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В Госдепе рассказали, когда стоит ожидать санкции против Белоруссии
США и ЕС надеются вместе объявить о санкциях против Белоруссии в начале или середине следующей недели, заявил в пятницу зампомощника госсекретаря США Джордж... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T17:13
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евросоюз
белоруссия
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости.</strong> США и ЕС надеются вместе объявить о санкциях против <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в начале или середине следующей недели, заявил в пятницу зампомощника госсекретаря США <a href="http://ria.ru/person_dzhordzh-kent/" target="_blank" data-auto="true">Джордж Кент</a>.Он отметил, что последние недели США и их европейские партнеры обсуждают вопрос синхронизации санкций, сравнив это с тем, как принимались подобные решения по <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>.
https://ria.ru/20200918/plan-1577397124.html
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белоруссия
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евросоюз, белоруссия, сша, в мире

В Госдепе рассказали, когда стоит ожидать санкции против Белоруссии

17:13 18.09.2020 (обновлено: 23:07 18.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей МайшевУчастники несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" и сотрудники милиции в Минске
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства и сотрудники милиции в Минске - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости. США и ЕС надеются вместе объявить о санкциях против Белоруссии в начале или середине следующей недели, заявил в пятницу зампомощника госсекретаря США Джордж Кент.

"Мы рассчитываем выступить со скоординированным объявлением, и посмотрим, сможем ли мы это сделать в начале или середине следующей недели", - сказал он, выступая в Атлантическом совете.

Участницы несанкционированного женского марша Подруга за подругу на площади Свободы в Минске - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 08:00
Поляки готовят "план Маршалла" для Белоруссии. Украина подтвердит
Он отметил, что последние недели США и их европейские партнеры обсуждают вопрос синхронизации санкций, сравнив это с тем, как принимались подобные решения по Украине.
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ЕвросоюзБелоруссияСШАВ мире
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