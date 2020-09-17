Соратники Навального сообщили о найденной в Томске бутылке со следами яда
11:03 17.09.2020 (обновлено: 15:07 17.09.2020)
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© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
© AP Photo / Pavel Golovkin
Алексей Навальный. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) утверждают, что бутылка, на которой немецкой лабораторией были якобы обнаружены следы субстанции из группы отравляющих боевых веществ "Новичок", была взята из номера в томской гостинице, где останавливался Алексей Навальный.
"Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа... Спустя две недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы "Новичка", — говорится в сообщении в аккаунте Навального в Instagram.
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Также там сообщается, что после того, как сотрудники ФБК узнали о госпитализации Навального, они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого он только что выехал, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли, в том числе и бутылки из-под гостиничной воды.
Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк практически сразу же в комментарии РИА Новости высказал сомнения в том, что бутылка была взята из гостиничного номера: нанесение "Новичка" в гостинице, по его словам, привело бы не только к смерти оппозиционера, но и всех, кто трогал бутылку.
Томский Xander Hotel, где жил Алексей Навальный во время своего визита в город, не комментирует информацию о том, что яд "Новичок" якобы был обнаружен на находившихся в номере бутылках с водой.
"Мы никаких комментариев не даем… нет никакой информации", — сказала РИА Новости администратор отеля в ответ на просьбу соединить с директором.
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Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной —пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
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