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https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577371669.html
Разработчик "Новичка" оценил появление бутылки с ядом в деле Навального
Бутылка воды, с помощью которой якобы отравили Алексея Навального, может быть и не из Томска, ее происхождение неизвестно, заявил РИА Новости один из... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T10:57
2020-09-17T11:05
дмитрий песков
швеция
москва
берлин (город)
госпитализация алексея навального
алексей навальный
томск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Бутылка воды, с помощью которой якобы отравили <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, может быть и не из Томска, ее происхождение неизвестно, заявил РИА Новости один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк.Ранее в четверг в официальном аккаунте оппозиционера в Instagram появилось заявление, что яд "Новичок", которым якобы отравили политика, был обнаружен на бутылках из гостиничного номера в томской гостинице Xander Hotel.Как заявил в четверг РИА Новости Ринк, нанесение "Новичка" на бутылку в томской гостинице, где жил Навальный, привело бы не только к его смерти, но и всех, кто ее трогал.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
https://radiosputnik.ria.ru/20200917/navalnyy-sanktsii-1577368283.html
https://ria.ru/20200911/novichok-1577119875.html
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дмитрий песков, швеция, москва, берлин (город), госпитализация алексея навального, алексей навальный, томск, происшествия

Разработчик "Новичка" оценил появление бутылки с ядом в деле Навального

10:57 17.09.2020 (обновлено: 11:05 17.09.2020)
651
© REUTERS / Evgenia Novozhenina/File PhotoАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© REUTERS / Evgenia Novozhenina/File Photo
Алексей Навальный
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Бутылка воды, с помощью которой якобы отравили Алексея Навального, может быть и не из Томска, ее происхождение неизвестно, заявил РИА Новости один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк.
"Если учесть, что все бутылки одинаковы, то это "мертвая улика". Мы ее посмотреть не можем, а у них она есть. Все бутылки одинаковы, и доказать, что именно эта бутылка из гостиницы в Томске, мягко говоря, не приходится. Доказать, что это именно та бутылка – невозможно, а значит, эту бутылку можно подготовить в любой точке земного шара", - сказал он.
Здание Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
09:58
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Ранее в четверг в официальном аккаунте оппозиционера в Instagram появилось заявление, что яд "Новичок", которым якобы отравили политика, был обнаружен на бутылках из гостиничного номера в томской гостинице Xander Hotel.
Как заявил в четверг РИА Новости Ринк, нанесение "Новичка" на бутылку в томской гостинице, где жил Навальный, привело бы не только к его смерти, но и всех, кто ее трогал.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Полицейские у больничного комплекса Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 21:54
Разработчик "Новичка" оценил заявление о более сильной версии яда
Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
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Дмитрий ПесковШвецияМоскваБерлин (город)Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйТомскПроисшествия
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11:03Представитель Навального сообщил о бутылке с "Новичком" в томском отеле
11:00Ростех приступил к разработке нового прицела для стрелкового оружия
10:59"Надо было падать каждый день". Адвокат рассказал о травмах Легкоступовой
10:57Разработчик "Новичка" оценил появление бутылки с ядом в деле Навального
10:52ОЗХО получила от Германии запрос по ситуации с Навальным
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