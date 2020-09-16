https://ria.ru/20200916/mishustin-1577321399.html
Мишустин заявил, что ряд выделенных средств расходовались неэффективно
Важно эффективное расходование бюджетных средств в условиях финансовых ограничений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T14:39
2020-09-16T14:39
2020-09-16T14:50
михаил мишустин
экономика
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Важно эффективное расходование бюджетных средств в условиях финансовых ограничений, заявил премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> на заседании правительства."Именно сегодня в условиях финансовых ограничений мы ставим задачи не только о выделении денег, но и об эффективности их расходования. Потому что работа над бюджетом позволила выявить новые резервы, целый ряд выделенных средств расходовались неэффективно или вообще не расходовались, лежали мертвым грузом на бюджетных счетах", - сказал Мишустин.По его словам, в период борьбы с кризисом "удалось перенаправить эти средства на решение важнейших вопросов людей".
https://ria.ru/20200904/byudzhet-1576723103.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, экономика