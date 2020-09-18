https://ria.ru/20200918/belorussiya-1577456098.html
В Госдепе рассказали, когда стоит ожидать санкции против Белоруссии
США и ЕС надеются вместе объявить о санкциях против Белоруссии в начале или середине следующей недели, заявил в пятницу зампомощника госсекретаря США Джордж... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T17:13
2020-09-18T17:13
2020-09-18T23:07
евросоюз
белоруссия
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости.</strong> США и ЕС надеются вместе объявить о санкциях против <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в начале или середине следующей недели, заявил в пятницу зампомощника госсекретаря США <a href="http://ria.ru/person_dzhordzh-kent/" target="_blank" data-auto="true">Джордж Кент</a>.Он отметил, что последние недели США и их европейские партнеры обсуждают вопрос синхронизации санкций, сравнив это с тем, как принимались подобные решения по <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>.
https://ria.ru/20200918/plan-1577397124.html
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РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, белоруссия, сша, в мире