Собянин призвал москвичей не выходить из дома из-за непогоды

"По поводу сегодняшней грозы и ветра я бы тоже хотел акцентировать, потому что буквально час тому назад пришла дополнительная сводка штормового предупреждения, что ветер может усилиться до 26 метров в секунду. Это очень серьезная история. Поэтому я бы рекомендовал всем, кто только может, не выходить из дома, присмотреть за детьми, чтобы они вернулись домой. Ни в коем случае не находиться под деревьями в парках, скверах, не сидеть на летних верандах", - отметил Собянин в эфире телеканала "Россия 24".