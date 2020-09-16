https://ria.ru/20200916/pozhar-1577293410.html

Дым от пожаров на Тихом океане дошел до атлантического побережья США

Дым от пожаров на тихоокеанском побережье дошел до атлантического побережья США, сообщила Национальная метеорологическая служба. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T01:48

2020-09-16T01:48

2020-09-16T01:48

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости.</strong> Дым от пожаров на тихоокеанском побережье дошел до атлантического побережья <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, сообщила Национальная метеорологическая служба.По ее данным, некоторая часть дыма от пожаров перенеслась более чем на 3,5 тысячи километров и достигла столицы США - <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a>. Дым разносят высотные струйные течения в атмосфере.От пожаров больше всего пострадало качество воздуха в пяти городах штата <a href="http://ria.ru/location_StateofOregon/" target="_blank" data-auto="true">Орегон</a>, включая <a href="http://ria.ru/location_Portland/" target="_blank" data-auto="true">Портленд</a>. Опасный уровень загрязненности воздуха отмечается также в штатах <a href="http://ria.ru/location_StateofWashington/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> и <a href="http://ria.ru/location_StateofCalifornia/" target="_blank" data-auto="true">Калифорния</a>. В пострадавших городах Орегона коэффициент загрязненности вышел за отметку 500, которая ранее считалась крайней для этой шкалы.

https://ria.ru/20200717/1574472390.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, в мире