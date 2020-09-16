https://ria.ru/20200916/pozhar-1577293410.html
Дым от пожаров на Тихом океане дошел до атлантического побережья США
Дым от пожаров на тихоокеанском побережье дошел до атлантического побережья США, сообщила Национальная метеорологическая служба. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T01:48
2020-09-16T01:48
2020-09-16T01:48
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<strong>ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости.</strong> Дым от пожаров на тихоокеанском побережье дошел до атлантического побережья <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, сообщила Национальная метеорологическая служба.По ее данным, некоторая часть дыма от пожаров перенеслась более чем на 3,5 тысячи километров и достигла столицы США - <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a>. Дым разносят высотные струйные течения в атмосфере.От пожаров больше всего пострадало качество воздуха в пяти городах штата <a href="http://ria.ru/location_StateofOregon/" target="_blank" data-auto="true">Орегон</a>, включая <a href="http://ria.ru/location_Portland/" target="_blank" data-auto="true">Портленд</a>. Опасный уровень загрязненности воздуха отмечается также в штатах <a href="http://ria.ru/location_StateofWashington/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> и <a href="http://ria.ru/location_StateofCalifornia/" target="_blank" data-auto="true">Калифорния</a>. В пострадавших городах Орегона коэффициент загрязненности вышел за отметку 500, которая ранее считалась крайней для этой шкалы.
https://ria.ru/20200717/1574472390.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире