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Собянин призвал москвичей не выходить из дома из-за непогоды
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей не выходить из дома из-за непогоды в четверг. РИА Новости, 17.09.2020
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россия
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей не выходить из дома из-за непогоды в четверг.
россия
москва
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Новости
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На Москву обрушился ливень: кадры очевидцев
Сильный дождь с порывистым ветром обрушились на некоторые районы Москвы в четверг. По прогнозам синоптиков местами в столице может выпасть до 20 миллиметров осадков - это треть месячной нормы.
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видео, россия, сергей собянин, москва, общество
Собянин призвал москвичей не выходить из дома из-за непогоды
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей не выходить из дома из-за непогоды в четверг.
2020-09-17T18:24
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Собянин призвал москвичей не выходить из дома из-за непогоды

18:24 17.09.2020 (обновлено: 19:48 17.09.2020)
1452
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей не выходить из дома из-за непогоды в четверг.

"По поводу сегодняшней грозы и ветра я бы тоже хотел акцентировать, потому что буквально час тому назад пришла дополнительная сводка штормового предупреждения, что ветер может усилиться до 26 метров в секунду. Это очень серьезная история. Поэтому я бы рекомендовал всем, кто только может, не выходить из дома, присмотреть за детьми, чтобы они вернулись домой. Ни в коем случае не находиться под деревьями в парках, скверах, не сидеть на летних верандах", - отметил Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

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РоссияСергей СобянинМоскваОбщество
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