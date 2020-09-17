https://ria.ru/20200917/pozhar-1577363754.html

В Красноярске рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в клинике

Двое пострадавших при пожаре в частной наркологической клинике Красноярска находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T05:02

2020-09-17T05:02

2020-09-17T05:18

пожар в наркологической клинике в красноярске

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярск

происшествия

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<strong>КРАСНОЯРСК, 17 сен - РИА Новости.</strong> Двое пострадавших при пожаре в частной наркологической клинике <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярска</a> находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщили РИА Новости в краевой клинической больнице Красноярска.Пострадавших доставили в региональный ожоговый центр. "Состояние обусловлено отравлением продуктами горения и ожогами верхних дыхательных путей. Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме", - сказал собеседник агентства.Пожар в клинике, расположенной по адресу проспект Мира, дом 115а, произошел в ночь на четверг. В результате четыре человека погибли, еще двое пострадали.По предварительной версии, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем или неисправности электрооборудования. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", прокуратура Красноярского края начала проверку по факту происшествия.

https://ria.ru/20200917/pozhar-1577362529.html

красноярск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в наркологической клинике в красноярске, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярск, происшествия