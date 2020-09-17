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Омбудсмен призвала запретить услуги суррогатных матерей для иностранцев
Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова заявила РИА Новости, что считает необходимым запретить возможность оказания услуг суррогатных матерей для... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T14:45
2020-09-17T16:07
ксения мишонова
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 17 сен – РИА Новости.</strong> Детский омбудсмен Подмосковья <a href="http://ria.ru/person_Ksenija_Mishonova/" target="_blank" data-auto="true">Ксения Мишонова</a> заявила РИА Новости, что считает необходимым запретить возможность оказания услуг суррогатных матерей для иностранцев на территории России.По ее словам, иностранные граждане часто пользуются несовершенством законодательства в сфере суррогатного материнства в России. "Здесь очень важно понимать, что мы должны знать судьбу детей, которые рождаются у нас в стране. Мы должны знать, в какие семьи дети попадают, и что с ними происходит дальше. Но в связи с тем, что сейчас это никак не регламентируется, мы не можем узнать судьбу таких малышей", - пояснила Мишонова.<strong><a href="https://ria.ru/20200917/mishonova-1577388530.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью &gt;&gt;</a></strong>
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московская область (подмосковье)
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ксения мишонова, московская область (подмосковье), общество

Омбудсмен призвала запретить услуги суррогатных матерей для иностранцев

14:45 17.09.2020 (обновлено: 16:07 17.09.2020)
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© Depositphotos / inarikРуки ребенка и матери
Руки ребенка и матери - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Depositphotos / inarik
Руки ребенка и матери. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова заявила РИА Новости, что считает необходимым запретить возможность оказания услуг суррогатных матерей для иностранцев на территории России.
"Есть момент, – он как раз связан со скандалами в этой сфере – когда заказчиком суррогатного материнства выступают иностранные граждане, которые пользуются вот таким репродуктивным методом у нас в стране, потому что суррогатное материнство во многих странах запрещено, либо никак не регламентируется... На мой взгляд, нам нужно запретить иностранным гражданам участвовать в такой процедуре на территории России", - сказала Мишонова.
По ее словам, иностранные граждане часто пользуются несовершенством законодательства в сфере суррогатного материнства в России. "Здесь очень важно понимать, что мы должны знать судьбу детей, которые рождаются у нас в стране. Мы должны знать, в какие семьи дети попадают, и что с ними происходит дальше. Но в связи с тем, что сейчас это никак не регламентируется, мы не можем узнать судьбу таких малышей", - пояснила Мишонова.
Читайте полный текст интервью >>
5702001
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Ксения МишоноваМосковская область (Подмосковье)Общество
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