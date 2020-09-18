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https://ria.ru/20200918/butylka-1577464861.html
Эксперт рассказал, что могут сделать с бутылкой из дела Навального
Бутылку из дела российского блогера Алексея Навального, из которой он пил и в которой, по некоторым данным, нашли следы боевого отравляющего вещества, ждет... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T19:48
2020-09-18T19:48
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
германия
берлин (город)
происшествия
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<strong>БЕРЛИН, 18 сен - РИА Новости.</strong> Бутылку из дела российского блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, из которой он пил и в которой, по некоторым данным, нашли следы боевого отравляющего вещества, ждет четыре сценария, включающие передачу самому россиянину после обезвреживания, использование как доказательства в уголовного деле в ФРГ или РФ, уничтожение, если она еще представляет угрозу, считает профессор уголовного права Берлинского университета имени Гумбольдта Мартин Хегер.В четверг в официальном аккаунте Навального в Instagram появилось заявление, что яд "Новичок", которым якобы его отравили, был обнаружен на бутылках из гостиничного номера в томской гостинице Xander Hotel. Также там сообщается, что после того как сотрудники ФБК узнали о госпитализации Навального, они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого Навальный только что выехал, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли, в том числе и бутылки из-под гостиничной воды. В кабмине ФРГ заявили, что видели видео о бутылках, приняли его к сведению, но по существу не прокомментировали.По его словам, если в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> не будет уголовного дела, то тогда бутылка "будет передана тому, кому она принадлежит", предварительно будет нейтрализована возможная исходящая от нее угроза.По его словам, далее всё в существенной степени зависит от того, готова ли Россия вести уголовное производство. "Просто передавать доказательства по возможному преступлению, а у страны нет интереса вести уголовное производство и оно не ведется, - это бессмысленно", - пояснил он.Хегер подчеркнул, что вещи, которые принадлежат кому-то, могут изыматься только с соответствующим основанием, "а здесь такое основание – это то, что это нужно как доказательство в уголовном производстве".Кроме того, эксперт обратил внимание, что на судьбу бутылки влияет также тот факт, что "возможно, было бы опасно оставлять бутылку, тогда ее нужно уничтожить". "Поэтому немцы решат либо уничтожить бутылку или отдать Навальному, или сохранить как доказательство, но это сделают, только если будет уголовное производство в Германии. Последняя опция – передача России как улики, но для этого нужен соответствующий запрос, во-первых, а во-вторых, должно быть понимание, что за этим есть серьезные намерения (расследовать -ред.)", - продолжил он.Хегер добавил, что передача потенциальных улик могла бы произойти даже без уголовного производства, "если, например, не могут доказать наличие состава преступления, однако серьезной правовой помощи быть не может по уголовному делу, если совсем нет намерения вести уголовное производство".Эксперт отметил важность наличия подозреваемых, чтобы немецкие органы могли оценить уголовный процесс как "предположительно справедливый". Также дело могло бы вестись и против неустановленного лица, "но тогда также нужно смотреть, является ли этот процесс справедливым или имеет место попытка увести (расследование) в ложном направлении".Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577271039.html
https://ria.ru/20200918/navalnyy-1577442955.html
Мы точно уже не верим пробиркам. На очереди бутылка? Это перфоманс с немецким прямолинейным акцентом. А где жертвы от "страшного" боевого ОВ? На родине Шекспира хотя бы кот был).
29
Поскольку бутылка из номера как бы отравленного Навального становится самостоятельной героиней истории о квази-отравлении российского оппозиционера следовало бы сохранить её для будущих поколений немецких политиков, поместив в неё записку для них следующего содержания: "Уважаемые потомки, знайте, что обнаруженный нами "Новичок" не был боевым ОВ, а был нашей попыткой унизить Россию в целях малой компенсации унижений, что мы претерпели от неё на протяжении прошлых веков. Мы потерпели очередную неудачу и еще раз убедились в правоте совета нашего великого "железного канцлера" Отто фон Бимарка: " Никогда ничего не замышляйте против России – на любую нашу хитрость они найдут свою ..."
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россия
германия
берлин (город)
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госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, германия, берлин (город), происшествия

Эксперт рассказал, что могут сделать с бутылкой из дела Навального

19:48 18.09.2020
8429
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
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БЕРЛИН, 18 сен - РИА Новости. Бутылку из дела российского блогера Алексея Навального, из которой он пил и в которой, по некоторым данным, нашли следы боевого отравляющего вещества, ждет четыре сценария, включающие передачу самому россиянину после обезвреживания, использование как доказательства в уголовного деле в ФРГ или РФ, уничтожение, если она еще представляет угрозу, считает профессор уголовного права Берлинского университета имени Гумбольдта Мартин Хегер.
В четверг в официальном аккаунте Навального в Instagram появилось заявление, что яд "Новичок", которым якобы его отравили, был обнаружен на бутылках из гостиничного номера в томской гостинице Xander Hotel. Также там сообщается, что после того как сотрудники ФБК узнали о госпитализации Навального, они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого Навальный только что выехал, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли, в том числе и бутылки из-под гостиничной воды. В кабмине ФРГ заявили, что видели видео о бутылках, приняли его к сведению, но по существу не прокомментировали.

