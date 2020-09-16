https://ria.ru/20200916/kadyrov-1577294330.html

В Чечне предупредили о подготовке провокации с маской Кадырова

В Сети распространяется информация о подготовке в западных странах провокации с использованием маски руководителя Республики Чечня Рамзана Кадырова. Об этом... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T04:23

2020-09-16T04:23

2020-09-16T10:10

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

в мире

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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> В Сети распространяется информация о подготовке в западных странах провокации с использованием маски руководителя Республики Чечня <a href="http://ria.ru/person_Ramzan_Kadyrov/" target="_blank" data-auto="true">Рамзана Кадырова</a>. Об этом сообщил чеченский телеканал ЧГТРК "Грозный" на своей странице в <a href="https://twitter.com/TVGrozny/status/1305876140825903105?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1305876140825903105%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rbc.ru%2Frbcfreenews%2F5f610e999a79470e7a0ad996" target="_blank">твиттере</a>.Журналисты сослались на аккаунт <a href="https://www.instagram.com/p/CFKNRz-KTHG/" target="_blank">eldit_net</a> в инстаграме, на странице которого утверждается, что маску изготовили "в засекреченной европейской лаборатории с применением новейших технологий".Как утверждается, операция против Кадырова носит название "Двойник", она находится на финальной стадии подготовки. В настоящее время организаторы отбирают кандидатов для осуществления задуманного, сообщает агентство "Грозный-информ" со ссылкой на собственные источники.Ранее Кадыров призвал чеченских журналистов противодействовать информационным провокациям и попыткам дезинформации.

Ибрагим Яблоков Против России ведётся война. Перед выборами несколько лет назад радикалы Ходорковского(убийцы-преступника, пытавшегося передать контроль над российской нефтяной промышленностью американцам через продажу в Шеврон) распространяли видео-монтаж, где якобы судили Путина. Даже тогда это был довольно качественный компьютерный монтаж с похожим актёром. Сейчас технологии подмены лица на кадрах вышли на новый уровень, потому вся эта информация о двойнике Кадырова скорее всего правда. 126

iga912 Масштабы вранья переходят все границы. 84

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, в мире