https://ria.ru/20200916/natsizm-1577293954.html

СК создал штаб в рамках борьбы с оправданием нацизма

Следственный комитет России создал штаб для архивных и поисковых работ в рамках борьбы с фальсификацией истории и реабилитацией нацизма, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T03:11

2020-09-16T03:11

2020-09-16T11:10

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

общество

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">Следственный комитет России</a> создал штаб для архивных и поисковых работ в рамках борьбы с фальсификацией истории и реабилитацией нацизма, заявил в интервью РИА Новости глава ведомства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бастрыкин</a>.В состав штаба вошли представители других ведомств и общественных организаций, руководители и сотрудники подразделений центрального аппарата и следственных органов СК России, на территории которых планируются архивные, историко-разведывательные и поисковые работы в рамках проекта "Без срока давности"."Мы должны препятствовать искажению исторической правды, в том числе и уголовно-правовыми мерами", - добавил Бастрыкин.Ранее СК сообщил о планах создать отделение по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества. Работа этого подразделения будет направлена не только на установление виновных в совершении преступлений в годы войны и реализацию таким образом принципа неотвратимости наказания, но и на предотвращение искажения исторических фактов.Следственный комитет летом нынешнего года завел несколько уголовных дел после публикаций на сайте проекта "Бессмертный полк" фотографий нацистов, в том числе Адольфа Гитлера. Те публикации вызвали широкий резонанс и возмущение в обществе. Также в нынешнем году СК завел уголовные дела о массовых убийствах мирного населения на территории Псковской и Новгородской областей в годы Великой Отечественной войны, и о геноциде жителей Сталинграда нацистами в 1942-43 годах.<strong><a href="https://ria.ru/20200916/bastrykin-1577302863.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Александром Бастрыкиным >></a></strong>

https://ria.ru/20200604/1572477366.html

https://ria.ru/20200903/ideologiya-1576708232.html

Владимир Владимирович Новичок Наберут туда знатных палочников, будут школьников пытать, а потом по судам таскать. Это у нас как бы защита родины будет. 52

Александр Фирсов Давно пора, а то развелось фашистиков... 50

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, общество