Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200918/batalov-1577424605.html
СК проверит историю с лишением семьи Баталова недвижимости и денег
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил организовать проверку истории семьи актера Алексея Баталова, у которой, предположительно, отняли деньги РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T09:46
2020-09-18T11:19
культура
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
алексей баталов
ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/153303/05/1533030550_0:347:2410:1703_1400x0_80_0_0_e65a3ecd3bd87f55af322a72bac5b0c5.jpg
<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Глава Следственного комитета <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бастрыкин</a> поручил организовать проверку истории семьи актера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Batalov/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Баталова</a>, у которой, предположительно, отняли деньги и недвижимость, сообщается на сайте СК.Ранее в эфире телеканала <a href="https://russia.tv/" target="_blank">"Россия 1" </a>сообщалось, что у вдовы и дочери-инвалида народного артиста СССР Алексея Баталова отобрали недвижимость и деньги со счетов. Отмечается, что сделали это близкие люди артиста, которые опекали его семью последние 15 лет. Вдова Гитана Леонтенко и его дочь Мария написали заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело против Натальи Дрожжиной и ее супруга Михаила Цивина, утверждая, что нотариальные доверенности на управление всем движимым и недвижимым имуществом семьи Баталовых, в числе которого несколько квартир и банковских счетов, были получены обманом.Добавляется, что ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
https://ria.ru/20191015/1559806045.html
ссср
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/153303/05/1533030550_0:121:2410:1929_1400x0_80_0_0_3b9bd7d77afeb4eb05fd4f1b2f8d89ec.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, алексей баталов, ссср

СК проверит историю с лишением семьи Баталова недвижимости и денег

09:46 18.09.2020 (обновлено: 11:19 18.09.2020)
8223
© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в фотобанкНародный артист СССР Алексей Баталов
Народный артист СССР Алексей Баталов - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Александр Поляков
Перейти в фотобанк
Народный артист СССР Алексей Баталов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил организовать проверку истории семьи актера Алексея Баталова, у которой, предположительно, отняли деньги и недвижимость, сообщается на сайте СК.
Ранее в эфире телеканала "Россия 1" сообщалось, что у вдовы и дочери-инвалида народного артиста СССР Алексея Баталова отобрали недвижимость и деньги со счетов. Отмечается, что сделали это близкие люди артиста, которые опекали его семью последние 15 лет. Вдова Гитана Леонтенко и его дочь Мария написали заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело против Натальи Дрожжиной и ее супруга Михаила Цивина, утверждая, что нотариальные доверенности на управление всем движимым и недвижимым имуществом семьи Баталовых, в числе которого несколько квартир и банковских счетов, были получены обманом.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю Главного следственного управления СК России по городу Москве организовать доследственную проверку и при наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможных мошеннических действиях, выразившихся в хищении недвижимости и денег семьи актера Алексея Баталова", — говорится в сообщении.

Добавляется, что ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
Народный артист СССР Алексей Баталов - РИА Новости, 1920, 15.10.2019
15 октября 2019, 13:12Культура
Мемориальную доску Алексею Баталову установили на фасаде Дома на набережной
9314021
Обсудить0
КультураСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинАлексей БаталовСССР
Рекомендуем
Страница социальной сети Facebook на экране компьютера
В Сети восхитились "самым красивым" священнослужителем
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Кудрин назвал уровень российского госдолга объектом зависти других стран
Участники акции протеста в Минске
В Белоруссии прокомментировали резолюцию Европарламента
Самая пожилая жительница планеты Канэ Танака
Самая пожилая жительница планеты достигла рекорда долголетия
Участники акции и сотрудники милиции на одной из улиц в Минске
В Белоруссии вынесли предупреждения родителям, посещавшим акции с детьми
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Кудрин предложил расширить поддержку бедных
Оксана Пушкина
В Госдуме оценили идею пожизненного надзора за педофилами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Источник в Минске объяснил заявление Лукашенко о закрытии границ
Алексей Баталов
СК завел дело о мошенничестве с недвижимостью семьи Баталова
Операторы службы 112
Операторы службы 112 рассказали о самых смешных и странных звонках
Алексей Навальный
Володин заявил об участии иностранных спецслужб в ситуации с Навальным
Автомобиль едет по подтопленной из-за дождя дороге в Москве
В Москве за сутки выпало более трех четвертей месячной нормы осадков
Алоэ вера
Врач оценила выводы о смертельной опасности алоэ
Берег
Мужчина гулял по пляжу и нашел мозг в фольге
Джерри Харрис
Звезду сериала Netflix задержали по делу о детской порнографии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:46Президент Бразилии назвал самоизоляцию проявлением слабости
02:31Власти Нидерландов планируют судить хозяев кошек-охотников
02:26Байден сравнил обеспокоенность из-за TikTok и действий Трампа
02:12Адвокат объяснила, как Ефремов может получить условный срок
02:01Эксперт рассказал о том, что нельзя включать в завещание
02:00Россиян научили секретам надежного пароля
01:10Пушков высмеял требования Украины "пустить" ее в Европу
00:54"Провал и кошмар": Трамп жестко раскритиковал Байдена
00:47Итоги "Кинотавра": почему фестиваль в Сочи всех удивил
00:45Жители городка в Канаде выбирают для него более благозвучное название
23:46Заявление Колесниковой передали из СК Белоруссии в МВД для проверки
23:38Коалиция во главе с США перебросит БМП на северо-восток Сирии
23:20Разработчик рассказал о революционных успехах препарата "Арепливир"
23:17Пашаев зачитал письмо Ефремова в свою защиту
23:09Врач предрек украинской госмедицине скорую "смерть"
23:03В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
22:54Трамп рассказал о "замечательных опциях" по сделке с TikTok
22:42Трамп рассказал, когда всех жителей США обеспечат вакциной от COVID-19
22:31Врачи рассказали о состоянии отравившихся хлором детей в Петербурге
22:29Ударная группа ВМС США зашла в Персидский залив
Лента новостейМолния