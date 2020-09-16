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"Газпром" удовлетворит все потребности потребителей зимой, заявил Миллер
"Газпром" полностью удовлетворит все потребности потребителей предстоящей зимой, в ПХГ Европы закачает около 9 миллиардов кубометров газа, заявил глава компании РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T14:09
2020-09-16T14:09
россия
алексей миллер
газпром
владимир путин
европа
экономика
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпром</a>" полностью удовлетворит все потребности потребителей предстоящей зимой, в ПХГ <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> закачает около 9 миллиардов кубометров газа, заявил глава компании <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Miller/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Миллер</a> на встрече с президентом РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>."Подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду идет строго в соответствии с планом-графиком работ. На начало периода отбора оперативный резерв газа в подземных хранилищах <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> составит 72,3 миллиарда кубометров газа. При этом мы сохраним суточный рекордный показатель отбора – 843,3 миллиона кубометров газа в сутки. "Газпром" также закачает почти что 9 миллиардов кубометров газа в подземные хранилища в Европе. Исполнение всех этих мероприятий позволит "Газпрому" в зимний период полностью удовлетворить все потребности наших потребителей", - сказал он.
https://ria.ru/20200916/gazprom-1577316257.html
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россия
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россия, алексей миллер, газпром, владимир путин, европа, экономика

"Газпром" удовлетворит все потребности потребителей зимой, заявил Миллер

14:09 16.09.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер во время встречи
 Президент РФ Владимир Путин и председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер во время встречи - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. "Газпром" полностью удовлетворит все потребности потребителей предстоящей зимой, в ПХГ Европы закачает около 9 миллиардов кубометров газа, заявил глава компании Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду идет строго в соответствии с планом-графиком работ. На начало периода отбора оперативный резерв газа в подземных хранилищах Российской Федерации составит 72,3 миллиарда кубометров газа. При этом мы сохраним суточный рекордный показатель отбора – 843,3 миллиона кубометров газа в сутки. "Газпром" также закачает почти что 9 миллиардов кубометров газа в подземные хранилища в Европе. Исполнение всех этих мероприятий позволит "Газпрому" в зимний период полностью удовлетворить все потребности наших потребителей", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем правления ПАО Газпром Алексеем Миллером - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 13:52
Путин попросил Миллера доложить о подготовке к отопительному сезону
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РоссияАлексей МиллерГазпромВладимир ПутинЕвропаЭкономика
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