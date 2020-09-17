https://ria.ru/20200917/koronavirus-1577392049.html
COVID-19 обнаружили у 48 студентов Петербургской духовной академии
В Петербургской духовной академии 48 человек заразились коронавирусом, сообщил в четверг Синодальный отдел Московского патриархата по церковной... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T15:41
2020-09-17T15:41
2020-09-17T17:51
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> В Петербургской духовной академии 48 человек заразились коронавирусом, сообщил в четверг Синодальный отдел Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению в своем Тelegram-канале."По последним данным, сейчас в (Петербургской духовной - ред.) академии проживает 200 студентов, тестирование на COVID-19 показало первично положительный результат у 48 учащихся. Один человек в средней степени тяжести был госпитализирован в стационар", - говорится в <a href="https://t.me/church_charity/2464" target="_blank">сообщении</a> синодального отдела.Церковная больница святителя Алексия и Тихвинская епархия передали 6 коробок с медикаментами в академию, добавили в отделе.
https://ria.ru/20200722/1574729128.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, религия, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, общество