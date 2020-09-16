https://ria.ru/20200916/vaktsina-1577299385.html

Участников исследования вакцины "Спутник V" обследуют перед испытаниями

Добровольцы, принимающие участие в пострегистрационных исследованиях вакцины "Спутник V", пройдут скрининг перед введением вакцины, в том числе сдадут тесты на... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T09:21

2020-09-16T09:21

2020-09-16T09:21

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

анастасия ракова

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Добровольцы, принимающие участие в пострегистрационных исследованиях <a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">вакцины "Спутник V"</a>, пройдут скрининг перед введением вакцины, в том числе сдадут тесты на <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a>, ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С, на содержание алкоголя и наркотических или психостимулирующих веществ, женщины пройдут тест на беременность, следует из протокола клинического исследования вакцины Гам-КОВИД-Вак-2020, с которым ознакомились РИА Новости."Период скрининга (оценки пригодности участвовать в исследовании) начинается с момента подписания вами и врачом информированного согласия и продолжается не более семи дней до включения вас в исследование", - говорится в документе.В ходе скрининга врач должен подробно расспросить о наличии каких-либо сопутствующих и ранее перенесенных заболеваний, об их лечении, проведет полный врачебный осмотр: измерит рост, вес, температуру, давление, частоту сердечных сокращений, частоту дыхательных движений, уточняется в протоколе.В ходе скрининга также будут проведены тестирование на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С, тестирование на COVID-19 и на антитела к нему, кроме того возьмут анализы на наличие наркотических и психостимулирующих веществ и на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе, женщины также пройдут тест на беременность, отмечается в документе.По результатам скрининга доброволец может не подойти для участия в исследовании, подчеркивается в протоколе.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Ранее заместитель мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a> сообщила, что 9 сентября в Москве началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200916/vaktsina-1577298378.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, анастасия ракова , москва, общество