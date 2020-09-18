https://ria.ru/20200918/belorussiya-1577456098.html

В Госдепе рассказали, когда стоит ожидать санкции против Белоруссии

США и ЕС надеются вместе объявить о санкциях против Белоруссии в начале или середине следующей недели, заявил в пятницу зампомощника госсекретаря США Джордж... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T17:13

2020-09-18T17:13

2020-09-18T23:07

евросоюз

белоруссия

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости.</strong> США и ЕС надеются вместе объявить о санкциях против <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в начале или середине следующей недели, заявил в пятницу зампомощника госсекретаря США <a href="http://ria.ru/person_dzhordzh-kent/" target="_blank" data-auto="true">Джордж Кент</a>.Он отметил, что последние недели США и их европейские партнеры обсуждают вопрос синхронизации санкций, сравнив это с тем, как принимались подобные решения по <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>.

https://ria.ru/20200918/plan-1577397124.html

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белоруссия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросоюз, белоруссия, сша, в мире