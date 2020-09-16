https://ria.ru/20200916/yaponiya-1577310946.html

Император Японии утвердил новый состав правительства

Император Японии Нарухито в среду на торжественной церемонии в своем дворце в Токио утвердил состав нового правительства страны во главе с премьер-министром... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T12:38

2020-09-16T12:38

2020-09-16T12:38

нарухито

синдзо абэ

япония

токио

в мире

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<strong>ТОКИО, 16 сен – РИА Новости.</strong> Император <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> <a href="http://ria.ru/person_Narukhito/" target="_blank" data-auto="true">Нарухито</a> в среду на торжественной церемонии в своем дворце в <a href="http://ria.ru/location_Tokyo/" target="_blank" data-auto="true">Токио</a> утвердил состав нового правительства страны во главе с премьер-министром <a href="https://ria.ru/person_esikhide-suga" target="_blank">Ёсихидэ Сугой</a>, передает агентство <a href="https://www.kyodonews.jp" target="_blank" rel="nofollow noopener">Киодо</a>.Теперь кабинет министров официально считается сформированным.Состав правительства объявил ранее в среду генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като вскоре после того, как завершилось голосование в парламенте и Ёсихидэ Суга стал премьером.На этом посту он сменил <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a>, который оставил премьерский пост по состоянию здоровья.Вскоре Суга проведет свою первую пресс-конференцию в качестве главы японского правительства.

https://ria.ru/20200916/pravitelstvo-1577302053.html

https://ria.ru/20200916/suga-1577297051.html

япония

токио

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нарухито, синдзо абэ, япония, токио, в мире