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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200916/lukashenko-1577327274.html
Лукашенко обвинил оппозицию в эксплуатации женского образа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что белорусская оппозиция построила тактику действий на "эксплуатации" женского образа, но в этот раз он... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T15:51
2020-09-16T15:51
протесты в белоруссии
прибалтика
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 16 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> считает, что белорусская оппозиция построила тактику действий на "эксплуатации" женского образа, но в этот раз он приобрел новые, балаганные формы.Как передает <a href="https://sputnik.by" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>, на встрече с политическим активом республики Лукашенко обратил внимание на то, что на белорусское общество, "разогретое интернет-атаками", обрушился целый набор цветных политтехнологий, заимствованных из арабского, армянского, польского, гонконгского и других протестов."Использование тактики "парада пикетов" позволило в одном месте одновременно получить подписи избирателя сразу нескольким претендентам. Гастроли кандидатов по регионам сочетались с выстраиванием "карусельных" очередей (по аналогии с <a href="http://ria.ru/location_Pribaltika/" target="_blank" data-auto="true">Прибалтикой</a>) и хайпом от "уличного творчества", как в свое время в Польше", - сказал Лукашенко.По его словам, "далее в ход пошли современные политтехнологии, превращающие политику в шоу". "В шоу, которое рассчитано на массового зрителя", - добавил белорусский лидер.Например, по его словам, объединенный штаб оппозиции построил свою тактику "на эксплуатации женского образа, традиционно почитаемого белорусами", но в этот раз он приобрел "новые, балаганные формы".Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. К настоящему времени все члены президиума совета, кроме нобелевского лауреата по литературе <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Aleksievich/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Алексиевич</a>, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Подозреваемыми по этому делу проходят два члена президиума совета – Колесникова и <a href="http://ria.ru/person_maksim-znak/" target="_blank" data-auto="true">Максим Знак</a>, они заключены под стражу в Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики. Ожидается, что в среду Колесниковой предъявят обвинение.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200916/lukashenko-1577326300.html
https://ria.ru/20200916/lukashenko-1577325119.html
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прибалтика
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прибалтика, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко обвинил оппозицию в эксплуатации женского образа

15:51 16.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкУчастница несанкционированного женского марша "Подруга за подругу" в Минске
Участница несанкционированного женского марша Подруга за подругу в Минске - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Участница несанкционированного женского марша "Подруга за подругу" в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что белорусская оппозиция построила тактику действий на "эксплуатации" женского образа, но в этот раз он приобрел новые, балаганные формы.
Как передает Sputnik Беларусь, на встрече с политическим активом республики Лукашенко обратил внимание на то, что на белорусское общество, "разогретое интернет-атаками", обрушился целый набор цветных политтехнологий, заимствованных из арабского, армянского, польского, гонконгского и других протестов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 15:42Протесты в Белоруссии
Лукашенко заявил, что время баррикад и митингов в Белоруссии завершилось
"Использование тактики "парада пикетов" позволило в одном месте одновременно получить подписи избирателя сразу нескольким претендентам. Гастроли кандидатов по регионам сочетались с выстраиванием "карусельных" очередей (по аналогии с Прибалтикой) и хайпом от "уличного творчества", как в свое время в Польше", - сказал Лукашенко.
По его словам, "далее в ход пошли современные политтехнологии, превращающие политику в шоу". "В шоу, которое рассчитано на массового зрителя", - добавил белорусский лидер.
Например, по его словам, объединенный штаб оппозиции построил свою тактику "на эксплуатации женского образа, традиционно почитаемого белорусами", но в этот раз он приобрел "новые, балаганные формы".
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. К настоящему времени все члены президиума совета, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Подозреваемыми по этому делу проходят два члена президиума совета – Колесникова и Максим Знак, они заключены под стражу в Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики. Ожидается, что в среду Колесниковой предъявят обвинение.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 15:32Протесты в Белоруссии
Лукашенко напомнил о провале "цветных революций" в 2006 и 2010 годах
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