https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577372070.html

Соратники Навального сообщили о найденной в Томске бутылке со следами яда

В Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) утверждают, что бутылка, на которой немецкой лабораторией были якобы обнаружены следы субстанции из группы отравляющих боевых... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T11:03

2020-09-17T11:03

2020-09-17T15:07

госпитализация алексея навального

фонд борьбы с коррупцией

алексей навальный

швеция

москва

берлин (город)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> В Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) утверждают, что бутылка, на которой немецкой лабораторией были якобы обнаружены следы субстанции из группы отравляющих боевых веществ "Новичок", была взята из номера в томской гостинице, где останавливался <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a>.Также там сообщается, что после того, как сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> узнали о госпитализации Навального, они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого он только что выехал, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли, в том числе и бутылки из-под гостиничной воды.Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк практически сразу же в комментарии РИА Новости высказал сомнения в том, что бутылка была взята из гостиничного номера: нанесение "Новичка" в гостинице, по его словам, привело бы не только к смерти оппозиционера, но и всех, кто трогал бутылку.Томский Xander Hotel, где жил Алексей Навальный во время своего визита в город, не комментирует информацию о том, что яд "Новичок" якобы был обнаружен на находившихся в номере бутылках с водой.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной —пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее оппозиционера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.

https://ria.ru/20200916/izolyatsiya-1577330691.html

https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577321717.html

https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577271039.html

True Story 20 августа стало плохо и почти месяц спустя вдруг появилась запись обнаружения бутылки... :)))) Клоуны. 358

Von Stirliz Но поскольку из-за пандемии все были в масках, то яд не подействовал? 313

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швеция

москва

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, швеция, москва, берлин (город), происшествия