https://ria.ru/20200916/kadyrov-1577298205.html
Кадыров осудил помывших ботинки в храмовом источнике молодых людей
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал видео, на котором неизвестные помыли ботинки в источнике рядом с православным храмом в Калининграде. По его словам,... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T09:03
2020-09-16T09:03
2020-09-16T12:09
рамзан кадыров
калининград
общество
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<strong>МОСКВА, 16 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Глава Чечни <a href="http://ria.ru/person_Ramzan_Kadyrov/" target="_blank" data-auto="true">Рамзан Кадыров</a> прокомментировал видео, на котором неизвестные помыли ботинки в источнике рядом с православным храмом в <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининграде</a>. По его словам, инициированная им проверка выявила, что запечатленные на кадрах люди не являются чеченцами.При этом он пояснил, что нарушитель не может быть представителем какой-либо национальности, так как действует не в интересах народа.Он добавил, что считает происходящее на видео "не просто цинизмом, а полным отсутствием нравственности", а также подчеркнул, что участники инцидента должны быть наказаны по закону.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором несколько мужчин, смеясь, мыли ботинки в православном источнике. "Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим", — сказал один из героев ролика. Позже один из участников инцидента извинился, сказав, что не думал, что "это такая серьезная вода".
https://ria.ru/20200726/1574952826.html
Ольга Занкова
ну если в "натуре", то это вряд ли и верующие мусульмане. Либо бандиты либо вообще недомерки, вообразившие себя невесть кем
238
Степан Краснов
Поддерживаю Кадырова.
68
25
калининград
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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рамзан кадыров, калининград, общество
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров
прокомментировал видео, на котором неизвестные помыли ботинки в источнике рядом с православным храмом в Калининграде
. По его словам, инициированная им проверка выявила, что запечатленные на кадрах люди не являются чеченцами.
При этом он пояснил, что нарушитель не может быть представителем какой-либо национальности, так как действует не в интересах народа.
"Понятно, что человек может совершить проступок по глупости, но в ином случае — он нелюдь без религии и национальности", — отметил Кадыров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что считает происходящее на видео "не просто цинизмом, а полным отсутствием нравственности", а также подчеркнул, что участники инцидента должны быть наказаны по закону.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором несколько мужчин, смеясь, мыли ботинки в православном источнике. "Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим", — сказал один из героев ролика. Позже один из участников инцидента извинился, сказав, что не думал, что "это такая серьезная вода".