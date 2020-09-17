Омбудсмен призвала запретить услуги суррогатных матерей для иностранцев
14:45 17.09.2020 (обновлено: 16:07 17.09.2020)
226
Руки ребенка и матери. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова заявила РИА Новости, что считает необходимым запретить возможность оказания услуг суррогатных матерей для иностранцев на территории России.
"Есть момент, – он как раз связан со скандалами в этой сфере – когда заказчиком суррогатного материнства выступают иностранные граждане, которые пользуются вот таким репродуктивным методом у нас в стране, потому что суррогатное материнство во многих странах запрещено, либо никак не регламентируется... На мой взгляд, нам нужно запретить иностранным гражданам участвовать в такой процедуре на территории России", - сказала Мишонова.
По ее словам, иностранные граждане часто пользуются несовершенством законодательства в сфере суррогатного материнства в России. "Здесь очень важно понимать, что мы должны знать судьбу детей, которые рождаются у нас в стране. Мы должны знать, в какие семьи дети попадают, и что с ними происходит дальше. Но в связи с тем, что сейчас это никак не регламентируется, мы не можем узнать судьбу таких малышей", - пояснила Мишонова.