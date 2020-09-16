Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200916/medved-1577270849.html
В США попал на видео медведь, забравшийся во двор с бассейном
В США опубликовано видео, как любопытный медведь неожиданно разбудил мужчину из Массачусетса, который спал у бассейна. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T02:15
2020-09-16T02:15
туризм
туризм
туристы
медведи
новости - туризм
массачусетс
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152063/75/1520637578_0:107:2048:1259_1400x0_80_0_0_62177019203a1501befc799a81692205.jpg
<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> В США <a href="https://www.youtube.com/watch?v=RuNxv6SHRI0" target="_blank">опубликовано</a> видео, как любопытный медведь неожиданно разбудил мужчину из Массачусетса, который спал у бассейна.Мэтью Бет из Гринфилда (штат Массачусетс) спал в шезлонге у бассейна, когда в открытые ворота забрел медведь. Зверь направился прямиком к водоему, чтобы напиться. Потом, хищник обернулся и заметил человека, подошел к нему, осторожно обнюхал и потрогал его ногу. От этого Мэтью проснулся, задвигался и спугнул медведя. Все это было снято на домашнюю камеру видеонаблюдения.
https://ria.ru/20200903/medved-1576639899.html
массачусетс
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/152063/75/1520637578_114:0:1934:1365_1400x0_80_0_0_7024b3b25b7670b2ecbc53fa84060c9c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, туристы, медведи, новости - туризм, массачусетс, сша

В США попал на видео медведь, забравшийся во двор с бассейном

02:15 16.09.2020
28
CC BY 2.0 / Tim Lumley / Mama BearБарибал или американский черный медведь
Барибал или американский черный медведь - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
CC BY 2.0 / Tim Lumley / Mama Bear
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В США опубликовано видео, как любопытный медведь неожиданно разбудил мужчину из Массачусетса, который спал у бассейна.
Мэтью Бет из Гринфилда (штат Массачусетс) спал в шезлонге у бассейна, когда в открытые ворота забрел медведь. Зверь направился прямиком к водоему, чтобы напиться. Потом, хищник обернулся и заметил человека, подошел к нему, осторожно обнюхал и потрогал его ногу. От этого Мэтью проснулся, задвигался и спугнул медведя.
Все это было снято на домашнюю камеру видеонаблюдения.
Медведь-воришка зашел в магазин - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 00:24Туризм
В США дикие медведи повадились обворовывать магазины
000000
ТуризмТуризмтуристымедведиНовости - ТуризмМассачусетсСША
Рекомендуем
Писатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян
Биография Евгения Петросяна
Израильская модель Мэй Тагер с израильским флагом и модель Анастасия с флагом ОАЭ
История отношений Израиля с арабскими государствами
Заграничные биометрические паспорта
Эксперт рассказал о мошенничестве с загранпаспортами неопытных туристов
Автомобили в павильоне автосалона
Эксперт рассказал о новых способах обмана при продаже машины
Михаил Боярский
Боярский потерял сознание во время медосмотра
Испытания и производство вакцины от COVID-19 в лаборатории центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
В Белоруссии начались испытания российской вакцины от коронавируса
Многоцелевой истребитель Су-27СМ3
Российский Су-27 перехватил самолеты ВВС США и Британии над Черным морем
Алексей Навальный
Россия задала ЕС девять вопросов по ситуации с Навальным
Алексей Навальный
Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным
Губернатор Костромской области Сергей Ситников на заседании Делового клуба на Тверской.
Биография Сергея Ситникова
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
В "Нафтогазе" рассказали, сколько РФ заплатит за транзит газа в 2020 году
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Жители 13 развитых стран доверяют Путину больше, чем Трампу
Многоцелевой истребитель Су-27
Российский Су-27 перехватил американский самолет над Балтийским морем
Тель-Авив
Израиль и Бахрейн подписали соглашение о нормализации отношений
Сергей Глушко (Тарзан) и певица Наташа Королева
"Меня развели": Тарзан признался в измене Наташе Королевой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Спасатели рассказали, как общаться с запершимся в квартире ребенком
03:18Эксперт рассказал, какие картинки лучше не публиковать в соцсетях
03:15США откажутся от использования российского двигателя РД-180
03:11СК создал штаб в рамках борьбы с оправданием нацизма
03:09В России испытали реактивный беспилотник с напечатанным двигателем
02:22РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
02:22Эксперт рассказал о новых способах обмана при продаже машины
02:18Эксперт рассказал о мошенничестве с загранпаспортами неопытных туристов
02:08Развеян миф о полезной сладости
01:48Дым от пожаров на Тихом океане дошел до атлантического побережья США
01:40Космонавт на МКС пожаловался на пыльный корабль с подарками к Новому году
00:47Ассоциация телекритиков США назвала лучший сериал года
00:27Глава "Нафтогаза" оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2
00:23В шведской лаборатории заявили, что в пробах Навального нашли "Новичок"
00:11В "Нафтогазе" рассказали, сколько РФ заплатит за транзит газа в 2020 году
23:50Малышева предупредила о смертельной опасности алоэ
23:40Нидерландский телеканал исказил интервью белорусского посла
23:21Российские военные спасли раненого иностранного моряка
23:17Названа трагическая ошибка Горбачева
23:13Киев потребовал от России разъяснений о встрече в "нормандском формате"
Лента новостейМолния