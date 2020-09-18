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Росстат сообщил о росте числа бедных во втором квартале 2020 года
Доля россиян, чьи доходы не достигают уровня прожиточного минимума, во втором квартале 2020 года выросла до 13,5 процента против 12,7 процента годом ранее,... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T20:19
2020-09-18T23:48
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Доля россиян, чьи доходы не достигают уровня прожиточного минимума, во втором квартале 2020 года выросла до 13,5 процента против 12,7 процента годом ранее, сообщили в Росстате.По данным ведомства, число граждан с доходом ниже прожиточного минимума во втором квартале этого года, по предварительным данным, достигло 19,9 миллиона человек или 13,5 процента населения. Во втором квартале минувшего года этот показатель составил 18,6 миллиона человек или 12,7 процента россиян.За первые полгода 2020 года доля граждан с денежными доходами ниже прожиточного минимума составила 13,2 процента от общей численности населения — около 19,4 миллиона россиян.Прожиточный минимум за второй квартал 2020 года в расчете на душу населения составил 11 468 рубля, в том числе среди трудоспособного населения — 12 392 рубля, среди пенсионеров — 9 422 рубля, а для детей — 11 423 рубля. Стоимость минимального набора продуктов питания в потребительской корзине во втором квартале текущего года оценивается в 5 398 рублей.Снижение уровня бедности — одна из целей указа президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> о национальных целях. В соответствии с документом, к 2030 году требуется вдвое снизить уровень бедности по сравнению с показателями 2017 года. По данным Росстата, число россиян с доходами ниже прожиточного минимума тогда составило 19,4 миллиона человек, или 13,2 процента граждан.
https://ria.ru/20200915/risk-1577267280.html
Пошли прорывы кошельков народа. Это как надо умудриться , что бы при колоссальных природных ресурсах , народ жил в нищете ..
103
Осталось сделать прожиточный минимум полтора рубля и мы будем единственной страной где нет бедных.
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россия
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика

Росстат сообщил о росте числа бедных во втором квартале 2020 года

20:19 18.09.2020 (обновлено: 23:48 18.09.2020)
4999
© Depositphotos / gregoryleeДесятирублевая монета
Десятирублевая монета - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© Depositphotos / gregorylee
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Доля россиян, чьи доходы не достигают уровня прожиточного минимума, во втором квартале 2020 года выросла до 13,5 процента против 12,7 процента годом ранее, сообщили в Росстате.
По данным ведомства, число граждан с доходом ниже прожиточного минимума во втором квартале этого года, по предварительным данным, достигло 19,9 миллиона человек или 13,5 процента населения. Во втором квартале минувшего года этот показатель составил 18,6 миллиона человек или 12,7 процента россиян.
За первые полгода 2020 года доля граждан с денежными доходами ниже прожиточного минимума составила 13,2 процента от общей численности населения — около 19,4 миллиона россиян.
Прожиточный минимум за второй квартал 2020 года в расчете на душу населения составил 11 468 рубля, в том числе среди трудоспособного населения — 12 392 рубля, среди пенсионеров — 9 422 рубля, а для детей — 11 423 рубля. Стоимость минимального набора продуктов питания в потребительской корзине во втором квартале текущего года оценивается в 5 398 рублей.
Снижение уровня бедности — одна из целей указа президента России Владимира Путина о национальных целях. В соответствии с документом, к 2030 году требуется вдвое снизить уровень бедности по сравнению с показателями 2017 года. По данным Росстата, число россиян с доходами ниже прожиточного минимума тогда составило 19,4 миллиона человек, или 13,2 процента граждан.
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1115074625
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РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Экономика
Популярные комментарии
Пошли прорывы кошельков народа. Это как надо умудриться , что бы при колоссальных природных ресурсах , народ жил в нищете ..
18 сентября, 20:51
Двадцатый трестДвадцатый трест
9700303
Осталось сделать прожиточный минимум полтора рубля и мы будем единственной страной где нет бедных.
18 сентября, 21:30
прпавел рябышев
461201500
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