https://ria.ru/20200917/ostrov-1577385359.html

В Коста-Рике тюремный остров планируют превратить в национальный парк

Власти Коста-Рики планируют превратить тюремный остров Сан-Лукас в национальный парк, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T15:16

2020-09-17T15:16

2020-09-17T15:16

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<strong>МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. </strong>Власти Коста-Рики планируют превратить тюремный остров Сан-Лукас в национальный парк, <a href="https://www.travelandleisure.com/trip-ideas/national-parks/costa-rica-san-lucas-island-national-park-former-prison" target="_blank">сообщает</a> Travel and Leisure.Эта необитаемая территория, расположенная в одном километре от тихоокеанского побережья страны, более века – с 1873 по 1991 годы – использовалась как тюрьма для наиболее опасных преступников. К ним применялись пытки, многие погибали от тропических болезней, средняя продолжительность жизни арестантов составляла всего пять лет.Последние годы это место было заповедником дикой природы, а теперь власти решили создать здесь нацпарк.Там отремонтируют пешеходные тропы, установят туалеты, проведут электричество и водоснабжение, организуют систему круглосуточного видеонаблюдения.Посетители смогут смотреть за дикими обитателями — обезьянами-ревунами, редкими пауками, змеями, фазанами. Бывшие тюремные здания, которые считаются объектами культурного наследия, откроют для туристов."Остров Сан-Лукас является частью истории Коста-Рики, поэтому мы рады открыть его для гостей как 30-й национальный парк страны", — сказал министр туризма страны Густаво Сегура Санчо.

https://ria.ru/20191109/1560686492.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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