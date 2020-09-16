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Император Японии утвердил новый состав правительства
Император Японии Нарухито в среду на торжественной церемонии в своем дворце в Токио утвердил состав нового правительства страны во главе с премьер-министром... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T12:38
2020-09-16T12:38
нарухито
синдзо абэ
япония
токио
в мире
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<strong>ТОКИО, 16 сен – РИА Новости.</strong> Император <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> <a href="http://ria.ru/person_Narukhito/" target="_blank" data-auto="true">Нарухито</a> в среду на торжественной церемонии в своем дворце в <a href="http://ria.ru/location_Tokyo/" target="_blank" data-auto="true">Токио</a> утвердил состав нового правительства страны во главе с премьер-министром <a href="https://ria.ru/person_esikhide-suga" target="_blank">Ёсихидэ Сугой</a>, передает агентство <a href="https://www.kyodonews.jp" target="_blank" rel="nofollow noopener">Киодо</a>.Теперь кабинет министров официально считается сформированным.Состав правительства объявил ранее в среду генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като вскоре после того, как завершилось голосование в парламенте и Ёсихидэ Суга стал премьером.На этом посту он сменил <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a>, который оставил премьерский пост по состоянию здоровья.Вскоре Суга проведет свою первую пресс-конференцию в качестве главы японского правительства.
https://ria.ru/20200916/pravitelstvo-1577302053.html
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нарухито, синдзо абэ, япония, токио, в мире

Император Японии утвердил новый состав правительства

12:38 16.09.2020
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© РИА Новости / Иван ЗахарченкоНарухито
Нарухито - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Иван Захарченко
Нарухито. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 16 сен – РИА Новости. Император Японии Нарухито в среду на торжественной церемонии в своем дворце в Токио утвердил состав нового правительства страны во главе с премьер-министром Ёсихидэ Сугой, передает агентство Киодо.
Теперь кабинет министров официально считается сформированным.
Главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга голосует за избрание нового премьер-министра в нижней палате парламента в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 10:11
В Японии сформировали новое правительство
Состав правительства объявил ранее в среду генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като вскоре после того, как завершилось голосование в парламенте и Ёсихидэ Суга стал премьером.
На этом посту он сменил Синдзо Абэ, который оставил премьерский пост по состоянию здоровья.
Вскоре Суга проведет свою первую пресс-конференцию в качестве главы японского правительства.
Есихидэ Суга - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 08:16
В Японии прокомментировали приход нового премьер-министра
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НарухитоСиндзо АбэЯпонияТокиоВ мире
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