https://ria.ru/20200916/gazprom-1577317783.html

"Газпром" удовлетворит все потребности потребителей зимой, заявил Миллер

"Газпром" полностью удовлетворит все потребности потребителей предстоящей зимой, в ПХГ Европы закачает около 9 миллиардов кубометров газа, заявил глава компании РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T14:09

2020-09-16T14:09

2020-09-16T14:09

россия

алексей миллер

газпром

владимир путин

европа

экономика

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпром</a>" полностью удовлетворит все потребности потребителей предстоящей зимой, в ПХГ <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> закачает около 9 миллиардов кубометров газа, заявил глава компании <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Miller/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Миллер</a> на встрече с президентом РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>."Подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду идет строго в соответствии с планом-графиком работ. На начало периода отбора оперативный резерв газа в подземных хранилищах <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> составит 72,3 миллиарда кубометров газа. При этом мы сохраним суточный рекордный показатель отбора – 843,3 миллиона кубометров газа в сутки. "Газпром" также закачает почти что 9 миллиардов кубометров газа в подземные хранилища в Европе. Исполнение всех этих мероприятий позволит "Газпрому" в зимний период полностью удовлетворить все потребности наших потребителей", - сказал он.

https://ria.ru/20200916/gazprom-1577316257.html

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россия

европа

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей миллер, газпром, владимир путин, европа, экономика