:19

2020-09-18T23:48

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/152919/29/1529192919_0:419:4000:2669_1400x0_80_0_0_387d959c070a2ff5c2e24f4c4cdeb37c.jpg

<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Доля россиян, чьи доходы не достигают уровня прожиточного минимума, во втором квартале 2020 года выросла до 13,5 процента против 12,7 процента годом ранее, сообщили в Росстате.По данным ведомства, число граждан с доходом ниже прожиточного минимума во втором квартале этого года, по предварительным данным, достигло 19,9 миллиона человек или 13,5 процента населения. Во втором квартале минувшего года этот показатель составил 18,6 миллиона человек или 12,7 процента россиян.За первые полгода 2020 года доля граждан с денежными доходами ниже прожиточного минимума составила 13,2 процента от общей численности населения — около 19,4 миллиона россиян.Прожиточный минимум за второй квартал 2020 года в расчете на душу населения составил 11 468 рубля, в том числе среди трудоспособного населения — 12 392 рубля, среди пенсионеров — 9 422 рубля, а для детей — 11 423 рубля. Стоимость минимального набора продуктов питания в потребительской корзине во втором квартале текущего года оценивается в 5 398 рублей.Снижение уровня бедности — одна из целей указа президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> о национальных целях. В соответствии с документом, к 2030 году требуется вдвое снизить уровень бедности по сравнению с показателями 2017 года. По данным Росстата, число россиян с доходами ниже прожиточного минимума тогда составило 19,4 миллиона человек, или 13,2 процента граждан.

https://ria.ru/20200915/risk-1577267280.html

Двадцатый трест Пошли прорывы кошельков народа. Это как надо умудриться , что бы при колоссальных природных ресурсах , народ жил в нищете .. 103

павел рябышев Осталось сделать прожиточный минимум полтора рубля и мы будем единственной страной где нет бедных. 73

20

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика