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В Ленобласти возбудили дело после обнаружения останков жертв времен войны
Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения массового захоронения советских граждан, убитых во время Великой Отечественной войны в Лужском районе... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T10:11
2020-09-17T10:11
ленинград
следственный комитет россии (ск рф)
луга
ленинградская область
лужский район
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен – РИА Новости.</strong> Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения массового захоронения советских граждан, убитых во время Великой Отечественной войны в <a href="http://ria.ru/location_Luzhskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Лужском районе</a> <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a>, сообщает пресс-служба регионального управления <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>.По данным пресс-службы, криминалисты, военнослужащие и поисковики в рамках работ по поиску захоронений погибших во время Великой Отечественной войны обнаружили в городе <a href="http://ria.ru/location_Luga/" target="_blank" data-auto="true">Луга</a> останки 134 человек, среди которых были женщины и дети.Согласно архивной информации, в 1941 году Луга была оккупирована немецкими войсками и стала тыловой базой группировки 18-й немецкой армии, осаждавшей <a href="http://ria.ru/organization_Leningrad_gruppa/" target="_blank" data-auto="true">Ленинград</a>.
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луга
ленинградская область
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ленинград, следственный комитет россии (ск рф), луга, ленинградская область, лужский район, происшествия

В Ленобласти возбудили дело после обнаружения останков жертв времен войны

10:11 17.09.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения массового захоронения советских граждан, убитых во время Великой Отечественной войны в Лужском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального управления СК.
"В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения массового захоронения советских граждан, убитых во время Великой Отечественной войны в Лужском районе", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, криминалисты, военнослужащие и поисковики в рамках работ по поиску захоронений погибших во время Великой Отечественной войны обнаружили в городе Луга останки 134 человек, среди которых были женщины и дети.
Согласно архивной информации, в 1941 году Луга была оккупирована немецкими войсками и стала тыловой базой группировки 18-й немецкой армии, осаждавшей Ленинград.
"С первых же дней оккупации на территории Луги немцы устроили пересыльно-фильтровочный лагерь "Дулаг-320" для советских военнопленных. Он отличался очень жестоким режимом. Известно, что там содержались солдаты 41-го стрелкового корпуса, защищавшего лужский оборонительный рубеж. Среди военнопленных немцы намеренно выявляли и проводили расстрелы комсостава, политработников и рядовых коммунистов, представителей советской власти", - отметили в СУСК.
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ЛенинградСледственный комитет России (СК РФ)ЛугаЛенинградская областьЛужский районПроисшествия
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