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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200916/kashira-1577317898.html
Аварийный дом снесли в подмосковной Кашире
Аварийный дом 1951 года постройки демонтировали в городском округе Кашира Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T14:26
2020-09-16T14:26
новости подмосковья
владислав гордиенко
московская область (подмосковье)
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<strong> МОСКВА, 16 сен – РИА Новости</strong>. Аварийный дом 1951 года постройки демонтировали в городском округе Кашира Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.По его словам, за последние три года на территории Каширы выявлено 38 объектов незавершенного строительства, из которых 12 являются признаны самовольными. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 19 объектов.
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московская область (подмосковье)
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владислав гордиенко, московская область (подмосковье)

Аварийный дом снесли в подмосковной Кашире

14:26 16.09.2020
96
CC BY 4.0 / Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области / Снос аварийного дома 1951 года постройки в Кашире
Снос аварийного дома 1951 года постройки в Кашире - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
CC BY 4.0 / Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области /
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Аварийный дом 1951 года постройки демонтировали в городском округе Кашира Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.

"Износ здания составлял порядка 65%. Общая площадь строения составляла порядка 410 квадратных метров. В настоящее время участок освобожден от построек", - приводятся слова главы ведомства Владислава Гордиенко.

По его словам, за последние три года на территории Каширы выявлено 38 объектов незавершенного строительства, из которых 12 являются признаны самовольными. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 19 объектов.
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15 сентября, 18:52Новости Подмосковья
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Новости ПодмосковьяВладислав ГордиенкоМосковская область (Подмосковье)
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