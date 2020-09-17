Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200917/rezolyutsiya-1577408746.html
В России оценили резолюцию Европарламента о санкциях из-за Навального
В России раскритиковали резолюцию Европарламента с требованием ужесточить антироссийские санкций из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T19:15
2020-09-17T22:27
госпитализация алексея навального
россия
европарламент
северный поток — 2
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
совет федерации рф
госдума рф
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155184/70/1551847061_0:294:3076:2024_1400x0_80_0_0_0cac5815ec94c9474bed66b4ee158dca.jpg
<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. </strong>В России раскритиковали резолюцию <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламента</a> с требованием ужесточить антироссийские санкций из-за ситуации с блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>."Не заинтересованы в установлении истины"Так, официальный представитель МИД <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> заявила в четверг на брифинге, что Запад не хочет расследовать инцидент."Характер звучащих из Брюсселя заявлений невольно наводит на мысль, что наши западные партнеры отнюдь не заинтересованы в установлении истины", — сказала она.Дипломат также раскритиковала идею евродепутатов <a href="https://ria.ru/20200917/sanktsii-1577394916.html" target="_blank">присвоить имя</a> Навального глобальному санкционному режиму за нарушение прав человека в мире."Рассуждения о целесообразности дать упомянутому санкционному режиму имя Навального рассматриваем исключительно как неприкрытую попытку придать новым ЕСовским рестрикциям заведомо антироссийскую направленность", — подчеркнула она.Постпред России при ЕС Владимир Чижов в разговоре с <a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россией 24"</a> обратил внимание на то, что резолюция Европарламента <a href="https://ria.ru/20200917/rezolyutsiya-1577402187.html" target="_blank">готовилась наспех</a>: к примеру, там перепутаны Омск и Томск."Европарламент принял большинством голосов резолюцию, которая готовилась по большому счету в спешке и называется "О ситуации в России: отравление Алексея Навального". Само название предопределяет, что для них все ясно, для тех, кто голосовал за нее, что был факт отравления, что, судя по направленности резолюции, отвечают за это российские власти", — отметил дипломат."Сакральная жертва"Зампред комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klimov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Климов</a>, в свою очередь, заявил в комментарии <a href="https://nsn.fm/policy/nasilie-nad-zdravym-smyslom-v-sovfede-o-sanktsiyah-imeni-navalnogo" target="_blank" rel="nofollow noopener">НСН</a>, что <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> стремится превратить Навального в "сакральную жертву" с целью очернения России.<strong>"</strong>И в этом огромную роль играют члены Европейского парламента. Я не знаю, что случилось с Навальным, но это пытаются истолковывать как "жертву российского режима" и никак иначе", — подчеркнул он.Климов также напомнил, что резолюция Европарламента носит рекомендательный характер."Попытки наказывать людей в чужих странах, а также целые государства, &lt;…&gt; являются грубейшим нарушением не только международного права, но и вообще просто права. Это правовое бескультурье и насилие над здравым смыслом", — заявил он.Глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_LeonidSluckijj/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Слуцкий</a> заявил, что целью провокации Запада является сдерживание России в экономической плоскости. Также он назвал резолюцию <a href="https://ria.ru/20200917/vmeshatelstvo-1577390925.html" target="_blank">грубым вмешательством</a> во внутренние дела страны."Весь этот антироссийский спектакль развязан в целях дальнейшего сдерживания России, в первую очередь в экономической плоскости, а также очередных попыток влияния на внешнеполитический курс. Это не про защиту прав человека или демократии, все это для поддержания высокого градуса антироссийской истерии, в том числе в отношении проекта "Северный поток – 2", — сказал он.Ситуация с Алексеем НавальнымАлексея Навального госпитализировали в Омске 20 августа после того, как его самочувствие резко ухудшилось в самолете. Российские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало причиной этого — пока неизвестно, однако ядов в биоматериалах блогера, по данным омских медиков, найдено не было. Позднее впавшего в кому Навального перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. Там якобы установили, что блогер был отравлен субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Правительство Германии заявило, что выводы экспертов также подтвердили лаборатории Швеции и Франции. В России заявили, что не получили необходимых данных от немецкой стороны, МИД также подчеркнул, что Россия ждет от Германии ответа на официальный запрос по этой ситуации. Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк ранее назвал версию о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" чушью, так как у блогера не было характерных для этого симптомов.Клиника Charite 7 сентября сообщила об улучшении состояния Навального. Отмечалось, что его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник блогер опубликовал первое фото после инцидента и сообщил, что может дышать самостоятельно.
https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577399517.html
https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577389734.html
https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577271039.html
https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577374387.html
https://ria.ru/20200906/navalnyy-1576818354.html
1
россия
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155184/70/1551847061_81:0:2812:2048_1400x0_80_0_0_c02791880679e60f0a1734e70a889399.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госпитализация алексея навального, россия, европарламент, северный поток — 2, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, совет федерации рф, госдума рф, евросоюз, германия, в мире

