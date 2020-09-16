https://ria.ru/20200916/lukashenko-1577327274.html

Лукашенко обвинил оппозицию в эксплуатации женского образа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что белорусская оппозиция построила тактику действий на "эксплуатации" женского образа, но в этот раз он... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T15:51

2020-09-16T15:51

2020-09-16T15:51

протесты в белоруссии

прибалтика

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 16 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> считает, что белорусская оппозиция построила тактику действий на "эксплуатации" женского образа, но в этот раз он приобрел новые, балаганные формы.Как передает <a href="https://sputnik.by" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>, на встрече с политическим активом республики Лукашенко обратил внимание на то, что на белорусское общество, "разогретое интернет-атаками", обрушился целый набор цветных политтехнологий, заимствованных из арабского, армянского, польского, гонконгского и других протестов."Использование тактики "парада пикетов" позволило в одном месте одновременно получить подписи избирателя сразу нескольким претендентам. Гастроли кандидатов по регионам сочетались с выстраиванием "карусельных" очередей (по аналогии с <a href="http://ria.ru/location_Pribaltika/" target="_blank" data-auto="true">Прибалтикой</a>) и хайпом от "уличного творчества", как в свое время в Польше", - сказал Лукашенко.По его словам, "далее в ход пошли современные политтехнологии, превращающие политику в шоу". "В шоу, которое рассчитано на массового зрителя", - добавил белорусский лидер.Например, по его словам, объединенный штаб оппозиции построил свою тактику "на эксплуатации женского образа, традиционно почитаемого белорусами", но в этот раз он приобрел "новые, балаганные формы".Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. К настоящему времени все члены президиума совета, кроме нобелевского лауреата по литературе <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Aleksievich/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Алексиевич</a>, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Подозреваемыми по этому делу проходят два члена президиума совета – Колесникова и <a href="http://ria.ru/person_maksim-znak/" target="_blank" data-auto="true">Максим Знак</a>, они заключены под стражу в Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики. Ожидается, что в среду Колесниковой предъявят обвинение.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200916/lukashenko-1577326300.html

https://ria.ru/20200916/lukashenko-1577325119.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прибалтика, александр лукашенко, белоруссия, в мире