https://ria.ru/20200916/medved-1577270849.html
В США попал на видео медведь, забравшийся во двор с бассейном
В США опубликовано видео, как любопытный медведь неожиданно разбудил мужчину из Массачусетса, который спал у бассейна. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T02:15
2020-09-16T02:15
2020-09-16T02:15
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> В США <a href="https://www.youtube.com/watch?v=RuNxv6SHRI0" target="_blank">опубликовано</a> видео, как любопытный медведь неожиданно разбудил мужчину из Массачусетса, который спал у бассейна.Мэтью Бет из Гринфилда (штат Массачусетс) спал в шезлонге у бассейна, когда в открытые ворота забрел медведь. Зверь направился прямиком к водоему, чтобы напиться. Потом, хищник обернулся и заметил человека, подошел к нему, осторожно обнюхал и потрогал его ногу. От этого Мэтью проснулся, задвигался и спугнул медведя. Все это было снято на домашнюю камеру видеонаблюдения.
https://ria.ru/20200903/medved-1576639899.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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