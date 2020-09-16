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https://ria.ru/20200916/neonatsisty-1577301491.html
Бастрыкин заявил об активизации неонацистов в Европе
Реваншисты и неонацисты начинают активизироваться в Австрии, Италии и Испании, заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T10:05
2020-09-16T11:11
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Реваншисты и неонацисты начинают активизироваться в Австрии, Италии и Испании, заявил глава Следственного комитета РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бастрыкин</a> в интервью РИА Новости."Мы видим, как в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литве</a>, <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank" data-auto="true">Эстонии</a> поощряются организации бывших военнослужащих подразделений СС, деятельность которых была признана преступной Нюрнбергским трибуналом. На <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> школьников водят возлагать цветы на могилы нацистов, причастных к массовым убийствам мирного населения, героизируют тех, кто сотрудничал с гитлеровской <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германией</a>. Поднимают головы реваншисты и неонацисты в Европе - в частности, они активизируются в Австрии, <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a>, Испании", - сказал Бастрыкин.Пока такие явления не пугают руководство этих стран, но в дальнейшем они могут плохо сказаться на их общественном сознании, добавил собеседник агентства.<strong><a href="https://ria.ru/20200916/bastrykin-1577302863.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Александром Бастрыкиным &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200916/natsizm-1577295514.html
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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин

Бастрыкин заявил об активизации неонацистов в Европе

10:05 16.09.2020 (обновлено: 11:11 16.09.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкМарш бывших латышских легионеров "Ваффен СС" в Риге
Марш бывших латышских легионеров Ваффен СС в Риге - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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Марш бывших латышских легионеров "Ваффен СС" в Риге. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Реваншисты и неонацисты начинают активизироваться в Австрии, Италии и Испании, заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
"Мы видим, как в Литве, Латвии и Эстонии поощряются организации бывших военнослужащих подразделений СС, деятельность которых была признана преступной Нюрнбергским трибуналом. На Украине школьников водят возлагать цветы на могилы нацистов, причастных к массовым убийствам мирного населения, героизируют тех, кто сотрудничал с гитлеровской Германией. Поднимают головы реваншисты и неонацисты в Европе - в частности, они активизируются в Австрии, Италии, Испании", - сказал Бастрыкин.
Пока такие явления не пугают руководство этих стран, но в дальнейшем они могут плохо сказаться на их общественном сознании, добавил собеседник агентства.
Читайте полный текст интервью с Александром Бастрыкиным >>
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 07:46
Бастрыкин рассказал о расследовании дел о реабилитации нацизма
1810245
Обсудить 1
Следственный комитет России (СК РФ)Александр Бастрыкин
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