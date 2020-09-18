https://ria.ru/20200918/batalov-1577424605.html

СК проверит историю с лишением семьи Баталова недвижимости и денег

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил организовать проверку истории семьи актера Алексея Баталова, у которой, предположительно, отняли деньги РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T09:46

2020-09-18T09:46

2020-09-18T11:19

культура

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

алексей баталов

ссср

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Глава Следственного комитета <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бастрыкин</a> поручил организовать проверку истории семьи актера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Batalov/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Баталова</a>, у которой, предположительно, отняли деньги и недвижимость, сообщается на сайте СК.Ранее в эфире телеканала <a href="https://russia.tv/" target="_blank">"Россия 1" </a>сообщалось, что у вдовы и дочери-инвалида народного артиста СССР Алексея Баталова отобрали недвижимость и деньги со счетов. Отмечается, что сделали это близкие люди артиста, которые опекали его семью последние 15 лет. Вдова Гитана Леонтенко и его дочь Мария написали заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело против Натальи Дрожжиной и ее супруга Михаила Цивина, утверждая, что нотариальные доверенности на управление всем движимым и недвижимым имуществом семьи Баталовых, в числе которого несколько квартир и банковских счетов, были получены обманом.Добавляется, что ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

https://ria.ru/20191015/1559806045.html

ссср

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, алексей баталов, ссср