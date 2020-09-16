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https://ria.ru/20200916/vaktsina-1577299385.html
Участников исследования вакцины "Спутник V" обследуют перед испытаниями
Добровольцы, принимающие участие в пострегистрационных исследованиях вакцины "Спутник V", пройдут скрининг перед введением вакцины, в том числе сдадут тесты на... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T09:21
2020-09-16T09:21
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
анастасия ракова
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Добровольцы, принимающие участие в пострегистрационных исследованиях <a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">вакцины "Спутник V"</a>, пройдут скрининг перед введением вакцины, в том числе сдадут тесты на <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a>, ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С, на содержание алкоголя и наркотических или психостимулирующих веществ, женщины пройдут тест на беременность, следует из протокола клинического исследования вакцины Гам-КОВИД-Вак-2020, с которым ознакомились РИА Новости."Период скрининга (оценки пригодности участвовать в исследовании) начинается с момента подписания вами и врачом информированного согласия и продолжается не более семи дней до включения вас в исследование", - говорится в документе.В ходе скрининга врач должен подробно расспросить о наличии каких-либо сопутствующих и ранее перенесенных заболеваний, об их лечении, проведет полный врачебный осмотр: измерит рост, вес, температуру, давление, частоту сердечных сокращений, частоту дыхательных движений, уточняется в протоколе.В ходе скрининга также будут проведены тестирование на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С, тестирование на COVID-19 и на антитела к нему, кроме того возьмут анализы на наличие наркотических и психостимулирующих веществ и на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе, женщины также пройдут тест на беременность, отмечается в документе.По результатам скрининга доброволец может не подойти для участия в исследовании, подчеркивается в протоколе.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Ранее заместитель мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a> сообщила, что 9 сентября в Москве началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, анастасия ракова , москва, общество

Участников исследования вакцины "Спутник V" обследуют перед испытаниями

09:21 16.09.2020
269
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Добровольцы, принимающие участие в пострегистрационных исследованиях вакцины "Спутник V", пройдут скрининг перед введением вакцины, в том числе сдадут тесты на COVID-19, ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С, на содержание алкоголя и наркотических или психостимулирующих веществ, женщины пройдут тест на беременность, следует из протокола клинического исследования вакцины Гам-КОВИД-Вак-2020, с которым ознакомились РИА Новости.
"Период скрининга (оценки пригодности участвовать в исследовании) начинается с момента подписания вами и врачом информированного согласия и продолжается не более семи дней до включения вас в исследование", - говорится в документе.
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Участники исследования вакцины "Спутник V" будут вести дневник здоровья
В ходе скрининга врач должен подробно расспросить о наличии каких-либо сопутствующих и ранее перенесенных заболеваний, об их лечении, проведет полный врачебный осмотр: измерит рост, вес, температуру, давление, частоту сердечных сокращений, частоту дыхательных движений, уточняется в протоколе.
В ходе скрининга также будут проведены тестирование на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С, тестирование на COVID-19 и на антитела к нему, кроме того возьмут анализы на наличие наркотических и психостимулирующих веществ и на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе, женщины также пройдут тест на беременность, отмечается в документе.
По результатам скрининга доброволец может не подойти для участия в исследовании, подчеркивается в протоколе.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что 9 сентября в Москве началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийАнастасия РаковаМоскваОбщество
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