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https://ria.ru/20200916/razvod-1577313885.html
Карди Би подала на развод с рэпером Offset
Певица Карди Би подала на развод с рэпером Offset, за которого вышла замуж три года назад, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T13:53
2020-09-16T13:53
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<strong>МОСКВА, 16 сен – РИА Новости</strong>. Певица Карди Би подала на развод с рэпером Offset, за которого вышла замуж три года назад, <a href="https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8736613/Cardi-B-files-divorce-rapper-Offset-looks-set-nasty.html" target="_blank">сообщает</a> Daily Mail. Как утверждает исполнительница, причиной разрыва стала неверность супруга. Артисты тайно поженились в сентябре 2017 года, а в 2018 у них родилась дочь, которую назвали Калчер (Culture). В заявлении Карди Би, которое она подала в Верховный ход округа Фултон в Джорджии, указано, что "путей к примирению нет" и отношения "безвозвратно испорчены". Певица требует, чтобы ее назначали опекуном дочери. За время супружеской жизни Карди Би (настоящее имя Киари Кендрелл Сифус) и Offset дважды разрывали отношения, но потом снова сходились.
https://ria.ru/20190930/1559268034.html
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стиль жизни, музыка, новости культуры, шоу-бизнес

Карди Би подала на развод с рэпером Offset

13:53 16.09.2020
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© AP Photo / Jordan Strauss/InvisionOffset и Карди Би
Offset и Карди Би - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© AP Photo / Jordan Strauss/Invision
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Певица Карди Би подала на развод с рэпером Offset, за которого вышла замуж три года назад, сообщает Daily Mail.
Как утверждает исполнительница, причиной разрыва стала неверность супруга.
Артисты тайно поженились в сентябре 2017 года, а в 2018 у них родилась дочь, которую назвали Калчер (Culture).
В заявлении Карди Би, которое она подала в Верховный ход округа Фултон в Джорджии, указано, что "путей к примирению нет" и отношения "безвозвратно испорчены".
Певица требует, чтобы ее назначали опекуном дочери.
За время супружеской жизни Карди Би (настоящее имя Киари Кендрелл Сифус) и Offset дважды разрывали отношения, но потом снова сходились.
Карди Би на церемонии вручения премии 2019 MTV Video Music Awards - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
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