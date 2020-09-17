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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200917/koronavirus-1577392049.html
COVID-19 обнаружили у 48 студентов Петербургской духовной академии
В Петербургской духовной академии 48 человек заразились коронавирусом, сообщил в четверг Синодальный отдел Московского патриархата по церковной... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T15:41
2020-09-17T17:51
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
религия
московский патриархат
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
общество
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> В Петербургской духовной академии 48 человек заразились коронавирусом, сообщил в четверг Синодальный отдел Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению в своем Тelegram-канале."По последним данным, сейчас в (Петербургской духовной - ред.) академии проживает 200 студентов, тестирование на COVID-19 показало первично положительный результат у 48 учащихся. Один человек в средней степени тяжести был госпитализирован в стационар", - говорится в <a href="https://t.me/church_charity/2464" target="_blank">сообщении</a> синодального отдела.Церковная больница святителя Алексия и Тихвинская епархия передали 6 коробок с медикаментами в академию, добавили в отделе.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, религия, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, общество

COVID-19 обнаружили у 48 студентов Петербургской духовной академии

15:41 17.09.2020 (обновлено: 17:51 17.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование на COVID-19
Экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В Петербургской духовной академии 48 человек заразились коронавирусом, сообщил в четверг Синодальный отдел Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению в своем Тelegram-канале.
"По последним данным, сейчас в (Петербургской духовной - ред.) академии проживает 200 студентов, тестирование на COVID-19 показало первично положительный результат у 48 учащихся. Один человек в средней степени тяжести был госпитализирован в стационар", - говорится в сообщении синодального отдела.
Церковная больница святителя Алексия и Тихвинская епархия передали 6 коробок с медикаментами в академию, добавили в отделе.
главврач Центральной клинической больницы им. святителя Алексия Алексей Заров - РИА Новости, 1920, 22.07.2020
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Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РелигияМосковский ПатриархатНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьОбщество
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