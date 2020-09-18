https://ria.ru/20200918/broshki-1577450911.html
Набиуллина рассказала, как выбирает брошки для пресс-конференции
Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, как выбирает брошки для пресс-конференции по итогам заседания по ставке. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T16:02
2020-09-18T16:02
2020-09-18T18:39
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Глава Банка России <a href="http://ria.ru/person_EHlvira_Nabiullina/" target="_blank" data-auto="true">Эльвира Набиуллина</a> рассказала, как выбирает брошки для пресс-конференции по итогам заседания по ставке.Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на исторически минимальном уровне 4,25% годовых. Регулятор решил не снижать ставку впервые с марта.На пресс-конференции по итогам заседания Набиуллина появилась с брошкой со знаком "пауза"."Что касается брошек, выбираю в соответствии с ситуацией и настроением", - заявила председатель <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">ЦБ РФ</a>.Последние заседания ЦБ РФ сопровождаются интригой, какую брошку наденет глава регулятора. Ранее она появлялась с украшениями в виде неваляшки, домика, голубя, подковы и V-образной кривой.
https://ria.ru/20200814/1575800289.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика