https://ria.ru/20200916/vaktsina-1577298378.html

Участники исследования вакцины "Спутник V" будут вести дневник здоровья

Добровольцы, принимающие участие в пострегистрационных исследованиях вакцины "Спутник V", должны будут вести электронный дневник, в него потребуется ввести... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T09:06

2020-09-16T09:06

2020-09-16T09:06

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

анастасия ракова

здоровье - общество

москва

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Добровольцы, принимающие участие в пострегистрационных исследованиях вакцины "<a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">Спутник V</a>", должны будут вести электронный дневник, в него потребуется ввести данные как минимум 15 раз, следует из протокола клинического исследования вакцины Гам-КОВИД-Вак-2020, с которым ознакомились РИА Новости.В рамках исследования будет использоваться электронный дневник добровольца, который нужно будет вести через приложение в мобильном телефоне."Вы должны заполнять дневник в следующие дни, начиная с первой вакцинации: день 1, 2, 3, 7, 14, 21, 22, 23, 28, 42, 56, 90, 120, 150 и 180", - говорится в документе.О любом ухудшении здоровья участники исследования смогут самостоятельно информировать врача по телефону, уточняется в протоколе.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Ранее заместитель мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a> сообщила, что 9 сентября в Москве началась вакцинация от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> в рамках пострегистрационного исследования вакцины.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, анастасия ракова , здоровье - общество, москва, общество