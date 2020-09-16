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Мишустин заявил, что ряд выделенных средств расходовались неэффективно
Важно эффективное расходование бюджетных средств в условиях финансовых ограничений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T14:39
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михаил мишустин
экономика
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Важно эффективное расходование бюджетных средств в условиях финансовых ограничений, заявил премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> на заседании правительства."Именно сегодня в условиях финансовых ограничений мы ставим задачи не только о выделении денег, но и об эффективности их расходования. Потому что работа над бюджетом позволила выявить новые резервы, целый ряд выделенных средств расходовались неэффективно или вообще не расходовались, лежали мертвым грузом на бюджетных счетах", - сказал Мишустин.По его словам, в период борьбы с кризисом "удалось перенаправить эти средства на решение важнейших вопросов людей".
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михаил мишустин, экономика

Мишустин заявил, что ряд выделенных средств расходовались неэффективно

14:39 16.09.2020 (обновлено: 14:50 16.09.2020)
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© РИА Новости / Александр АстафьевПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Важно эффективное расходование бюджетных средств в условиях финансовых ограничений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
"Именно сегодня в условиях финансовых ограничений мы ставим задачи не только о выделении денег, но и об эффективности их расходования. Потому что работа над бюджетом позволила выявить новые резервы, целый ряд выделенных средств расходовались неэффективно или вообще не расходовались, лежали мертвым грузом на бюджетных счетах", - сказал Мишустин.
По его словам, в период борьбы с кризисом "удалось перенаправить эти средства на решение важнейших вопросов людей".
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 11:15
Минфин рассказал об особенностях формирования проекта бюджета
1033015
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