https://ria.ru/20200917/nepogoda-1577405119.html
Собянин призвал москвичей не выходить из дома из-за непогоды
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей не выходить из дома из-за непогоды в четверг. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T18:24
2020-09-17T18:24
2020-09-17T19:48
россия
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577410226_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_9a5631eefea5dbebf0552a3fdf43ae50.jpg
<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей не выходить из дома из-за непогоды в четверг.
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577410226_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_32339be415c2284f1b31ef564e26b199.jpg
На Москву обрушился ливень: кадры очевидцев
Сильный дождь с порывистым ветром обрушились на некоторые районы Москвы в четверг. По прогнозам синоптиков местами в столице может выпасть до 20 миллиметров осадков - это треть месячной нормы.
2020-09-17T18:24
true
PT1M01S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, россия, сергей собянин, москва, общество
Собянин призвал москвичей не выходить из дома из-за непогоды
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей не выходить из дома из-за непогоды в четверг.
2020-09-17T18:24
true
PT1M01S