https://ria.ru/20200917/vaktsina-1577397401.html
Тестовая партия вакцины от коронавируса поступила в Ростовскую область
Экспериментальная партия вакцины от коронавируса поступила в Ростовскую область, плановая вакцинация от COVID-19 может начаться в ноябре-декабре текущего года,... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T16:49
2020-09-17T16:49
2020-09-17T16:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
ростовская область
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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сен - РИА Новости.</strong> Экспериментальная партия вакцины от коронавируса поступила в <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовскую область</a>, плановая вакцинация от COVID-19 может начаться в ноябре-декабре текущего года, сообщила журналистам министр здравоохранения региона <a href="http://ria.ru/person_tatyana-bykovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Быковская</a>."Мы получили экспериментальную небольшую партию вакцины от COVID-19, чтобы провести тестирование ее доставки от федерального центра до места хранения,… а затем со склада в лечебное учреждение", - сказала министр. Она напомнила, что вакцина от коронавируса должна храниться при температуре минус 18 градусов и ниже, поэтому первым этапом проводится тестирование логистической цепочки.По словам Быковской, ориентировочно в ноябре-декабре ожидается начало плановой вакцинации от COVID-19. Она добавила, что это не исключает вакцинацию от гриппа, которая проводится в регионе в настоящее время.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она будет производиться совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577030307.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, ростовская область