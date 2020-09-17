https://ria.ru/20200917/sony-xperia-5-ii-1577386353.html

Sony показала самый "архаичный" флагманский смартфон Xperia 5 II

Компания Sony официально представила новый флагман Sony Xperia 5 II в фирменном квадратном дизайне. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T14:30

2020-09-17T14:30

2020-09-17T14:30

риа наука

sony corporation

гаджеты

технологии

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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. </strong>Компания Sony официально <a href="https://www.youtube.com/watch?v=cIeJ7e9G6hk" target="_blank">представила</a> новый флагман Sony Xperia 5 II в фирменном квадратном дизайне.Смартфон по сегодняшним меркам компактный, с диагональю экрана — 6,1 дюйма. Дисплей выполнен по технологии OLED с разрешением FullHD+ и способен обновлять картинку на 120 Гц. Внешность Sony Xperia 5 II разительно отличается от конкурентов: у экрана ощутимые рамки сверху и снизу. Xperia 5 II построена на чипсете Snapdragon 865. У нее 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ постоянной. Не исключено, что эта модель станет единственным актуальным флагманом, в котором сохранили слот для карты памяти и 3,5-мм аудиоджек.Главное в этом смартфоне — фото- и видеовозможности. Основной камерный блок состоит из трех сенсоров по 12 Мп. Главный сенсор способен писать видеоролики в разрешении 4K при 120 кадрах в секунду. Есть редкая в смартфонах фокусировка по глазам. Второй сенсор — телефото с трехкратным оптическим зумом. Последняя камера оснащена сверхширокоугольной линзой.Смартфон укомплектован аккумулятором емкостью 4000 мАч и быстрой зарядкой на 21 Вт. Sony Xperia 5 II поступит в продажу 4 декабря, на европейском рынке его цена — 900 евро. В России за него попросят 70 000 рублей.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

sony corporation, гаджеты, технологии