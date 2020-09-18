СК проверит историю с лишением семьи Баталова недвижимости и денег
09:46 18.09.2020 (обновлено: 11:19 18.09.2020)
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Народный артист СССР Алексей Баталов. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил организовать проверку истории семьи актера Алексея Баталова, у которой, предположительно, отняли деньги и недвижимость, сообщается на сайте СК.
Ранее в эфире телеканала "Россия 1" сообщалось, что у вдовы и дочери-инвалида народного артиста СССР Алексея Баталова отобрали недвижимость и деньги со счетов. Отмечается, что сделали это близкие люди артиста, которые опекали его семью последние 15 лет. Вдова Гитана Леонтенко и его дочь Мария написали заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело против Натальи Дрожжиной и ее супруга Михаила Цивина, утверждая, что нотариальные доверенности на управление всем движимым и недвижимым имуществом семьи Баталовых, в числе которого несколько квартир и банковских счетов, были получены обманом.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю Главного следственного управления СК России по городу Москве организовать доследственную проверку и при наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможных мошеннических действиях, выразившихся в хищении недвижимости и денег семьи актера Алексея Баталова", — говорится в сообщении.
Добавляется, что ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
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