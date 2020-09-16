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https://ria.ru/20200916/vaktsina-1577294898.html
Испытывающим вакцину "Спутник V" запретили пить алкоголь до прививки
Добровольцам, участвующим в пострегистрационных исследованиях вакцины "Спутник V", необходимо отказаться от употребления алкоголя за три дня до вакцинации, в... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T06:43
2020-09-16T06:48
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Добровольцам, участвующим в пострегистрационных исследованиях вакцины "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v/" target="_blank">Спутник V</a>", необходимо отказаться от употребления алкоголя за три дня до вакцинации, в ходе исследования следует воздержаться от чрезмерного потребления спиртного, следует из протокола клинического исследования вакцины Гам-КОВИД-Вак-2020, с которым ознакомились РИА Новости.Кроме того, в течение всего исследования рекомендуется ограничить курение до 10 сигарет в день, следует из протокола.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Ранее заместитель мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a> сообщила, что 9 сентября в столице началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200916/vaktsina-1577294733.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Испытывающим вакцину "Спутник V" запретили пить алкоголь до прививки

06:43 16.09.2020 (обновлено: 06:48 16.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкИспытания и производство вакцины от COVID-19 в лаборатории центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Испытания и производство вакцины от COVID-19 в лаборатории центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Добровольцам, участвующим в пострегистрационных исследованиях вакцины "Спутник V", необходимо отказаться от употребления алкоголя за три дня до вакцинации, в ходе исследования следует воздержаться от чрезмерного потребления спиртного, следует из протокола клинического исследования вакцины Гам-КОВИД-Вак-2020, с которым ознакомились РИА Новости.
"Исключить прием алкоголя три дня до и после введения препарата и воздерживаться от чрезмерного употребления алкоголя в течение исследования", - говорится в документе.
Кроме того, в течение всего исследования рекомендуется ограничить курение до 10 сигарет в день, следует из протокола.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что 9 сентября в столице началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 06:09Распространение нового коронавируса
Участникам испытаний российской вакцины от коронавируса дали рекомендации
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
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