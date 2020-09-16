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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200916/koronavirus-1577303617.html
В России за сутки умерли 132 человека с коронавирусом
За сутки в России умерли 132 человека с COVID-19, за все время - 18 917, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T10:34
2020-09-16T10:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
санкт-петербург
общество
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> За сутки в России умерли 132 человека с COVID-19, за все время - 18 917, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>."За последние сутки подтверждено 132 летальных случая... За весь период по России умерло 18 917 человек", - говорится в сообщении.В частности, 25 пациентов за сутки умерли в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, 10 - в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, санкт-петербург, общество

В России за сутки умерли 132 человека с коронавирусом

10:34 16.09.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. За сутки в России умерли 132 человека с COVID-19, за все время - 18 917, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 132 летальных случая... За весь период по России умерло 18 917 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 25 пациентов за сутки умерли в Санкт-Петербурге, 10 - в Москве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваСанкт-ПетербургОбщество
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