https://ria.ru/20200917/inostrantsy-1577388642.html

Омбудсмен призвала запретить услуги суррогатных матерей для иностранцев

Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова заявила РИА Новости, что считает необходимым запретить возможность оказания услуг суррогатных матерей для... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T14:45

2020-09-17T14:45

2020-09-17T16:07

ксения мишонова

московская область (подмосковье)

общество

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<strong>МОСКВА, 17 сен – РИА Новости.</strong> Детский омбудсмен Подмосковья <a href="http://ria.ru/person_Ksenija_Mishonova/" target="_blank" data-auto="true">Ксения Мишонова</a> заявила РИА Новости, что считает необходимым запретить возможность оказания услуг суррогатных матерей для иностранцев на территории России.По ее словам, иностранные граждане часто пользуются несовершенством законодательства в сфере суррогатного материнства в России. "Здесь очень важно понимать, что мы должны знать судьбу детей, которые рождаются у нас в стране. Мы должны знать, в какие семьи дети попадают, и что с ними происходит дальше. Но в связи с тем, что сейчас это никак не регламентируется, мы не можем узнать судьбу таких малышей", - пояснила Мишонова.<strong><a href="https://ria.ru/20200917/mishonova-1577388530.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью >></a></strong>

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московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ксения мишонова, московская область (подмосковье), общество