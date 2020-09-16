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Дым от пожаров на Тихом океане дошел до атлантического побережья США
Дым от пожаров на тихоокеанском побережье дошел до атлантического побережья США, сообщила Национальная метеорологическая служба. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T01:48
2020-09-16T01:48
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<strong>ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости.</strong> Дым от пожаров на тихоокеанском побережье дошел до атлантического побережья <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, сообщила Национальная метеорологическая служба.По ее данным, некоторая часть дыма от пожаров перенеслась более чем на 3,5 тысячи километров и достигла столицы США - <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a>. Дым разносят высотные струйные течения в атмосфере.От пожаров больше всего пострадало качество воздуха в пяти городах штата <a href="http://ria.ru/location_StateofOregon/" target="_blank" data-auto="true">Орегон</a>, включая <a href="http://ria.ru/location_Portland/" target="_blank" data-auto="true">Портленд</a>. Опасный уровень загрязненности воздуха отмечается также в штатах <a href="http://ria.ru/location_StateofWashington/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> и <a href="http://ria.ru/location_StateofCalifornia/" target="_blank" data-auto="true">Калифорния</a>. В пострадавших городах Орегона коэффициент загрязненности вышел за отметку 500, которая ранее считалась крайней для этой шкалы.
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сша, в мире

Дым от пожаров на Тихом океане дошел до атлантического побережья США

01:48 16.09.2020
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© РИА Новости / Нил Уотерс / Перейти в фотобанкПожарные во время тушения лесного пожара
Пожарные во время тушения лесного пожара - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Нил Уотерс
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Пожарные во время тушения лесного пожара. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Дым от пожаров на тихоокеанском побережье дошел до атлантического побережья США, сообщила Национальная метеорологическая служба.
По ее данным, некоторая часть дыма от пожаров перенеслась более чем на 3,5 тысячи километров и достигла столицы США - Вашингтона. Дым разносят высотные струйные течения в атмосфере.
От пожаров больше всего пострадало качество воздуха в пяти городах штата Орегон, включая Портленд. Опасный уровень загрязненности воздуха отмечается также в штатах Вашингтон и Калифорния. В пострадавших городах Орегона коэффициент загрязненности вышел за отметку 500, которая ранее считалась крайней для этой шкалы.
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