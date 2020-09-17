В Ленобласти возбудили дело после обнаружения останков жертв времен войны
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения массового захоронения советских граждан, убитых во время Великой Отечественной войны в Лужском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального управления СК.
"В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения массового захоронения советских граждан, убитых во время Великой Отечественной войны в Лужском районе", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, криминалисты, военнослужащие и поисковики в рамках работ по поиску захоронений погибших во время Великой Отечественной войны обнаружили в городе Луга останки 134 человек, среди которых были женщины и дети.
Согласно архивной информации, в 1941 году Луга была оккупирована немецкими войсками и стала тыловой базой группировки 18-й немецкой армии, осаждавшей Ленинград.
"С первых же дней оккупации на территории Луги немцы устроили пересыльно-фильтровочный лагерь "Дулаг-320" для советских военнопленных. Он отличался очень жестоким режимом. Известно, что там содержались солдаты 41-го стрелкового корпуса, защищавшего лужский оборонительный рубеж. Среди военнопленных немцы намеренно выявляли и проводили расстрелы комсостава, политработников и рядовых коммунистов, представителей советской власти", - отметили в СУСК.