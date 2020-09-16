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Туризм
https://ria.ru/20200916/osen-1576598861.html
Не пропустите золотую осень! Где в России самый красивый бархатный сезон
Летний сезон на российских курортах подходит к концу. Но у туристов есть причина продолжить путешествия по стране — достопримечательности открыты, гиды проводят РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T08:00
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Летний сезон на российских курортах подходит к концу. Но у туристов есть причина продолжить путешествия по стране — достопримечательности открыты, гиды проводят экскурсии, леса и поля одеты в багрец и золото. Сопки Хакасии, водопады Камчатки, аскетичная природа Полярного Урала, деревянные храмы в Кижах и темные воды осенней Волги — в фотоленте РИА Новости.
урал
байкал
кижи
красноярский край
республика алтай
республика хакасия
камчатский край
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республика карелия
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горячие туры, туры, куда поехать, куда поехать в выходные, урал, кроноцкий заповедник, байкал, кижи, красноярский край, республика алтай, республика хакасия, камчатский край, алтайский край, республика карелия, туризм, фото - туризм, фото

Не пропустите золотую осень! Где в России самый красивый бархатный сезон

08:00 16.09.2020 (обновлено: 13:31 16.09.2020)
5021
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Летний сезон на российских курортах подходит к концу. Но у туристов есть причина продолжить путешествия по стране — достопримечательности открыты, гиды проводят экскурсии, леса и поля одеты в багрец и золото. Сопки Хакасии, водопады Камчатки, аскетичная природа Полярного Урала, деревянные храмы в Кижах и темные воды осенней Волги — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанк

В Ивановской области на берегу Волги стоит уютный старинный Плес — один из самых посещаемых малых городов России. Исаак Левитан жил здесь и писал местные виды. Особенно чудесны они ранней осенью.

А самые красивые открываются с гор — Воскресной, Соборной, Левитана и Панкратки.

Осень в городе Плёс. Справа колокольня церкви Варвары Великомученицы
1 из 11

В Ивановской области на берегу Волги стоит уютный старинный Плес — один из самых посещаемых малых городов России. Исаак Левитан жил здесь и писал местные виды. Особенно чудесны они ранней осенью.

А самые красивые открываются с гор — Воскресной, Соборной, Левитана и Панкратки.

© РИА Новости / Мария Плотникова
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

Карелия, вновь открывшаяся для туристов с 20 июня, стала у путешественников одним из самых популярных экскурсионных маршрутов в этом сезоне.

Многие стремятся увидеть уникальные деревянные храмы на острове Кижи. Архитектурный ансамбль XVIII века выгоднее всего смотрится на фоне яркой осенней листвы и свинцовых вод Онежского озера.

Вид со стороны Онежского озера на Преображенскую церковь XVIII века, церковь Покрова Пресвятой Богородицы и колокольню, входящих в состав архитектурного ансамбля Государственного историко-архитектурного музея-заповедника Кижи в Карелии
2 из 11

Карелия, вновь открывшаяся для туристов с 20 июня, стала у путешественников одним из самых популярных экскурсионных маршрутов в этом сезоне.

Многие стремятся увидеть уникальные деревянные храмы на острове Кижи. Архитектурный ансамбль XVIII века выгоднее всего смотрится на фоне яркой осенней листвы и свинцовых вод Онежского озера.

© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

Полвека назад из разных частей Карелии в Кижи свезли часовни, крестьянские избы, мельницы, амбары. В старинных домах можно, не выходя на улицу, погулять по жилой части и хозяйственным постройкам. На Русском Севере их было принято помещать под одной крышей — в холодное время года это было очень ценно.

Ветряная мельница из деревни Вороний остров в Государственном историко-архитектурном музее-заповеднике Кижи в Карелии
3 из 11

Полвека назад из разных частей Карелии в Кижи свезли часовни, крестьянские избы, мельницы, амбары. В старинных домах можно, не выходя на улицу, погулять по жилой части и хозяйственным постройкам. На Русском Севере их было принято помещать под одной крышей — в холодное время года это было очень ценно.

© РИА Новости / Илья Тимин
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Стоит отправиться и на Байкал. Например, посетить мыс Бурхан на самом крупном острове — Ольхоне. Буряты-буддисты верят, что именно здесь обитает главное местное божество. Это один из самых знаменитых и живописных видов озера, его фотографируют все туристы.

Осенью на водоем едут любители тишины и спокойствия: отдыхающих мало, отели свободны, ничто не мешает созерцанию красоты.

Мыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области
4 из 11

Стоит отправиться и на Байкал. Например, посетить мыс Бурхан на самом крупном острове — Ольхоне. Буряты-буддисты верят, что именно здесь обитает главное местное божество. Это один из самых знаменитых и живописных видов озера, его фотографируют все туристы.

Осенью на водоем едут любители тишины и спокойствия: отдыхающих мало, отели свободны, ничто не мешает созерцанию красоты.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Можно прокатиться по главной трассе Алтая — Чуйскому тракту. Это почти тысяча километров: от Новосибирска через Бийск, Новоалтайск, Майму и до границы с Монголией. А по пути — величественные горы, бескрайние степи, бурлящая река Катунь и мистическое Телецкое озеро.

