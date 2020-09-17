https://ria.ru/20200917/voyna-1577369012.html

В Ленобласти возбудили дело после обнаружения останков жертв времен войны

Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения массового захоронения советских граждан, убитых во время Великой Отечественной войны в Лужском районе... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T10:11

2020-09-17T10:11

2020-09-17T10:11

ленинград

следственный комитет россии (ск рф)

луга

ленинградская область

лужский район

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен – РИА Новости.</strong> Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения массового захоронения советских граждан, убитых во время Великой Отечественной войны в <a href="http://ria.ru/location_Luzhskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Лужском районе</a> <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a>, сообщает пресс-служба регионального управления <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>.По данным пресс-службы, криминалисты, военнослужащие и поисковики в рамках работ по поиску захоронений погибших во время Великой Отечественной войны обнаружили в городе <a href="http://ria.ru/location_Luga/" target="_blank" data-auto="true">Луга</a> останки 134 человек, среди которых были женщины и дети.Согласно архивной информации, в 1941 году Луга была оккупирована немецкими войсками и стала тыловой базой группировки 18-й немецкой армии, осаждавшей <a href="http://ria.ru/organization_Leningrad_gruppa/" target="_blank" data-auto="true">Ленинград</a>.

https://ria.ru/20200917/velikaya-otechestvennaya-voyna-1577338153.html

луга

ленинградская область

лужский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинград, следственный комитет россии (ск рф), луга, ленинградская область, лужский район, происшествия