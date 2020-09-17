Космонавт рассказал, из-за чего мог сорваться полет "Союз-Аполлона"
01:09 17.09.2020 (обновлено: 02:11 17.09.2020)
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© РИА Новости / Александр Моклецов / Перейти в фотобанкЛетчик-космонавт СССР Алексей Леонов оставляет автограф на спускаемом аппарате после приземления. 1975 год
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Проблема с сердцем у космонавта Алексея Леонова чуть не привела к досрочному прекращению первого в истории совместного космического полёта советского и американского кораблей в 1975 году, рассказал дважды Герой Советского Союза, космонавт Алексей Елисеев.
Совместный полет советского корабля "Союз-19" и американского "Аполлона" состоялся 45 лет назад - в июле 1975 года. В советский экипаж входили Леонов и Валерий Кубасов, в американский - Томас Стаффорд, Вэнс Бранд и Дональд Слейтон. Во время полёта корабли дважды состыковались и экипажи побывали друг у друга. Елисеев был руководителем полёта "Союз-Аполлон" с советской стороны.
"Были медицинские осложнения. Были осложнения с сердцем у Алексея Архиповича Леонова, и из-за этого обсуждался вопрос о досрочной посадке (корабля), но потом выправилась ситуация", - сказал Елисеев в видео, опубликованном в YouTube-канале Московского музея космонавтики.
Ранее об этом не было известно широкой публике.
"Американцы тоже имели медицинскую проблему - при посадке у них выхлопные газы двигателей попали внутрь спускаемого аппарата, они отравились этими газами и тоже после этого попадали на лечение", - добавил он.
Космонавт также рассказал о других более известных нештатных ситуациях исторического полёта. Так, космонавты отремонтировали систему цветного телевидения в "Союзе", а астронавты решили проблемы со стыковочным узлом на "Аполлоне".
"При второй стыковке, когда российский стыковочный агрегат был активным, американцы для чего-то включили на своём корабле двигатели, которые создавали изгибающий момент, опасный для нашего стыковочного узла, но узел выдержал, и потом астронавты объяснили, что это было сделано по ошибке", - отметил Елисеев.
Елисеев совершил три космических полёта и один выход в открытый космос.
15 июля, 10:59Космическое рукопожатие: миссия "Союз" – "Аполлон"15 июля 1975 года с космодрома Байконур стартовал корабль "Союз-19" с Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым на борту. А с мыса Канаверал в воздух поднялся "Аполлон-18" с Томасом Стаффордом, Вэнсом Брандом и Дональдом Слейтоном. Спустя двое суток корабли произвели стыковку на орбите.