В России оценили резолюцию Европарламента о санкциях из-за Навального

19:15 17.09.2020 (обновлено: 22:27 17.09.2020)
2330
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЗдание Европейского парламента в Брюсселе
Здание Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Здание Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В России раскритиковали резолюцию Европарламента с требованием ужесточить антироссийские санкций из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

"Не заинтересованы в установлении истины"

Так, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила в четверг на брифинге, что Запад не хочет расследовать инцидент.
"Характер звучащих из Брюсселя заявлений невольно наводит на мысль, что наши западные партнеры отнюдь не заинтересованы в установлении истины", — сказала она.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
Вчера, 17:14
Бутылки из номера Навального доставили в Берлин немецким бортом
Дипломат также раскритиковала идею евродепутатов присвоить имя Навального глобальному санкционному режиму за нарушение прав человека в мире.
"Рассуждения о целесообразности дать упомянутому санкционному режиму имя Навального рассматриваем исключительно как неприкрытую попытку придать новым ЕСовским рестрикциям заведомо антироссийскую направленность", — подчеркнула она.
Постпред России при ЕС Владимир Чижов в разговоре с "Россией 24" обратил внимание на то, что резолюция Европарламента готовилась наспех: к примеру, там перепутаны Омск и Томск.
"Европарламент принял большинством голосов резолюцию, которая готовилась по большому счету в спешке и называется "О ситуации в России: отравление Алексея Навального". Само название предопределяет, что для них все ясно, для тех, кто голосовал за нее, что был факт отравления, что, судя по направленности резолюции, отвечают за это российские власти", — отметил дипломат.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
Вчера, 15:06
В Совфеде назвали выдвижение Навального на Нобелевскую премию "пакостью"

"Сакральная жертва"

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, в свою очередь, заявил в комментарии НСН, что Евросоюз стремится превратить Навального в "сакральную жертву" с целью очернения России.
"И в этом огромную роль играют члены Европейского парламента. Я не знаю, что случилось с Навальным, но это пытаются истолковывать как "жертву российского режима" и никак иначе", — подчеркнул он.
Климов также напомнил, что резолюция Европарламента носит рекомендательный характер.
"Попытки наказывать людей в чужих странах, а также целые государства, <…> являются грубейшим нарушением не только международного права, но и вообще просто права. Это правовое бескультурье и насилие над здравым смыслом", — заявил он.
Блогер Алексей Навальный во время общения с журналистами - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 08:00
Германия заставит замолчать Алексея Навального
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что целью провокации Запада является сдерживание России в экономической плоскости. Также он назвал резолюцию грубым вмешательством во внутренние дела страны.
"Весь этот антироссийский спектакль развязан в целях дальнейшего сдерживания России, в первую очередь в экономической плоскости, а также очередных попыток влияния на внешнеполитический курс. Это не про защиту прав человека или демократии, все это для поддержания высокого градуса антироссийской истерии, в том числе в отношении проекта "Северный поток – 2", — сказал он.

