https://ria.ru/20200916/natsizm-1577297816.html

Ученые помогают СК во время работы с делами по реабилитации нацизма

Следователи по уголовным делам о реабилитации нацизма обладают обширными познаниями в истории, изучали архивные документы, при необходимости обращаясь за... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T08:39

2020-09-16T08:39

2020-09-16T11:10

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Следователи по уголовным делам о реабилитации нацизма обладают обширными познаниями в истории, изучали архивные документы, при необходимости обращаясь за содействием к ученым, рассказал РИА Новости глава <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">Следственного комитета РФ</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бастрыкин</a>.Ранее стало известно, что в рамках СК будет создано отделение по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории. Работа этого подразделения будет направлена не только на установление виновных в совершении преступлений в годы войны и реализацию таким образом принципа неотвратимости наказания, но и на предотвращение искажения исторических фактов."В состав нового подразделения войдут следователи Следственного комитета, уже имеющие опыт расследования подобных преступлений. Это сотрудники, которые, в частности, обладают обширными познаниями не только в юриспруденции, в международном праве, но и в истории. Они анализировали большое количество архивных документов военного и послевоенного периодов, расследуя другие уголовные дела о преступлениях нацистов, при необходимости прибегая к содействию ученых", - сказал Бастрыкин в интервью РИА Новости.Он подчеркнул, что по данным уголовным делам проводятся необходимые судебные экспертизы, в том числе исторические. Кроме того, особое внимание уделяется оценке лексических конструкций относительно установленных и признанных на мировом уровне исторических фактов."Следователь руководствуется, в том числе, существующими нормами международного права, которые основаны на решении Нюрнбергского военного трибунала. И, конечно, работа в этом направлении никак не может влиять на проводимую гражданами научно-историческую деятельность", - добавил глава СК РФ.<strong><a href="https://ria.ru/20200916/bastrykin-1577302863.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Александром Бастрыкиным >></a></strong>

https://ria.ru/20200916/natsizm-1577295514.html

https://ria.ru/20200903/ideologiya-1576708232.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин