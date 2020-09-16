https://ria.ru/20200916/kashira-1577317898.html
Аварийный дом снесли в подмосковной Кашире
Аварийный дом 1951 года постройки демонтировали в городском округе Кашира Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T14:26
2020-09-16T14:26
2020-09-16T14:26
новости подмосковья
владислав гордиенко
московская область (подмосковье)
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<strong> МОСКВА, 16 сен – РИА Новости</strong>. Аварийный дом 1951 года постройки демонтировали в городском округе Кашира Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.По его словам, за последние три года на территории Каширы выявлено 38 объектов незавершенного строительства, из которых 12 являются признаны самовольными. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 19 объектов.
https://ria.ru/20200915/sotsipoteka-1577284150.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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владислав гордиенко, московская область (подмосковье)