Ситуация с Алексеем Навальным

Алексея Навального госпитализировали в Омске 20 августа после того, как его самочувствие резко ухудшилось в самолете. Российские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало причиной этого — пока неизвестно, однако ядов в биоматериалах блогера, по данным омских медиков, найдено не было.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
Вчера, 11:39
Эксперт призвал проверить лаборатории отца соратницы Навального
Позднее впавшего в кому Навального перевезли в Германию. Там якобы установили, что блогер был отравлен субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Правительство Германии заявило, что выводы экспертов также подтвердили лаборатории Швеции и Франции. В России заявили, что не получили необходимых данных от немецкой стороны, МИД также подчеркнул, что Россия ждет от Германии ответа на официальный запрос по этой ситуации.
Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк ранее назвал версию о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" чушью, так как у блогера не было характерных для этого симптомов.
Клиника Charite 7 сентября сообщила об улучшении состояния Навального. Отмечалось, что его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник блогер опубликовал первое фото после инцидента и сообщил, что может дышать самостоятельно.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
6 сентября, 08:00
Современное искусство политической провокации
3840104
Обсудить 1
Госпитализация Алексея НавальногоРоссияЕвропарламентСеверный поток — 2Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйСовет Федерации РФГосдума РФЕвросоюзГерманияВ мире
Рекомендуем
Ящик для голосования в Майами, США
Лавров рассказал, кто на самом деле атакует голосование по почте в США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром иностранных дел КНР Ван И в Москве
Лавров рассказал, чем славится американская "мягкая сила"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Бурунди Эзекиелем Нибигирой
Лавров уверен, что работа по интеграции с Белоруссией скоро возобновится
Министр иностранных дел Сергей Лавров
Лавров рассказал, как США продвигают нужную повестку в других странах
Избиратель на участке для предварительного голосования по отбору кандидатов на президентских выборах в США
Лавров назвал избирательную кампанию в США "удивительной"
Обломки самолета Ту-154М, изъятые в ходе осмотра места происшествия и признанные вещественными доказательствами по уголовному делу
Польша намерена подключить третьи стороны к поиску российских диспетчеров
Алексей Навальный
В Томске сотрудников ФБК вызывали на опрос по делу Навального
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова рассказала о целях Запада в ситуации с Навальным
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром иностранных дел КНР Ван И в Москве
Лавров назвал идею конституционной реформы в Белоруссии перспективной
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Гендиректор Третьяковки Зельфира Трегулова осудила экстремизм в искусстве
Участницы протестной акции женщин в Минске
Евросоюз назвал условие поддержки Белоруссии
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе, чрезвычайный и полномочный посол РФ Владимир Чижов
Постпред России при ЕС рассказал об ошибке в резолюции ЕП по Навальному
Мужчина в медицинской маске в аптеке в Новосибирске
Минздрав одобрил амбулаторное применение двух препаратов от COVID-19
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром иностранных дел КНР Ван И в Москве
Лавров рассказал о "большой ошибке" Запада в отношениях с Россией
Избранный губернатор Белгородской области Евгений Савченко во время инаугурации в Белгороде. 21 сентября 2017
Белгородский губернатор Савченко сообщил об уходе с поста
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13Врио президента Боливии сняла свою кандидатуру на выборах президента
03:03Эксперт рассказал, как быть, если вы отправили деньги не на ту карту
02:49Правительство опубликовало видео аварийного состояния Белого дома
02:26Юрист: близким Навального может грозить тюрьма за вывоз улики из страны
02:23В ЕП заявили о желании США остановить "Северный поток — 2" любой ценой
02:08Эксперт объяснил, как могут украсть ваш вклад в банке
02:03Эксперт рассказал, когда на самом деле устаревает смартфон
02:00Врач призвал не бояться температуры 37 градусов
01:51Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 30 миллионов
01:35Роскосмос подтвердил сообщения об утечке аммиака на МКС
01:04Латыш набросился с криком на литовку за вопрос на русском
01:03Источник сообщил об утечке аммиака на американском сегменте МКС
00:33Британия подняла истребители для сопровождения Ту-142 над Северным морем
00:12Вильфанд рассказал, в какие регионы придет бабье лето
23:56Итальянская партия назвала резолюцию ЕП по Навальному поспешным решением
23:31Украина согласилась включить "формулу Штайнмайера" в закон о Донбассе
23:10Глава МВД Украины посоветовал Лукашенко "попить водички и успокоиться"
23:07Ивлееву укусила муха цеце
23:05В Москве умерли восемь пациентов с коронавирусом
22:43Один из богатейших сенаторов Лисовский покинет Совет Федерации
Лента новостейМолния