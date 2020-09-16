Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200916/natsizm-1577297816.html
Ученые помогают СК во время работы с делами по реабилитации нацизма
Следователи по уголовным делам о реабилитации нацизма обладают обширными познаниями в истории, изучали архивные документы, при необходимости обращаясь за... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T08:39
2020-09-16T11:10
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/154781/29/1547812990_0:316:3077:2047_1400x0_80_0_0_2db09040958b7d223d80efdc817b2740.jpg
<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Следователи по уголовным делам о реабилитации нацизма обладают обширными познаниями в истории, изучали архивные документы, при необходимости обращаясь за содействием к ученым, рассказал РИА Новости глава <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">Следственного комитета РФ</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бастрыкин</a>.Ранее стало известно, что в рамках СК будет создано отделение по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории. Работа этого подразделения будет направлена не только на установление виновных в совершении преступлений в годы войны и реализацию таким образом принципа неотвратимости наказания, но и на предотвращение искажения исторических фактов."В состав нового подразделения войдут следователи Следственного комитета, уже имеющие опыт расследования подобных преступлений. Это сотрудники, которые, в частности, обладают обширными познаниями не только в юриспруденции, в международном праве, но и в истории. Они анализировали большое количество архивных документов военного и послевоенного периодов, расследуя другие уголовные дела о преступлениях нацистов, при необходимости прибегая к содействию ученых", - сказал Бастрыкин в интервью РИА Новости.Он подчеркнул, что по данным уголовным делам проводятся необходимые судебные экспертизы, в том числе исторические. Кроме того, особое внимание уделяется оценке лексических конструкций относительно установленных и признанных на мировом уровне исторических фактов."Следователь руководствуется, в том числе, существующими нормами международного права, которые основаны на решении Нюрнбергского военного трибунала. И, конечно, работа в этом направлении никак не может влиять на проводимую гражданами научно-историческую деятельность", - добавил глава СК РФ.<strong><a href="https://ria.ru/20200916/bastrykin-1577302863.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Александром Бастрыкиным &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200916/natsizm-1577295514.html
https://ria.ru/20200903/ideologiya-1576708232.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/154781/29/1547812990_179:0:2908:2047_1400x0_80_0_0_cb2388904d2c703f720fa8683bfb504c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин

Ученые помогают СК во время работы с делами по реабилитации нацизма

08:39 16.09.2020 (обновлено: 11:10 16.09.2020)
65
© AFP 2020 / John MacDougalАрхив
Архив - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© AFP 2020 / John MacDougal
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Следователи по уголовным делам о реабилитации нацизма обладают обширными познаниями в истории, изучали архивные документы, при необходимости обращаясь за содействием к ученым, рассказал РИА Новости глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Ранее стало известно, что в рамках СК будет создано отделение по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории. Работа этого подразделения будет направлена не только на установление виновных в совершении преступлений в годы войны и реализацию таким образом принципа неотвратимости наказания, но и на предотвращение искажения исторических фактов.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 07:46
Бастрыкин рассказал о расследовании дел о реабилитации нацизма
"В состав нового подразделения войдут следователи Следственного комитета, уже имеющие опыт расследования подобных преступлений. Это сотрудники, которые, в частности, обладают обширными познаниями не только в юриспруденции, в международном праве, но и в истории. Они анализировали большое количество архивных документов военного и послевоенного периодов, расследуя другие уголовные дела о преступлениях нацистов, при необходимости прибегая к содействию ученых", - сказал Бастрыкин в интервью РИА Новости.
Он подчеркнул, что по данным уголовным делам проводятся необходимые судебные экспертизы, в том числе исторические. Кроме того, особое внимание уделяется оценке лексических конструкций относительно установленных и признанных на мировом уровне исторических фактов.
"Следователь руководствуется, в том числе, существующими нормами международного права, которые основаны на решении Нюрнбергского военного трибунала. И, конечно, работа в этом направлении никак не может влиять на проводимую гражданами научно-историческую деятельность", - добавил глава СК РФ.
Читайте полный текст интервью с Александром Бастрыкиным >>
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 21:06
Лукашевич предупредил о подъеме нацизма в некоторых странах ОБСЕ
000000
Обсудить 0
Следственный комитет России (СК РФ)Александр Бастрыкин
Рекомендуем
Москва
Лишь четверть объектов от плана благоустроят в Москве в этом году
Проект общественного пространства в рамках благоустройства в районе ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо
Возле ВТБ Арена появится современное общественное пространство
Круглый стол о сердечно-сосудистых заболеваниях в условиях пандемии
Старший офицер отдела Управления начальника войск РХБ защиты ВС РФ Евгений Вебер
Евгений Вебер: Минобороны обеспечит безопасность работ в Усолье-Сибирском
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 14 февраля 2019
Губернатор ЯНАО привился от гриппа
Писатель Борис Акунин
Борис Акунин: настоящие художники часто раздражают
Offset и Карди Би
Карди Би подала на развод с рэпером Offset
Батарея в подъезде одного из жилых домов, архивное фото
Более 95% соцобъектов Тюменской области готовы к отопительному сезону
Конфорка газовой плиты
Верхневолжье ждет увеличение объемов газификации
Рубли
Роструд помог вернуть долги по зарплатам сотням тысяч работников
Газопровод высокого давления
Более чем в 20 населенных пунктах Якутии до 2025 года появится газ
Вывеска МСП банка
МСП Банк и ульяновские власти поддержат инвестпроекты субъектов МСП
Река Московка в Серпуховском городском округе
Консервный завод в Серпухове оштрафовали на 550 тысяч рублей
Пленарное заседание Госдумы РФ
Володин призвал депутатов активнее работать с белорусскими коллегами
Президент РФ Владимир Путин проводит видеоконференцию по случаю открытия медицинских центров Минобороны для лечения пациентов с COVID-19
Принимавших участие в строительстве медцентров военных наградят
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Эксперт рассказал о телефонах, которые нельзя прослушать
03:07Названы самые упоминаемые в зарубежных СМИ белорусские политики
03:03Эксперт оценил озвученные Киевом "истинные причины" потери Крыма
02:51Владелец разбитой в ДТП с Ефремовым "Лады" рассказал о смягчении вердикта
02:38В США водитель автомобиля стрелял в офицера службы безопасности суда
02:36В Красноярске возбудили дело после из-за пожара в клинике
02:25Эксперты назвали 10 способов позаботиться о своей безопасности за рубежом
02:19Эксперт объяснил, как смартфон выдает адрес владельца даже без геолокации
02:13Космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета в космос
02:06Как избавиться от привычки хмуриться
01:42Названа возможная причина пожара в частной клинике в Красноярске
01:29При пожаре в частной клинике в Красноярске погибли четыре человека
01:09Космонавт рассказал, из-за чего мог сорваться полет "Союз-Аполлона"
01:04Ученый оценил версию, что жизнь на Венеру могли занести советские зонды
00:59Трамп раскритиковал возможные условия сделки по TikTok
00:56Трамп не готов подписаться под сделкой Oracle по покупке TikTok
00:43Sony назвала цены на новую PlayStation
00:38Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде
00:33Трамп пообещал начать вакцинацию в октябре
00:28Джим Керри сыграет Байдена в новом сезоне шоу Saturday Night Live
Лента новостейМолния