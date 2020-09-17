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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200917/vaktsina-1577397401.html
Тестовая партия вакцины от коронавируса поступила в Ростовскую область
Экспериментальная партия вакцины от коронавируса поступила в Ростовскую область, плановая вакцинация от COVID-19 может начаться в ноябре-декабре текущего года,... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T16:49
2020-09-17T16:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
ростовская область
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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сен - РИА Новости.</strong> Экспериментальная партия вакцины от коронавируса поступила в <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовскую область</a>, плановая вакцинация от COVID-19 может начаться в ноябре-декабре текущего года, сообщила журналистам министр здравоохранения региона <a href="http://ria.ru/person_tatyana-bykovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Быковская</a>."Мы получили экспериментальную небольшую партию вакцины от COVID-19, чтобы провести тестирование ее доставки от федерального центра до места хранения,… а затем со склада в лечебное учреждение", - сказала министр. Она напомнила, что вакцина от коронавируса должна храниться при температуре минус 18 градусов и ниже, поэтому первым этапом проводится тестирование логистической цепочки.По словам Быковской, ориентировочно в ноябре-декабре ожидается начало плановой вакцинации от COVID-19. Она добавила, что это не исключает вакцинацию от гриппа, которая проводится в регионе в настоящее время.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она будет производиться совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577030307.html
россия
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Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, ростовская область

Тестовая партия вакцины от коронавируса поступила в Ростовскую область

16:49 17.09.2020
646
© Пресс-служба АФК "Система" / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины от COVID-19
Производство вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Пресс-служба АФК "Система"
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Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сен - РИА Новости. Экспериментальная партия вакцины от коронавируса поступила в Ростовскую область, плановая вакцинация от COVID-19 может начаться в ноябре-декабре текущего года, сообщила журналистам министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.
"Мы получили экспериментальную небольшую партию вакцины от COVID-19, чтобы провести тестирование ее доставки от федерального центра до места хранения,… а затем со склада в лечебное учреждение", - сказала министр. Она напомнила, что вакцина от коронавируса должна храниться при температуре минус 18 градусов и ниже, поэтому первым этапом проводится тестирование логистической цепочки.
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 13:26
Почему Запад проигрывает в вакцинной гонке: Россию уже разоблачили
По словам Быковской, ориентировочно в ноябре-декабре ожидается начало плановой вакцинации от COVID-19. Она добавила, что это не исключает вакцинацию от гриппа, которая проводится в регионе в настоящее время.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она будет производиться совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
400005
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоРостовская область
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