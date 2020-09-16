Участников исследования вакцины "Спутник V" обследуют перед испытаниями
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Добровольцы, принимающие участие в пострегистрационных исследованиях вакцины "Спутник V", пройдут скрининг перед введением вакцины, в том числе сдадут тесты на COVID-19, ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С, на содержание алкоголя и наркотических или психостимулирующих веществ, женщины пройдут тест на беременность, следует из протокола клинического исследования вакцины Гам-КОВИД-Вак-2020, с которым ознакомились РИА Новости.
"Период скрининга (оценки пригодности участвовать в исследовании) начинается с момента подписания вами и врачом информированного согласия и продолжается не более семи дней до включения вас в исследование", - говорится в документе.
В ходе скрининга врач должен подробно расспросить о наличии каких-либо сопутствующих и ранее перенесенных заболеваний, об их лечении, проведет полный врачебный осмотр: измерит рост, вес, температуру, давление, частоту сердечных сокращений, частоту дыхательных движений, уточняется в протоколе.
В ходе скрининга также будут проведены тестирование на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С, тестирование на COVID-19 и на антитела к нему, кроме того возьмут анализы на наличие наркотических и психостимулирующих веществ и на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе, женщины также пройдут тест на беременность, отмечается в документе.
По результатам скрининга доброволец может не подойти для участия в исследовании, подчеркивается в протоколе.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что 9 сентября в Москве началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
12 августа, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19