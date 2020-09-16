Не пропустите золотую осень! Где в России самый красивый бархатный сезон
В Ивановской области на берегу Волги стоит уютный старинный Плес — один из самых посещаемых малых городов России. Исаак Левитан жил здесь и писал местные виды. Особенно чудесны они ранней осенью.
А самые красивые открываются с гор — Воскресной, Соборной, Левитана и Панкратки.
В Ивановской области на берегу Волги стоит уютный старинный Плес — один из самых посещаемых малых городов России. Исаак Левитан жил здесь и писал местные виды. Особенно чудесны они ранней осенью.
А самые красивые открываются с гор — Воскресной, Соборной, Левитана и Панкратки.
Карелия, вновь открывшаяся для туристов с 20 июня, стала у путешественников одним из самых популярных экскурсионных маршрутов в этом сезоне.
Многие стремятся увидеть уникальные деревянные храмы на острове Кижи. Архитектурный ансамбль XVIII века выгоднее всего смотрится на фоне яркой осенней листвы и свинцовых вод Онежского озера.
Карелия, вновь открывшаяся для туристов с 20 июня, стала у путешественников одним из самых популярных экскурсионных маршрутов в этом сезоне.
Многие стремятся увидеть уникальные деревянные храмы на острове Кижи. Архитектурный ансамбль XVIII века выгоднее всего смотрится на фоне яркой осенней листвы и свинцовых вод Онежского озера.
Полвека назад из разных частей Карелии в Кижи свезли часовни, крестьянские избы, мельницы, амбары. В старинных домах можно, не выходя на улицу, погулять по жилой части и хозяйственным постройкам. На Русском Севере их было принято помещать под одной крышей — в холодное время года это было очень ценно.
Полвека назад из разных частей Карелии в Кижи свезли часовни, крестьянские избы, мельницы, амбары. В старинных домах можно, не выходя на улицу, погулять по жилой части и хозяйственным постройкам. На Русском Севере их было принято помещать под одной крышей — в холодное время года это было очень ценно.
Стоит отправиться и на Байкал. Например, посетить мыс Бурхан на самом крупном острове — Ольхоне. Буряты-буддисты верят, что именно здесь обитает главное местное божество. Это один из самых знаменитых и живописных видов озера, его фотографируют все туристы.
Осенью на водоем едут любители тишины и спокойствия: отдыхающих мало, отели свободны, ничто не мешает созерцанию красоты.
Стоит отправиться и на Байкал. Например, посетить мыс Бурхан на самом крупном острове — Ольхоне. Буряты-буддисты верят, что именно здесь обитает главное местное божество. Это один из самых знаменитых и живописных видов озера, его фотографируют все туристы.
Осенью на водоем едут любители тишины и спокойствия: отдыхающих мало, отели свободны, ничто не мешает созерцанию красоты.
Можно прокатиться по главной трассе Алтая — Чуйскому тракту. Это почти тысяча километров: от Новосибирска через Бийск, Новоалтайск, Майму и до границы с Монголией. А по пути — величественные горы, бескрайние степи, бурлящая река Катунь и мистическое Телецкое озеро.
В этом году туры на Алтай бронировали в четыре раза чаще, чем в 2019-м.
Можно прокатиться по главной трассе Алтая — Чуйскому тракту. Это почти тысяча километров: от Новосибирска через Бийск, Новоалтайск, Майму и до границы с Монголией. А по пути — величественные горы, бескрайние степи, бурлящая река Катунь и мистическое Телецкое озеро.
В этом году туры на Алтай бронировали в четыре раза чаще, чем в 2019-м.
Тут много уголков, которые особенно прекрасны золотой осенью: лиственно-кедровая тайга на склонах Северо-Чуйского хребта, на высоте 2200-2400 метров, луга и тундра — еще выше.
Тут много уголков, которые особенно прекрасны золотой осенью: лиственно-кедровая тайга на склонах Северо-Чуйского хребта, на высоте 2200-2400 метров, луга и тундра — еще выше.
Примерно треть опрошенных туристическими онлайн-сервисами пользователей назвали Камчатку среди мест, которое хотели бы посетить. Осенью этот край выглядит завораживающе. Конечно, нужно побывать в Кроноцком заповеднике — одном из старейших в стране. Там восемь действующих вулканов, термальные озера, водопады и знаменитая Долина гейзеров.
Примерно треть опрошенных туристическими онлайн-сервисами пользователей назвали Камчатку среди мест, которое хотели бы посетить. Осенью этот край выглядит завораживающе. Конечно, нужно побывать в Кроноцком заповеднике — одном из старейших в стране. Там восемь действующих вулканов, термальные озера, водопады и знаменитая Долина гейзеров.
В Красноярский край осенью отправляются тоже, чтобы любоваться величественной природой. Но все его красоты открываются только неленивым туристам, готовым много ходить пешком, сплавляться по рекам и покорять горы.
В регионе семь заповедников, 30 заказников, более 300 тысяч озер и больше десятка рек.
В Красноярский край осенью отправляются тоже, чтобы любоваться величественной природой. Но все его красоты открываются только неленивым туристам, готовым много ходить пешком, сплавляться по рекам и покорять горы.
В регионе семь заповедников, 30 заказников, более 300 тысяч озер и больше десятка рек.
Полярный Урал — это граница Европы и Азии, Республика Коми и Ямало-Ненецкий автономный округ. Суровый край. В бархатный сезон аскетичная природа, леса, раскинувшиеся по берегам рек Печоры и Оби, удивительны.
Полярный Урал — это граница Европы и Азии, Республика Коми и Ямало-Ненецкий автономный округ. Суровый край. В бархатный сезон аскетичная природа, леса, раскинувшиеся по берегам рек Печоры и Оби, удивительны.
В эти места чаще всего приезжают поклонники спортивного туризма — пешеходного, лыжного, водного. Большой плюс — хорошее транспортное сообщение: от станций Северной железной дороги все объекты находятся в радиусе 60 километров.
В эти места чаще всего приезжают поклонники спортивного туризма — пешеходного, лыжного, водного. Большой плюс — хорошее транспортное сообщение: от станций Северной железной дороги все объекты находятся в радиусе 60 километров.
В Хакасии две трети территории занимают Саянские горы, остальной ландшафт — степи и тайга. Осенью их покрывают туманы, пожелтевший ковыль шелестит на ветру.
Здесь вас ждут заповедники "Казановка" и "Хакасский", озеро Белё с водой разной солености, Утичьи озера с лечебными грязями (Тус и вовсе именуют "сибирским Мертвым морем"). Горнолыжники направляются на гору Гладенькую, но это — зимой. Пока же местные виды — вот такие.
В Хакасии две трети территории занимают Саянские горы, остальной ландшафт — степи и тайга. Осенью их покрывают туманы, пожелтевший ковыль шелестит на ветру.
Здесь вас ждут заповедники "Казановка" и "Хакасский", озеро Белё с водой разной солености, Утичьи озера с лечебными грязями (Тус и вовсе именуют "сибирским Мертвым морем"). Горнолыжники направляются на гору Гладенькую, но это — зимой. Пока же местные виды — вот такие.