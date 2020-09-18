Постпред Белоруссии заявил, что Минск сам разрешит ситуацию в стране
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© РИА Новости / Алексей МайшевУчастники несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" и сотрудники милиции в Минске
ЖЕНЕВА, 18 сен - РИА Новости. Белоруссия оставляет за собой право определить дальнейшее взаимодействие с СПЧ ООН, исходя из итогов дебатов по ситуации с правами человека в республике, сообщил постпред Белоруссии при женевском отделении ООН Юрий Амбразевич.
В пятницу в Женеве на полях 45-й сессии Совета ООН по правам человека начались срочные дебаты по ситуации с правами человека в Белоруссии.
"Правительство оставляет за собой право на определение реакции на принятое Советом решение по итогам этих дебатов, в том числе в части взаимодействия с Советом, с УВКПЧ и в части проведения двусторонних диалогов по правам человека", - сказал Амбразевич в ходе дебатов.
Он также заявил, что ситуация в стране находится под полным контролем правительства. По его словам, Белоруссия располагает всем необходимым для самостоятельного и мирного разрешения текущих политических противоречий в обществе.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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