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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20200916/udmurtiya-1577343492.html
Бречалов рассказал о женщине в Удмуртии, которая кует амулеты на счастье
Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, как в музейно-кузнечном комплексе "Морок" недалеко от города Сарапула единственная в регионе женщина-кузнец может... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T19:11
2020-09-16T19:11
удмуртская республика
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
сарапул
общество
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<strong>УФА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Глава Удмуртии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Brechalov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бречалов</a> рассказал, как в музейно-кузнечном комплексе "Морок" недалеко от города <a href="http://ria.ru/location_Sarapul/" target="_blank" data-auto="true">Сарапула</a> единственная в регионе женщина-кузнец может гостям республики выковать амулеты на счастье."Продолжаю рассказывать об интересных местах Удмуртии. Выковать себе амулет на счастье, посетить музей старины и познакомиться с династией кузнецов в Удмуртии можно в музейно-кузнечном комплексе "Морок", - сообщает на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Бречалов.Глава региона лично посетил музейный комплекс, в кузнице выковал себе амулет на счастье. Он показал, что экскурсии включают в себя посещение музея, поход с коромыслами, старинные забавы и игры, кузнечный мастер-класс и чаепитие с большим печатным пряником.Глава региона отметил, что комплекс входит в топ-100 достопримечательностей республики по итогам туристического проекта "ДаУР", он написал адрес комплекса, который находится в <a href="http://ria.ru/location_Sarapulskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Сарапульском районе</a> в 63 километрах от столицы Удмуртии – <a href="http://ria.ru/location_Izhevsk/" target="_blank" data-auto="true">Ижевска</a>.
https://ria.ru/20200915/udmurtiya-1577278858.html
удмуртская республика (удмуртия)
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александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), сарапул, общество

Бречалов рассказал о женщине в Удмуртии, которая кует амулеты на счастье

19:11 16.09.2020
37
© Фото : страница администрации города Сарапул во ВКонтактеВид на реку Кама и город Сарапул
Вид на реку Кама и город Сарапул - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© Фото : страница администрации города Сарапул во ВКонтакте
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УФА, 16 сен - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, как в музейно-кузнечном комплексе "Морок" недалеко от города Сарапула единственная в регионе женщина-кузнец может гостям республики выковать амулеты на счастье.
"Продолжаю рассказывать об интересных местах Удмуртии. Выковать себе амулет на счастье, посетить музей старины и познакомиться с династией кузнецов в Удмуртии можно в музейно-кузнечном комплексе "Морок", - сообщает на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Бречалов.
Глава региона лично посетил музейный комплекс, в кузнице выковал себе амулет на счастье. Он показал, что экскурсии включают в себя посещение музея, поход с коромыслами, старинные забавы и игры, кузнечный мастер-класс и чаепитие с большим печатным пряником.
"Кузница находится в экологически чистом месте - деревне Смолино. Здесь работает единственная в Удмуртии женщина-кузнец Александра Муратдымова. Она покажет вам азы мастерства. А еще совсем недавно здесь открылся уникальный музей "Самоварный дом". Галина и Александр Балобановы (организаторы музея – ред.) собрали коллекцию из более чем 150 самоваров и более 200 часов разных эпох и с радостью расскажут вам их истории", - пишет в соцсети Бречалов, приглашая гостей в музей.
Глава региона отметил, что комплекс входит в топ-100 достопримечательностей республики по итогам туристического проекта "ДаУР", он написал адрес комплекса, который находится в Сарапульском районе в 63 километрах от столицы Удмуртии – Ижевска.
Уфа - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
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Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловУдмуртская Республика (Удмуртия)СарапулОбщество
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