Бречалов рассказал о женщине в Удмуртии, которая кует амулеты на счастье
УФА, 16 сен - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, как в музейно-кузнечном комплексе "Морок" недалеко от города Сарапула единственная в регионе женщина-кузнец может гостям республики выковать амулеты на счастье.
"Продолжаю рассказывать об интересных местах Удмуртии. Выковать себе амулет на счастье, посетить музей старины и познакомиться с династией кузнецов в Удмуртии можно в музейно-кузнечном комплексе "Морок", - сообщает на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Бречалов.
Глава региона лично посетил музейный комплекс, в кузнице выковал себе амулет на счастье. Он показал, что экскурсии включают в себя посещение музея, поход с коромыслами, старинные забавы и игры, кузнечный мастер-класс и чаепитие с большим печатным пряником.
"Кузница находится в экологически чистом месте - деревне Смолино. Здесь работает единственная в Удмуртии женщина-кузнец Александра Муратдымова. Она покажет вам азы мастерства. А еще совсем недавно здесь открылся уникальный музей "Самоварный дом". Галина и Александр Балобановы (организаторы музея – ред.) собрали коллекцию из более чем 150 самоваров и более 200 часов разных эпох и с радостью расскажут вам их истории", - пишет в соцсети Бречалов, приглашая гостей в музей.
Глава региона отметил, что комплекс входит в топ-100 достопримечательностей республики по итогам туристического проекта "ДаУР", он написал адрес комплекса, который находится в Сарапульском районе в 63 километрах от столицы Удмуртии – Ижевска.