В этом году туры на Алтай бронировали в четыре раза чаще, чем в 2019-м.

Автомобильная дорога Чуйский тракт в Онгудайском районе Республики Алтай
5 из 11

Можно прокатиться по главной трассе Алтая — Чуйскому тракту. Это почти тысяча километров: от Новосибирска через Бийск, Новоалтайск, Майму и до границы с Монголией. А по пути — величественные горы, бескрайние степи, бурлящая река Катунь и мистическое Телецкое озеро.

В этом году туры на Алтай бронировали в четыре раза чаще, чем в 2019-м.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Тут много уголков, которые особенно прекрасны золотой осенью: лиственно-кедровая тайга на склонах Северо-Чуйского хребта, на высоте 2200-2400 метров, луга и тундра — еще выше.

Лошади пасутся в долине реки Каракабак Северо-Чуйского хребта Республики Алтай
6 из 11

Тут много уголков, которые особенно прекрасны золотой осенью: лиственно-кедровая тайга на склонах Северо-Чуйского хребта, на высоте 2200-2400 метров, луга и тундра — еще выше.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Евгений Нескоромный

Примерно треть опрошенных туристическими онлайн-сервисами пользователей назвали Камчатку среди мест, которое хотели бы посетить. Осенью этот край выглядит завораживающе. Конечно, нужно побывать в Кроноцком заповеднике — одном из старейших в стране. Там восемь действующих вулканов, термальные озера, водопады и знаменитая Долина гейзеров.

Кроноцкий заповедник
7 из 11

Примерно треть опрошенных туристическими онлайн-сервисами пользователей назвали Камчатку среди мест, которое хотели бы посетить. Осенью этот край выглядит завораживающе. Конечно, нужно побывать в Кроноцком заповеднике — одном из старейших в стране. Там восемь действующих вулканов, термальные озера, водопады и знаменитая Долина гейзеров.

© РИА Новости / Евгений Нескоромный
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В Красноярский край осенью отправляются тоже, чтобы любоваться величественной природой. Но все его красоты открываются только неленивым туристам, готовым много ходить пешком, сплавляться по рекам и покорять горы.

В регионе семь заповедников, 30 заказников, более 300 тысяч озер и больше десятка рек.

Поля вдоль автодороги Р255 Сибирь в Красноярском крае
8 из 11

В Красноярский край осенью отправляются тоже, чтобы любоваться величественной природой. Но все его красоты открываются только неленивым туристам, готовым много ходить пешком, сплавляться по рекам и покорять горы.

В регионе семь заповедников, 30 заказников, более 300 тысяч озер и больше десятка рек.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанк

Полярный Урал — это граница Европы и Азии, Республика Коми и Ямало-Ненецкий автономный округ. Суровый край. В бархатный сезон аскетичная природа, леса, раскинувшиеся по берегам рек Печоры и Оби, удивительны.

Река Собь в районе поселка Харп в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа России
9 из 11

Полярный Урал — это граница Европы и Азии, Республика Коми и Ямало-Ненецкий автономный округ. Суровый край. В бархатный сезон аскетичная природа, леса, раскинувшиеся по берегам рек Печоры и Оби, удивительны.

© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанк

В эти места чаще всего приезжают поклонники спортивного туризма — пешеходного, лыжного, водного. Большой плюс — хорошее транспортное сообщение: от станций Северной железной дороги все объекты находятся в радиусе 60 километров.

Природа Полярного Урала
10 из 11

В эти места чаще всего приезжают поклонники спортивного туризма — пешеходного, лыжного, водного. Большой плюс — хорошее транспортное сообщение: от станций Северной железной дороги все объекты находятся в радиусе 60 километров.

© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В Хакасии две трети территории занимают Саянские горы, остальной ландшафт — степи и тайга. Осенью их покрывают туманы, пожелтевший ковыль шелестит на ветру.

Здесь вас ждут заповедники "Казановка" и "Хакасский", озеро Белё с водой разной солености, Утичьи озера с лечебными грязями (Тус и вовсе именуют "сибирским Мертвым морем"). Горнолыжники направляются на гору Гладенькую, но это — зимой. Пока же местные виды — вот такие.

Стога сена на полях в Республике Хакасия
11 из 11

В Хакасии две трети территории занимают Саянские горы, остальной ландшафт — степи и тайга. Осенью их покрывают туманы, пожелтевший ковыль шелестит на ветру.

Здесь вас ждут заповедники "Казановка" и "Хакасский", озеро Белё с водой разной солености, Утичьи озера с лечебными грязями (Тус и вовсе именуют "сибирским Мертвым морем"). Горнолыжники направляются на гору Гладенькую, но это — зимой. Пока же местные виды — вот такие.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
6810010
Туризмгорячие турыТурыкуда поехатькуда поехать в выходныеУралКроноцкий заповедникБайкалКижиКрасноярский крайРеспублика АлтайРеспублика ХакасияКамчатский крайАлтайский крайРеспублика КарелияТуризмФото - Туризм
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