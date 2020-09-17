https://ria.ru/20200917/brukhunova-1577366031.html

Жена Петросяна объяснила, почему скрывала беременность

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова ответила на вопросы подписчиков о своем материнстве и маленьком сыне. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T09:01

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культура

россия

татьяна брухунова

шоу-бизнес

евгений петросян

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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. </strong>Супруга юмориста <a href="https://ria.ru/person_Evgenijj_Petrosjan/" target="_blank">Евгения Петросяна</a> Татьяна Брухунова ответила на вопросы подписчиков о своем материнстве и маленьком сыне. Ранее сатирик опубликовал в Instagram фото сына Вагана. Брухунова пояснила, что не рискнула выкладывать "беременные фото" в соцсети "после двух лет травли". Поэтому она публиковала старые снимки и не афишировала свое положение. Брухунова также опровергла слухи о том, что они воспользовались услугами суррогатной матери. "Не верьте всему, что пишут в газетах. Как правило, там 99% вранья. Я слишком молода, чтобы пользоваться теми услугами о которых Вы говорите", — объяснила 31-летняя жена Петросяна. В 2018 году Петросян развелся с Еленой Степаненко после 33 лет брака. Процесс раздела имущества бывших супругов продолжается в суде. Позднее стало известно, что юморист женился на своей помощнице <a href="https://ria.ru/person_tatyana-brukhunova/" target="_blank">Татьяне Брухуновой</a>.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, татьяна брухунова, шоу-бизнес, евгений петросян