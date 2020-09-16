https://ria.ru/20200916/udmurtiya-1577343492.html

Бречалов рассказал о женщине в Удмуртии, которая кует амулеты на счастье

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, как в музейно-кузнечном комплексе "Морок" недалеко от города Сарапула единственная в регионе женщина-кузнец может... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T19:11

2020-09-16T19:11

2020-09-16T19:11

удмуртская республика

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

сарапул

общество

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<strong>УФА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Глава Удмуртии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Brechalov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бречалов</a> рассказал, как в музейно-кузнечном комплексе "Морок" недалеко от города <a href="http://ria.ru/location_Sarapul/" target="_blank" data-auto="true">Сарапула</a> единственная в регионе женщина-кузнец может гостям республики выковать амулеты на счастье."Продолжаю рассказывать об интересных местах Удмуртии. Выковать себе амулет на счастье, посетить музей старины и познакомиться с династией кузнецов в Удмуртии можно в музейно-кузнечном комплексе "Морок", - сообщает на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Бречалов.Глава региона лично посетил музейный комплекс, в кузнице выковал себе амулет на счастье. Он показал, что экскурсии включают в себя посещение музея, поход с коромыслами, старинные забавы и игры, кузнечный мастер-класс и чаепитие с большим печатным пряником.Глава региона отметил, что комплекс входит в топ-100 достопримечательностей республики по итогам туристического проекта "ДаУР", он написал адрес комплекса, который находится в <a href="http://ria.ru/location_Sarapulskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Сарапульском районе</a> в 63 километрах от столицы Удмуртии – <a href="http://ria.ru/location_Izhevsk/" target="_blank" data-auto="true">Ижевска</a>.

https://ria.ru/20200915/udmurtiya-1577278858.html

удмуртская республика (удмуртия)

сарапул

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), сарапул, общество