https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577371669.html

Разработчик "Новичка" оценил появление бутылки с ядом в деле Навального

Бутылка воды, с помощью которой якобы отравили Алексея Навального, может быть и не из Томска, ее происхождение неизвестно, заявил РИА Новости один из... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T10:57

2020-09-17T10:57

2020-09-17T11:05

дмитрий песков

швеция

москва

берлин (город)

госпитализация алексея навального

алексей навальный

томск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577056574_0:30:3169:1813_1400x0_80_0_0_06e45067707c698b07ba9d157e7a0560.jpg

<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Бутылка воды, с помощью которой якобы отравили <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, может быть и не из Томска, ее происхождение неизвестно, заявил РИА Новости один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк.Ранее в четверг в официальном аккаунте оппозиционера в Instagram появилось заявление, что яд "Новичок", которым якобы отравили политика, был обнаружен на бутылках из гостиничного номера в томской гостинице Xander Hotel.Как заявил в четверг РИА Новости Ринк, нанесение "Новичка" на бутылку в томской гостинице, где жил Навальный, привело бы не только к его смерти, но и всех, кто ее трогал.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.

https://radiosputnik.ria.ru/20200917/navalnyy-sanktsii-1577368283.html

https://ria.ru/20200911/novichok-1577119875.html

3

швеция

москва

берлин (город)

томск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, швеция, москва, берлин (город), госпитализация алексея навального, алексей навальный, томск, происшествия