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https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577372070.html
Соратники Навального сообщили о найденной в Томске бутылке со следами яда
В Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) утверждают, что бутылка, на которой немецкой лабораторией были якобы обнаружены следы субстанции из группы отравляющих боевых... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T11:03
2020-09-17T15:07
госпитализация алексея навального
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
швеция
москва
берлин (город)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> В Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) утверждают, что бутылка, на которой немецкой лабораторией были якобы обнаружены следы субстанции из группы отравляющих боевых веществ "Новичок", была взята из номера в томской гостинице, где останавливался <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a>.Также там сообщается, что после того, как сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> узнали о госпитализации Навального, они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого он только что выехал, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли, в том числе и бутылки из-под гостиничной воды.Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк практически сразу же в комментарии РИА Новости высказал сомнения в том, что бутылка была взята из гостиничного номера: нанесение "Новичка" в гостинице, по его словам, привело бы не только к смерти оппозиционера, но и всех, кто трогал бутылку.Томский Xander Hotel, где жил Алексей Навальный во время своего визита в город, не комментирует информацию о том, что яд "Новичок" якобы был обнаружен на находившихся в номере бутылках с водой.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной —пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее оппозиционера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
https://ria.ru/20200916/izolyatsiya-1577330691.html
https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577321717.html
https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577271039.html
20 августа стало плохо и почти месяц спустя вдруг появилась запись обнаружения бутылки... :)))) Клоуны.
358
Но поскольку из-за пандемии все были в масках, то яд не подействовал?
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швеция
москва
берлин (город)
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госпитализация алексея навального, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, швеция, москва, берлин (город), происшествия

Соратники Навального сообщили о найденной в Томске бутылке со следами яда

11:03 17.09.2020 (обновлено: 15:07 17.09.2020)
102115
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
Алексей Навальный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) утверждают, что бутылка, на которой немецкой лабораторией были якобы обнаружены следы субстанции из группы отравляющих боевых веществ "Новичок", была взята из номера в томской гостинице, где останавливался Алексей Навальный.

"Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа... Спустя две недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы "Новичка", — говорится в сообщении в аккаунте Навального в Instagram.

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Также там сообщается, что после того, как сотрудники ФБК узнали о госпитализации Навального, они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого он только что выехал, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли, в том числе и бутылки из-под гостиничной воды.
Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк практически сразу же в комментарии РИА Новости высказал сомнения в том, что бутылка была взята из гостиничного номера: нанесение "Новичка" в гостинице, по его словам, привело бы не только к смерти оппозиционера, но и всех, кто трогал бутылку.
Томский Xander Hotel, где жил Алексей Навальный во время своего визита в город, не комментирует информацию о том, что яд "Новичок" якобы был обнаружен на находившихся в номере бутылках с водой.

"Мы никаких комментариев не даем… нет никакой информации", — сказала РИА Новости администратор отеля в ответ на просьбу соединить с директором.

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Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной —пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
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Госпитализация Алексея НавальногоФонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйШвецияМоскваБерлин (город)Происшествия
Популярные комментарии
20 августа стало плохо и почти месяц спустя вдруг появилась запись обнаружения бутылки... :)))) Клоуны.
17 сентября, 11:08
True StoryTrue Story
3162100021
Но поскольку из-за пандемии все были в масках, то яд не подействовал?
17 сентября, 11:05
Von StirlizVon Stirliz
9719910016
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