https://ria.ru/20200917/soyuz-apollon-1577362448.html

Космонавт рассказал, из-за чего мог сорваться полет "Союз-Аполлона"

Проблема с сердцем у космонавта Алексея Леонова чуть не привела к досрочному прекращению первого в истории совместного космического полёта советского и... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T01:09

2020-09-17T01:09

2020-09-17T02:11

хочу стать космонавтом

россия

алексей леонов

космос - риа наука

ссср

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Проблема с сердцем у космонавта <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Leonov/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Леонова</a> чуть не привела к досрочному прекращению первого в истории совместного космического полёта советского и американского кораблей в 1975 году, рассказал дважды Герой Советского Союза, космонавт Алексей Елисеев.Совместный полет советского корабля "Союз-19" и американского "Аполлона" состоялся 45 лет назад - в июле 1975 года. В советский экипаж входили Леонов и <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Kubasov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Кубасов</a>, в американский - Томас Стаффорд, Вэнс Бранд и Дональд Слейтон. Во время полёта корабли дважды состыковались и экипажи побывали друг у друга. Елисеев был руководителем полёта "Союз-Аполлон" с советской стороны.Ранее об этом не было известно широкой публике.Космонавт также рассказал о других более известных нештатных ситуациях исторического полёта. Так, космонавты отремонтировали систему цветного телевидения в "Союзе", а астронавты решили проблемы со стыковочным узлом на "Аполлоне"."При второй стыковке, когда российский стыковочный агрегат был активным, американцы для чего-то включили на своём корабле двигатели, которые создавали изгибающий момент, опасный для нашего стыковочного узла, но узел выдержал, и потом астронавты объяснили, что это было сделано по ошибке", - отметил Елисеев.Елисеев совершил три космических полёта и один выход в открытый космос.

https://ria.ru/20200717/1574499062.html

https://ria.ru/20200715/1574372100.html

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россия

ссср

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей леонов, космос - риа наука, ссср