"Это может быть уликой, если в Германии будет уголовное производство. Этот вопрос остается открытым, но в данный момент уже не кажется супервероятным, потому что это сильно зависит того, будут ли у Навального отложенные увечья организму. Если этого не будет и он полностью восстановится без каких-либо потерь по сравнению с тем, что было до этого, то тогда в Германии не будет уголовного производства, потому что для этого не будет оснований", - заявил Хегер в комментарии РИА Новости, отвечая на вопрос, является ли в настоящее время с точки зрения законов ФРГ эта бутылка уликой.

По его словам, если в Германии не будет уголовного дела, то тогда бутылка "будет передана тому, кому она принадлежит", предварительно будет нейтрализована возможная исходящая от нее угроза.

"Если она принадлежит Навальному, то отдадут ему. Это обычная практика, когда в случае если доказательства преступления больше не нужны – например, уголовного производства нет. Если же есть запрос правовой помощи, например, на выдачу бутылки, то это могут рассмотреть, но проблема в том, что процесс запроса правовой помощи предназначен для предоставления помощи в уголовном производстве. Если будет сказано (российской стороной - ред.), что да, это имеет значение для принятия решения Россией, будет ли уголовное производство или нет, тогда передача может иметь смысл, но только по запросу, просто так немцы не отправят бутылку – россияне должны запросить правовую помощь или же расширить уже имеющуюся", - продолжил он.

По его словам, далее всё в существенной степени зависит от того, готова ли Россия вести уголовное производство. "Просто передавать доказательства по возможному преступлению, а у страны нет интереса вести уголовное производство и оно не ведется, - это бессмысленно", - пояснил он.
Хегер подчеркнул, что вещи, которые принадлежат кому-то, могут изыматься только с соответствующим основанием, "а здесь такое основание – это то, что это нужно как доказательство в уголовном производстве".
Кроме того, эксперт обратил внимание, что на судьбу бутылки влияет также тот факт, что "возможно, было бы опасно оставлять бутылку, тогда ее нужно уничтожить". "Поэтому немцы решат либо уничтожить бутылку или отдать Навальному, или сохранить как доказательство, но это сделают, только если будет уголовное производство в Германии. Последняя опция – передача России как улики, но для этого нужен соответствующий запрос, во-первых, а во-вторых, должно быть понимание, что за этим есть серьезные намерения (расследовать -ред.)", - продолжил он.
Блогер Алексей Навальный во время общения с журналистами - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 08:00
Германия заставит замолчать Алексея Навального
Хегер добавил, что передача потенциальных улик могла бы произойти даже без уголовного производства, "если, например, не могут доказать наличие состава преступления, однако серьезной правовой помощи быть не может по уголовному делу, если совсем нет намерения вести уголовное производство".
Эксперт отметил важность наличия подозреваемых, чтобы немецкие органы могли оценить уголовный процесс как "предположительно справедливый". Также дело могло бы вестись и против неустановленного лица, "но тогда также нужно смотреть, является ли этот процесс справедливым или имеет место попытка увести (расследование) в ложном направлении".

"Однако когда совсем нет расследования, то мне кажется это подозрительным, должен сказать. На этом фоне у меня были бы значительные сомнения, что материалы с опасными веществами будут переданы, не зная, для чего это будет использовано", - заявил Хегер.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 14:11
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйГерманияБерлин (город)Происшествия
Популярные комментарии
Мы точно уже не верим пробиркам. На очереди бутылка? Это перфоманс с немецким прямолинейным акцентом. А где жертвы от "страшного" боевого ОВ? На родине Шекспира хотя бы кот был).
18 сентября, 20:00
Kuznetsov4111951Kuznetsov4111951
2270000
Поскольку бутылка из номера как бы отравленного Навального становится самостоятельной героиней истории о квази-отравлении российского оппозиционера следовало бы сохранить её для будущих поколений немецких политиков, поместив в неё записку для них следующего содержания: "Уважаемые потомки, знайте, что обнаруженный нами "Новичок" не был боевым ОВ, а был нашей попыткой унизить Россию в целях малой компенсации унижений, что мы претерпели от неё на протяжении прошлых веков. Мы потерпели очередную неудачу и еще раз убедились в правоте совета нашего великого "железного канцлера" Отто фон Бимарка: " Никогда ничего не замышляйте против России – на любую нашу хитрость они найдут свою ..."
18 сентября, 20:15
vv.p.neznamov
2400000
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