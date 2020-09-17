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https://ria.ru/20200917/mandalorian-1577386641.html
"Мандалорец" получил пять премий "Эмми" в технических номинациях
На состоявшемся накануне вручении премий "Эмми" в технических номинациях сериал "Мандалорец" получил пять наград. На втором месте – "Хранители" с четырьмя... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T14:47
2020-09-17T14:47
эмми
культура
кино и сериалы
новости культуры
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<strong>МОСКВА, 17 сен – РИА Новости</strong>. На состоявшемся накануне вручении премий "Эмми" в технических номинациях сериал "Мандалорец" получил пять наград. На втором месте – "Хранители" с четырьмя статуэтками, <a href="https://tvline.com/2020/09/16/emmys-2020-winners-the-mandalorian-visual-effects-cinematography/" target="_blank">сообщает</a> TVline.Благодаря "Мандалорцу" платформа Disney+ получила свои первые премии Американской телеакадемии. Так, сериал наградили за работу художника, сведение звука, звуковой монтаж, за спецэффекты (во втором эпизоде "Ребенок") и за операторскую работу (Грег Фрейзер) в седьмом эпизоде "Расплата". Всего "Мандалорец" представлен в 15 номинациях, восемь из которых вручали накануне.Второе место по числу статуэток заняли "Хранители". Проект отметили за монтаж, сведение звука, костюмы в фэнтези/фантастике и операторскую работу (Грегори Миддлтон, эпизод "Это удивительное создание"). Всего "Хранители" представлены в 26 номинациях."Корону" наградили за исторические костюмы, а "Изумительную Миссис Мейзел" — за работу гримеров. Основная церемония вручения премии "Эмми" состоится 20 сентября 2020 года.
https://ria.ru/20200916/mandalorian-1577285284.html
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эмми, кино и сериалы, новости культуры

"Мандалорец" получил пять премий "Эмми" в технических номинациях

14:47 17.09.2020
1264
© Lucasfilm Ltd. (2019)Кадр из сериала "Мандалорец"
Кадр из сериала Мандалорец - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Lucasfilm Ltd. (2019)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. На состоявшемся накануне вручении премий "Эмми" в технических номинациях сериал "Мандалорец" получил пять наград. На втором месте – "Хранители" с четырьмя статуэтками, сообщает TVline.
Благодаря "Мандалорцу" платформа Disney+ получила свои первые премии Американской телеакадемии.
Так, сериал наградили за работу художника, сведение звука, звуковой монтаж, за спецэффекты (во втором эпизоде "Ребенок") и за операторскую работу (Грег Фрейзер) в седьмом эпизоде "Расплата". Всего "Мандалорец" представлен в 15 номинациях, восемь из которых вручали накануне.
Второе место по числу статуэток заняли "Хранители". Проект отметили за монтаж, сведение звука, костюмы в фэнтези/фантастике и операторскую работу (Грегори Миддлтон, эпизод "Это удивительное создание"). Всего "Хранители" представлены в 26 номинациях.
"Корону" наградили за исторические костюмы, а "Изумительную Миссис Мейзел" — за работу гримеров.
Основная церемония вручения премии "Эмми" состоится 20 сентября 2020 года.
Кадр из сериала Мандалорец - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 06:52Культура
Вышел трейлер второго сезона "Мандалорца"
921026
КультураЭммиКино и сериалыНовости культуры
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