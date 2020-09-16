Не пропустите золотую осень! Где в России самый красивый бархатный сезон

В Ивановской области на берегу Волги стоит уютный старинный Плес — один из самых посещаемых малых городов России. Исаак Левитан жил здесь и писал местные виды. Особенно чудесны они ранней осенью.

А самые красивые открываются с гор — Воскресной, Соборной, Левитана и Панкратки.