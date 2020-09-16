https://ria.ru/20200916/kadyrov-1577298205.html

Кадыров осудил помывших ботинки в храмовом источнике молодых людей

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал видео, на котором неизвестные помыли ботинки в источнике рядом с православным храмом в Калининграде. По его словам,... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T09:03

2020-09-16T09:03

2020-09-16T12:09

рамзан кадыров

калининград

общество

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<strong>МОСКВА, 16 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Глава Чечни <a href="http://ria.ru/person_Ramzan_Kadyrov/" target="_blank" data-auto="true">Рамзан Кадыров</a> прокомментировал видео, на котором неизвестные помыли ботинки в источнике рядом с православным храмом в <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининграде</a>. По его словам, инициированная им проверка выявила, что запечатленные на кадрах люди не являются чеченцами.При этом он пояснил, что нарушитель не может быть представителем какой-либо национальности, так как действует не в интересах народа.Он добавил, что считает происходящее на видео "не просто цинизмом, а полным отсутствием нравственности", а также подчеркнул, что участники инцидента должны быть наказаны по закону.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором несколько мужчин, смеясь, мыли ботинки в православном источнике. "Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим", — сказал один из героев ролика. Позже один из участников инцидента извинился, сказав, что не думал, что "это такая серьезная вода".

https://ria.ru/20200726/1574952826.html

Ольга Занкова ну если в "натуре", то это вряд ли и верующие мусульмане. Либо бандиты либо вообще недомерки, вообразившие себя невесть кем 238

Степан Краснов Поддерживаю Кадырова. 68

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калининград

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рамзан кадыров, калининград, общество