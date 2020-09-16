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СК создал штаб в рамках борьбы с оправданием нацизма
Следственный комитет России создал штаб для архивных и поисковых работ в рамках борьбы с фальсификацией истории и реабилитацией нацизма, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T03:11
2020-09-16T11:10
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
общество
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">Следственный комитет России</a> создал штаб для архивных и поисковых работ в рамках борьбы с фальсификацией истории и реабилитацией нацизма, заявил в интервью РИА Новости глава ведомства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бастрыкин</a>.В состав штаба вошли представители других ведомств и общественных организаций, руководители и сотрудники подразделений центрального аппарата и следственных органов СК России, на территории которых планируются архивные, историко-разведывательные и поисковые работы в рамках проекта "Без срока давности"."Мы должны препятствовать искажению исторической правды, в том числе и уголовно-правовыми мерами", - добавил Бастрыкин.Ранее СК сообщил о планах создать отделение по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества. Работа этого подразделения будет направлена не только на установление виновных в совершении преступлений в годы войны и реализацию таким образом принципа неотвратимости наказания, но и на предотвращение искажения исторических фактов.Следственный комитет летом нынешнего года завел несколько уголовных дел после публикаций на сайте проекта "Бессмертный полк" фотографий нацистов, в том числе Адольфа Гитлера. Те публикации вызвали широкий резонанс и возмущение в обществе. Также в нынешнем году СК завел уголовные дела о массовых убийствах мирного населения на территории Псковской и Новгородской областей в годы Великой Отечественной войны, и о геноциде жителей Сталинграда нацистами в 1942-43 годах.<strong><a href="https://ria.ru/20200916/bastrykin-1577302863.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Александром Бастрыкиным &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200604/1572477366.html
https://ria.ru/20200903/ideologiya-1576708232.html
Наберут туда знатных палочников, будут школьников пытать, а потом по судам таскать. Это у нас как бы защита родины будет.
52
Давно пора, а то развелось фашистиков...
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россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, общество

СК создал штаб в рамках борьбы с оправданием нацизма

03:11 16.09.2020 (обновлено: 11:10 16.09.2020)
3028
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Следственный комитет России создал штаб для архивных и поисковых работ в рамках борьбы с фальсификацией истории и реабилитацией нацизма, заявил в интервью РИА Новости глава ведомства Александр Бастрыкин.

"Наша обязанность - защищать доброе имя живых и павших воинов-освободителей, мирных жителей, жертв нацистов. Помнить и знать уроки войны – значит иметь еще и возможность предотвратить трагедии и ошибки в настоящем. С учетом этого нами недавно создан штаб по координации поисковой и архивной работы Следственного комитета", - сказал он.

В состав штаба вошли представители других ведомств и общественных организаций, руководители и сотрудники подразделений центрального аппарата и следственных органов СК России, на территории которых планируются архивные, историко-разведывательные и поисковые работы в рамках проекта "Без срока давности".
"Мы должны препятствовать искажению исторической правды, в том числе и уголовно-правовыми мерами", - добавил Бастрыкин.
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Ранее СК сообщил о планах создать отделение по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества. Работа этого подразделения будет направлена не только на установление виновных в совершении преступлений в годы войны и реализацию таким образом принципа неотвратимости наказания, но и на предотвращение искажения исторических фактов.
Следственный комитет летом нынешнего года завел несколько уголовных дел после публикаций на сайте проекта "Бессмертный полк" фотографий нацистов, в том числе Адольфа Гитлера. Те публикации вызвали широкий резонанс и возмущение в обществе. Также в нынешнем году СК завел уголовные дела о массовых убийствах мирного населения на территории Псковской и Новгородской областей в годы Великой Отечественной войны, и о геноциде жителей Сталинграда нацистами в 1942-43 годах.
Читайте полный текст интервью с Александром Бастрыкиным >>
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинОбщество
Популярные комментарии
Наберут туда знатных палочников, будут школьников пытать, а потом по судам таскать. Это у нас как бы защита родины будет.
16 сентября, 04:10
ВВВладимир Владимирович Новичок
21104026
Давно пора, а то развелось фашистиков...
16 сентября, 03:51
Александр ФирсовАлександр Фирсов
30301412
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