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Набиуллина рассказала, как выбирает брошки для пресс-конференции
Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, как выбирает брошки для пресс-конференции по итогам заседания по ставке. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T16:02
2020-09-18T18:39
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Глава Банка России <a href="http://ria.ru/person_EHlvira_Nabiullina/" target="_blank" data-auto="true">Эльвира Набиуллина</a> рассказала, как выбирает брошки для пресс-конференции по итогам заседания по ставке.Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на исторически минимальном уровне 4,25% годовых. Регулятор решил не снижать ставку впервые с марта.На пресс-конференции по итогам заседания Набиуллина появилась с брошкой со знаком "пауза"."Что касается брошек, выбираю в соответствии с ситуацией и настроением", - заявила председатель <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">ЦБ РФ</a>.Последние заседания ЦБ РФ сопровождаются интригой, какую брошку наденет глава регулятора. Ранее она появлялась с украшениями в виде неваляшки, домика, голубя, подковы и V-образной кривой.
https://ria.ru/20200814/1575800289.html
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эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика

Набиуллина рассказала, как выбирает брошки для пресс-конференции

16:02 18.09.2020 (обновлено: 18:39 18.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, как выбирает брошки для пресс-конференции по итогам заседания по ставке.
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на исторически минимальном уровне 4,25% годовых. Регулятор решил не снижать ставку впервые с марта.
На пресс-конференции по итогам заседания Набиуллина появилась с брошкой со знаком "пауза".
"Что касается брошек, выбираю в соответствии с ситуацией и настроением", - заявила председатель ЦБ РФ.
Последние заседания ЦБ РФ сопровождаются интригой, какую брошку наденет глава регулятора. Ранее она появлялась с украшениями в виде неваляшки, домика, голубя, подковы и V-образной кривой.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на заседании Совета по развитию финансового рынка - РИА Новости, 1920, 14.08.2020
14 августа, 18:18
Набиуллина отчиталась о доходах за 2019 год
12910125
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Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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