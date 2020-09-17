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https://ria.ru/20200917/soyuz-apollon-1577362448.html
Космонавт рассказал, из-за чего мог сорваться полет "Союз-Аполлона"
Проблема с сердцем у космонавта Алексея Леонова чуть не привела к досрочному прекращению первого в истории совместного космического полёта советского и... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T01:09
2020-09-17T02:11
хочу стать космонавтом
россия
алексей леонов
космос - риа наука
ссср
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Проблема с сердцем у космонавта <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Leonov/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Леонова</a> чуть не привела к досрочному прекращению первого в истории совместного космического полёта советского и американского кораблей в 1975 году, рассказал дважды Герой Советского Союза, космонавт Алексей Елисеев.Совместный полет советского корабля "Союз-19" и американского "Аполлона" состоялся 45 лет назад - в июле 1975 года. В советский экипаж входили Леонов и <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Kubasov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Кубасов</a>, в американский - Томас Стаффорд, Вэнс Бранд и Дональд Слейтон. Во время полёта корабли дважды состыковались и экипажи побывали друг у друга. Елисеев был руководителем полёта "Союз-Аполлон" с советской стороны.Ранее об этом не было известно широкой публике.Космонавт также рассказал о других более известных нештатных ситуациях исторического полёта. Так, космонавты отремонтировали систему цветного телевидения в "Союзе", а астронавты решили проблемы со стыковочным узлом на "Аполлоне"."При второй стыковке, когда российский стыковочный агрегат был активным, американцы для чего-то включили на своём корабле двигатели, которые создавали изгибающий момент, опасный для нашего стыковочного узла, но узел выдержал, и потом астронавты объяснили, что это было сделано по ошибке", - отметил Елисеев.Елисеев совершил три космических полёта и один выход в открытый космос.
https://ria.ru/20200717/1574499062.html
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россия, алексей леонов, космос - риа наука, ссср

Космонавт рассказал, из-за чего мог сорваться полет "Союз-Аполлона"

01:09 17.09.2020 (обновлено: 02:11 17.09.2020)
1747
© РИА Новости / Александр Моклецов / Перейти в фотобанкЛетчик-космонавт СССР Алексей Леонов оставляет автограф на спускаемом аппарате после приземления. 1975 год
Летчик-космонавт СССР Алексей Леонов оставляет автограф на спускаемом аппарате после приземления. 1975 год - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Александр Моклецов
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Проблема с сердцем у космонавта Алексея Леонова чуть не привела к досрочному прекращению первого в истории совместного космического полёта советского и американского кораблей в 1975 году, рассказал дважды Герой Советского Союза, космонавт Алексей Елисеев.
Совместный полет советского корабля "Союз-19" и американского "Аполлона" состоялся 45 лет назад - в июле 1975 года. В советский экипаж входили Леонов и Валерий Кубасов, в американский - Томас Стаффорд, Вэнс Бранд и Дональд Слейтон. Во время полёта корабли дважды состыковались и экипажи побывали друг у друга. Елисеев был руководителем полёта "Союз-Аполлон" с советской стороны.

"Были медицинские осложнения. Были осложнения с сердцем у Алексея Архиповича Леонова, и из-за этого обсуждался вопрос о досрочной посадке (корабля), но потом выправилась ситуация", - сказал Елисеев в видео, опубликованном в YouTube-канале Московского музея космонавтики.

Генерал-майор авиации, член союза художников России Владимир Джанибеков во время оглашения финалистов конкурса дизайна часов Часы для президента - РИА Новости, 1920, 17.07.2020
17 июля, 15:01
Советский космонавт рассказал о дискриминации при миссии "Союз-Аполлон"
Ранее об этом не было известно широкой публике.
"Американцы тоже имели медицинскую проблему - при посадке у них выхлопные газы двигателей попали внутрь спускаемого аппарата, они отравились этими газами и тоже после этого попадали на лечение", - добавил он.
Космонавт также рассказал о других более известных нештатных ситуациях исторического полёта. Так, космонавты отремонтировали систему цветного телевидения в "Союзе", а астронавты решили проблемы со стыковочным узлом на "Аполлоне".
"При второй стыковке, когда российский стыковочный агрегат был активным, американцы для чего-то включили на своём корабле двигатели, которые создавали изгибающий момент, опасный для нашего стыковочного узла, но узел выдержал, и потом астронавты объяснили, что это было сделано по ошибке", - отметил Елисеев.
Елисеев совершил три космических полёта и один выход в открытый космос.
Космическое рукопожатие: миссия Союз – Аполлон - РИА Новости, 1920, 15.07.2020
15 июля, 10:59
Космическое рукопожатие: миссия "Союз" – "Аполлон"15 июля 1975 года с космодрома Байконур стартовал корабль "Союз-19" с Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым на борту. А с мыса Канаверал в воздух поднялся "Аполлон-18" с Томасом Стаффордом, Вэнсом Брандом и Дональдом Слейтоном. Спустя двое суток корабли произвели стыковку на орбите.
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Хочу стать космонавтомРоссияАлексей ЛеоновКосмос - РИА НаукаСССР
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