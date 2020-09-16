https://ria.ru/20200916/vaktsina-1577294898.html

Испытывающим вакцину "Спутник V" запретили пить алкоголь до прививки

Добровольцам, участвующим в пострегистрационных исследованиях вакцины "Спутник V", необходимо отказаться от употребления алкоголя за три дня до вакцинации, в... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T06:43

2020-09-16T06:43

2020-09-16T06:48

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Добровольцам, участвующим в пострегистрационных исследованиях вакцины "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v/" target="_blank">Спутник V</a>", необходимо отказаться от употребления алкоголя за три дня до вакцинации, в ходе исследования следует воздержаться от чрезмерного потребления спиртного, следует из протокола клинического исследования вакцины Гам-КОВИД-Вак-2020, с которым ознакомились РИА Новости.Кроме того, в течение всего исследования рекомендуется ограничить курение до 10 сигарет в день, следует из протокола.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Ранее заместитель мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a> сообщила, что 9 сентября в столице началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200916/vaktsina-1577294733.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество