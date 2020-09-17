https://ria.ru/20200917/rezolyutsiya-1577408746.html

В России оценили резолюцию Европарламента о санкциях из-за Навального

В России раскритиковали резолюцию Европарламента с требованием ужесточить антироссийские санкций из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T19:15

2020-09-17T19:15

2020-09-17T22:27

госпитализация алексея навального

россия

европарламент

северный поток — 2

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

совет федерации рф

госдума рф

евросоюз

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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. </strong>В России раскритиковали резолюцию <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламента</a> с требованием ужесточить антироссийские санкций из-за ситуации с блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>."Не заинтересованы в установлении истины"Так, официальный представитель МИД <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> заявила в четверг на брифинге, что Запад не хочет расследовать инцидент."Характер звучащих из Брюсселя заявлений невольно наводит на мысль, что наши западные партнеры отнюдь не заинтересованы в установлении истины", — сказала она.Дипломат также раскритиковала идею евродепутатов <a href="https://ria.ru/20200917/sanktsii-1577394916.html" target="_blank">присвоить имя</a> Навального глобальному санкционному режиму за нарушение прав человека в мире."Рассуждения о целесообразности дать упомянутому санкционному режиму имя Навального рассматриваем исключительно как неприкрытую попытку придать новым ЕСовским рестрикциям заведомо антироссийскую направленность", — подчеркнула она.Постпред России при ЕС Владимир Чижов в разговоре с <a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россией 24"</a> обратил внимание на то, что резолюция Европарламента <a href="https://ria.ru/20200917/rezolyutsiya-1577402187.html" target="_blank">готовилась наспех</a>: к примеру, там перепутаны Омск и Томск."Европарламент принял большинством голосов резолюцию, которая готовилась по большому счету в спешке и называется "О ситуации в России: отравление Алексея Навального". Само название предопределяет, что для них все ясно, для тех, кто голосовал за нее, что был факт отравления, что, судя по направленности резолюции, отвечают за это российские власти", — отметил дипломат."Сакральная жертва"Зампред комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klimov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Климов</a>, в свою очередь, заявил в комментарии <a href="https://nsn.fm/policy/nasilie-nad-zdravym-smyslom-v-sovfede-o-sanktsiyah-imeni-navalnogo" target="_blank" rel="nofollow noopener">НСН</a>, что <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> стремится превратить Навального в "сакральную жертву" с целью очернения России.<strong>"</strong>И в этом огромную роль играют члены Европейского парламента. Я не знаю, что случилось с Навальным, но это пытаются истолковывать как "жертву российского режима" и никак иначе", — подчеркнул он.Климов также напомнил, что резолюция Европарламента носит рекомендательный характер."Попытки наказывать людей в чужих странах, а также целые государства, <…> являются грубейшим нарушением не только международного права, но и вообще просто права. Это правовое бескультурье и насилие над здравым смыслом", — заявил он.Глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_LeonidSluckijj/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Слуцкий</a> заявил, что целью провокации Запада является сдерживание России в экономической плоскости. Также он назвал резолюцию <a href="https://ria.ru/20200917/vmeshatelstvo-1577390925.html" target="_blank">грубым вмешательством</a> во внутренние дела страны."Весь этот антироссийский спектакль развязан в целях дальнейшего сдерживания России, в первую очередь в экономической плоскости, а также очередных попыток влияния на внешнеполитический курс. Это не про защиту прав человека или демократии, все это для поддержания высокого градуса антироссийской истерии, в том числе в отношении проекта "Северный поток – 2", — сказал он.Ситуация с Алексеем НавальнымАлексея Навального госпитализировали в Омске 20 августа после того, как его самочувствие резко ухудшилось в самолете. Российские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало причиной этого — пока неизвестно, однако ядов в биоматериалах блогера, по данным омских медиков, найдено не было. Позднее впавшего в кому Навального перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. Там якобы установили, что блогер был отравлен субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Правительство Германии заявило, что выводы экспертов также подтвердили лаборатории Швеции и Франции. В России заявили, что не получили необходимых данных от немецкой стороны, МИД также подчеркнул, что Россия ждет от Германии ответа на официальный запрос по этой ситуации. Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк ранее назвал версию о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" чушью, так как у блогера не было характерных для этого симптомов.Клиника Charite 7 сентября сообщила об улучшении состояния Навального. Отмечалось, что его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник блогер опубликовал первое фото после инцидента и сообщил, что может дышать самостоятельно.

https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577399517.html

https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577389734.html

https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577271039.html

https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577374387.html

https://ria.ru/20200906/navalnyy-1576818354.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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