https://ria.ru/20200916/krugosvetka-1577348308.html
Даниил Гаврилов совершит плавание под парусом вокруг обоих полюсов
Известный российский полярный капитан Даниил Гаврилов планирует совершить одиночное кругосветное плавание под парусом вокруг обоих полюсов планеты, сообщает... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T20:23
2020-09-16T20:23
2020-09-16T20:23
арктика
антарктида
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Известный российский полярный капитан Даниил Гаврилов планирует совершить одиночное кругосветное плавание под парусом вокруг обоих полюсов планеты, сообщает пресс-служба "Русарк".Планируется, что за шесть месяцев яхта Гаврилова обогнет <a href="https://ria.ru/location_Arktika" target="_blank">Арктику</a>, затем спустится в Южное полушарие и обогнет <a href="https://ria.ru/location_Antarctica" target="_blank">Антарктику</a>. Результатом автономной безостановочной экспедиции в высоких широтах должно стать установление пяти мировых рекордов, которые закрепят лидерство России в подобных экспедициях.Подготовка к экспедиции займет больше года, команда Гаврилова уже выбрала для предстоящего плавания яхту класса IMOCA 60. Это гоночная яхта с карбоновым корпусом способная разгоняться до 30 узлов, что позволит пройти маршрут в рекордные сроки. У полярников есть техническое решение на основе собственных разработок как адаптировать яхту для плавания в высоких широтах, где есть угроза столкновения со льдом.Гаврилов отметил, что готов к тому, что природа может внести коррективы в его планы. "Мне предстоит пройти по тонкой ниточке проложенного маршрута среди льда, диких животных, плавающих бревен, темных ночей, штормов со штилями и при этом сохранить бодрость духа и здоровье в условиях постоянного стресса. Это будет очень сложная экспедиция и, безусловно, одно из важнейших достижений в парусном спорте, но я считаю, что готов к этим испытаниям", — заключил он.
https://ria.ru/20200608/1572587668.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арктика, антарктида
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Известный российский полярный капитан Даниил Гаврилов планирует совершить одиночное кругосветное плавание под парусом вокруг обоих полюсов планеты, сообщает пресс-служба "Русарк".
Планируется, что за шесть месяцев яхта Гаврилова обогнет Арктику
, затем спустится в Южное полушарие и обогнет Антарктику
. Результатом автономной безостановочной экспедиции в высоких широтах должно стать установление пяти мировых рекордов, которые закрепят лидерство России в подобных экспедициях.
Подготовка к экспедиции займет больше года, команда Гаврилова уже выбрала для предстоящего плавания яхту класса IMOCA 60. Это гоночная яхта с карбоновым корпусом способная разгоняться до 30 узлов, что позволит пройти маршрут в рекордные сроки. У полярников есть техническое решение на основе собственных разработок как адаптировать яхту для плавания в высоких широтах, где есть угроза столкновения со льдом.
"Я десять лет готовился к этому проекту. В какой-то момент пришло осознание, что могу это сделать и, когда не осталось вопросов об экспедиции, на которые я не мог бы ответить самому себе, я приступил к подготовке. Я точно знаю, какая лодка мне нужна, как она должна быть подготовлена и сейчас я просто исполняю хорошо продуманный план. Самая большая проблема, как обычно бывает в таких проектах — поиск финансирования. Эта часть работ занимает львиную долю времени подготовки", — прокомментировал Гаврилов РИА Новости.
Гаврилов отметил, что готов к тому, что природа может внести коррективы в его планы. "Мне предстоит пройти по тонкой ниточке проложенного маршрута среди льда, диких животных, плавающих бревен, темных ночей, штормов со штилями и при этом сохранить бодрость духа и здоровье в условиях постоянного стресса. Это будет очень сложная экспедиция и, безусловно, одно из важнейших достижений в парусном спорте, но я считаю, что готов к этим испытаниям", — заключил он.