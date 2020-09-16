Лукашенко обвинил оппозицию в эксплуатации женского образа
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкУчастница несанкционированного женского марша "Подруга за подругу" в Минске
Участница несанкционированного женского марша "Подруга за подругу" в Минске. Архивное фото
МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что белорусская оппозиция построила тактику действий на "эксплуатации" женского образа, но в этот раз он приобрел новые, балаганные формы.
Как передает Sputnik Беларусь, на встрече с политическим активом республики Лукашенко обратил внимание на то, что на белорусское общество, "разогретое интернет-атаками", обрушился целый набор цветных политтехнологий, заимствованных из арабского, армянского, польского, гонконгского и других протестов.
"Использование тактики "парада пикетов" позволило в одном месте одновременно получить подписи избирателя сразу нескольким претендентам. Гастроли кандидатов по регионам сочетались с выстраиванием "карусельных" очередей (по аналогии с Прибалтикой) и хайпом от "уличного творчества", как в свое время в Польше", - сказал Лукашенко.
По его словам, "далее в ход пошли современные политтехнологии, превращающие политику в шоу". "В шоу, которое рассчитано на массового зрителя", - добавил белорусский лидер.
Например, по его словам, объединенный штаб оппозиции построил свою тактику "на эксплуатации женского образа, традиционно почитаемого белорусами", но в этот раз он приобрел "новые, балаганные формы".
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. К настоящему времени все члены президиума совета, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Подозреваемыми по этому делу проходят два члена президиума совета – Колесникова и Максим Знак, они заключены под стражу в Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики. Ожидается, что в среду Колесниковой предъявят обвинение.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.