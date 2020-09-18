https://ria.ru/20200918/belorussiya-1577439899.html

Постпред Белоруссии заявил, что Минск сам разрешит ситуацию в стране

Белоруссия оставляет за собой право определить дальнейшее взаимодействие с СПЧ ООН, исходя из итогов дебатов по ситуации с правами человека в республике,... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T13:32

2020-09-18T13:32

2020-09-18T13:32

протесты в белоруссии

александр лукашенко

совет по правам человека оон (спч оон)

женева (город)

белоруссия

в мире

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<strong>ЖЕНЕВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Белоруссия оставляет за собой право определить дальнейшее взаимодействие с <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_po_pravam_cheloveka_OO" target="_blank">СПЧ ООН</a>, исходя из итогов дебатов по ситуации с правами человека в республике, сообщил постпред Белоруссии при женевском отделении ООН Юрий Амбразевич.В пятницу в Женеве на полях 45-й сессии Совета ООН по правам человека начались срочные дебаты по ситуации с правами человека в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>."Правительство оставляет за собой право на определение реакции на принятое Советом решение по итогам этих дебатов, в том числе в части взаимодействия с Советом, с УВКПЧ и в части проведения двусторонних диалогов по правам человека", - сказал Амбразевич в ходе дебатов.Он также заявил, что ситуация в стране находится под полным контролем правительства. По его словам, Белоруссия располагает всем необходимым для самостоятельного и мирного разрешения текущих политических противоречий в обществе.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200918/krizis-1577437589.html

женева (город)

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, совет по правам человека оон (спч оон), женева (город), белоруссия, в мире