Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200916/koronavirus-1577304168.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп в Подмосковье, Смоленской области и Чечне - 0,2%, сообщили журналистам в... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T10:39
2020-09-16T10:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
смоленская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_0:84:2020:1220_1400x0_80_0_0_8cddfe5a4607f6c451191052798b94e1.jpg
<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> За сутки нет прироста <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в Чукотском автономном округе, наименьший темп в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a>, <a href="http://ria.ru/location_Smolenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Смоленской области</a> и Чечне - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Московская область, Смоленская область, Чеченская Республика - 0,2%", - говорится в сообщении.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
1
московская область (подмосковье)
смоленская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_142:0:1879:1303_1400x0_80_0_0_aa34a35e16a098754bbf84ca378f007e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, московская область (подмосковье), смоленская область

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

10:39 16.09.2020
382
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп в Подмосковье, Смоленской области и Чечне - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Московская область, Смоленская область, Чеченская Республика - 0,2%", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
230001
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Смоленская область
Рекомендуем
Латвийский политик Висвалдис Лацис
СК продолжит следствие против умершего ветерана Латышского легиона СС
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
В России за сутки умерли 132 человека с коронавирусом
Врач в запотевших защитных очках
В России за сутки выписали 5809 переболевших COVID-19
Прага
В Чехии вновь зафиксировали рекордное число новых случаев COVID-19
Врач
Регионы начали получать субсидии на программы общественного здоровья
Пленарное заседание Госдумы РФ
В Госдуме поддержали проект о допобразовании для мам в декрете
Здание Государственной думы Российской Федерации
В Госдуме рекомендовали отклонить проект о выплатах для домохозяек
Светлана Тихановская
Тихановская прокомментировала предоставление Россией кредита Белоруссии
Врач скорой помощи
В России выявили 5670 новых случаев заражения коронавирусом
Акция протеста в Бресте
В Бресте задержали мужчин с листовками с данными милиционера и судьи
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников оценил опасность переболевших COVID-19 для окружающих
Врач скорой медицинской помощи
В Москве выявили 750 новых случаев заражения коронавирусом
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В России провели более 41,4 миллиона тестов на коронавирус
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове
Стали известны подробности отравления детей лекарствами на Кубани
Отец основателя компании Microsoft Уильям Гейтс-старший
Умер отец Билла Гейтса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07Названы самые упоминаемые в зарубежных СМИ белорусские политики
03:03Эксперт оценил озвученные Киевом "истинные причины" потери Крыма
02:51Владелец разбитой в ДТП с Ефремовым "Лады" рассказал о смягчении вердикта
02:38В США водитель автомобиля стрелял в офицера службы безопасности суда
02:36В Красноярске возбудили дело после из-за пожара в клинике
02:25Эксперты назвали 10 способов позаботиться о своей безопасности за рубежом
02:19Эксперт объяснил, как смартфон выдает адрес владельца даже без геолокации
02:13Космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета в космос
02:06Как избавиться от привычки хмуриться
01:42Названа возможная причина пожара в частной клинике в Красноярске
01:29При пожаре в частной клинике в Красноярске погибли четыре человека
01:09Космонавт рассказал, из-за чего мог сорваться полет "Союз-Аполлона"
01:04Ученый оценил версию, что жизнь на Венеру могли занести советские зонды
00:59Трамп раскритиковал возможные условия сделки по TikTok
00:56Трамп не готов подписаться под сделкой Oracle по покупке TikTok
00:43Sony назвала цены на новую PlayStation
00:38Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде
00:33Трамп пообещал начать вакцинацию в октябре
00:28Джим Керри сыграет Байдена в новом сезоне шоу Saturday Night Live
00:05В Монреале автомобиль сбил девять человек
Лента новостейМолния