https://ria.ru/20200916/neonatsisty-1577301491.html

Бастрыкин заявил об активизации неонацистов в Европе

Реваншисты и неонацисты начинают активизироваться в Австрии, Италии и Испании, заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T10:05

2020-09-16T10:05

2020-09-16T11:11

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Реваншисты и неонацисты начинают активизироваться в Австрии, Италии и Испании, заявил глава Следственного комитета РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бастрыкин</a> в интервью РИА Новости."Мы видим, как в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литве</a>, <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank" data-auto="true">Эстонии</a> поощряются организации бывших военнослужащих подразделений СС, деятельность которых была признана преступной Нюрнбергским трибуналом. На <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> школьников водят возлагать цветы на могилы нацистов, причастных к массовым убийствам мирного населения, героизируют тех, кто сотрудничал с гитлеровской <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германией</a>. Поднимают головы реваншисты и неонацисты в Европе - в частности, они активизируются в Австрии, <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a>, Испании", - сказал Бастрыкин.Пока такие явления не пугают руководство этих стран, но в дальнейшем они могут плохо сказаться на их общественном сознании, добавил собеседник агентства.<strong><a href="https://ria.ru/20200916/bastrykin-1577302863.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Александром Бастрыкиным >></a></strong>

https://ria.ru/20200916/natsizm-1577295514.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин