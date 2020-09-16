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В Чечне предупредили о подготовке провокации с маской Кадырова
В Сети распространяется информация о подготовке в западных странах провокации с использованием маски руководителя Республики Чечня Рамзана Кадырова. Об этом... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T04:23
2020-09-16T10:10
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> В Сети распространяется информация о подготовке в западных странах провокации с использованием маски руководителя Республики Чечня <a href="http://ria.ru/person_Ramzan_Kadyrov/" target="_blank" data-auto="true">Рамзана Кадырова</a>. Об этом сообщил чеченский телеканал ЧГТРК "Грозный" на своей странице в <a href="https://twitter.com/TVGrozny/status/1305876140825903105?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1305876140825903105%7Ctwgr%5Eshare_3&amp;ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rbc.ru%2Frbcfreenews%2F5f610e999a79470e7a0ad996" target="_blank">твиттере</a>.Журналисты сослались на аккаунт <a href="https://www.instagram.com/p/CFKNRz-KTHG/" target="_blank">eldit_net</a> в инстаграме, на странице которого утверждается, что маску изготовили "в засекреченной европейской лаборатории с применением новейших технологий".Как утверждается, операция против Кадырова носит название "Двойник", она находится на финальной стадии подготовки. В настоящее время организаторы отбирают кандидатов для осуществления задуманного, сообщает агентство "Грозный-информ" со ссылкой на собственные источники.Ранее Кадыров призвал чеченских журналистов противодействовать информационным провокациям и попыткам дезинформации.
Против России ведётся война. Перед выборами несколько лет назад радикалы Ходорковского(убийцы-преступника, пытавшегося передать контроль над российской нефтяной промышленностью американцам через продажу в Шеврон) распространяли видео-монтаж, где якобы судили Путина. Даже тогда это был довольно качественный компьютерный монтаж с похожим актёром. Сейчас технологии подмены лица на кадрах вышли на новый уровень, потому вся эта информация о двойнике Кадырова скорее всего правда.
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Масштабы вранья переходят все границы.
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РИА Новости
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чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, в мире

В Чечне предупредили о подготовке провокации с маской Кадырова

04:23 16.09.2020 (обновлено: 10:10 16.09.2020)
24000
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В Сети распространяется информация о подготовке в западных странах провокации с использованием маски руководителя Республики Чечня Рамзана Кадырова. Об этом сообщил чеченский телеканал ЧГТРК "Грозный" на своей странице в твиттере.
Журналисты сослались на аккаунт eldit_net в инстаграме, на странице которого утверждается, что маску изготовили "в засекреченной европейской лаборатории с применением новейших технологий".
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✔Мы получили информацию о том, что в Европе готовятся провокации, направленные против Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Известно, что на последней стадии подготовки находится операция с кодовым названием "Двойник". ⠀ Эти данные подтверждает видеосъемка, которую мы получили. На ней видно, что разработана реалистичная маска. Работа над её изготовлением была проведена в засекреченной европейской лаборатории с применением новейших технологий. ⠀ Стало известно, что сейчас идёт отбор кандидатов для выполнения провокаций с использованием подготовленного образа. ⠀ В любом случае мы внимательно следим за ходом событий и предлагаем вам посмотреть эксклюзивные кадры, которые нам удалось получить. #Кадыров#чечня#маска#европа#провокация

Публикация от ◾НОВОСТИ/СОБЫТИЯ (@eldit_net)

Как утверждается, операция против Кадырова носит название "Двойник", она находится на финальной стадии подготовки. В настоящее время организаторы отбирают кандидатов для осуществления задуманного, сообщает агентство "Грозный-информ" со ссылкой на собственные источники.
Ранее Кадыров призвал чеченских журналистов противодействовать информационным провокациям и попыткам дезинформации.
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Чеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровВ мире
Популярные комментарии
Против России ведётся война. Перед выборами несколько лет назад радикалы Ходорковского(убийцы-преступника, пытавшегося передать контроль над российской нефтяной промышленностью американцам через продажу в Шеврон) распространяли видео-монтаж, где якобы судили Путина. Даже тогда это был довольно качественный компьютерный монтаж с похожим актёром. Сейчас технологии подмены лица на кадрах вышли на новый уровень, потому вся эта информация о двойнике Кадырова скорее всего правда.
16 сентября, 05:03
ИЯИбрагим Яблоков
93630024
Масштабы вранья переходят все границы.
16 сентября, 04:30
iga912iga912
6990006
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